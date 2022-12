Contrast in Noord is een kunstruimte en restaurant ineen – en ook nog een schip

Beeld Jennifer Gijrath

Drie jaar geleden voer een 74 meter lang schip vanuit Oost-Duitsland naar de NDSM-haven, waar het doormidden is gezaagd en verbouwd tot restaurant en kunstgalerie ineen.

Het concept, het team en inmiddels ook het schip liggen vast, maar elke drie maanden verandert het menu. “We willen stukjes van over de hele wereld hier brengen en mensen elke keer weer verrassen met een nieuwe stijl van koken,” zegt eigenaar Esther Dara Weller (28). Samen met haar partners Esther Waij (54) en Huib Koel (54), ook eigenaar van de NDSM-haven, startte ze dit project. Zij en Koel zijn hiernaast ook mede-eigenaren van Café de Ceuvel.

De ruimte is gecreëerd door architectenbureau zU-studio en is opgedeeld in twee verdiepingen. Wanneer je binnenkomt via de steiger, schommelt het schip nog wat. De bovenverdieping is geïnspireerd op de geometrische vormen van Richard Serra’s kunstwerk op het Museumplein. Door de asymmetrische metalen muren en de grote ramen heb je overal een andere hoek en lichtinval.

Chef is Iñaki Bolumburu uit Baskenland, die bij verschillende sterrenrestaurants wereldwijd heeft gewerkt. Hij maakt hier een achtgangenmenu (€65) met invloeden uit de zee. Er wordt zoveel mogelijk vegetarisch gekookt en af en toe wordt er vis geserveerd. Op de kaart vind je onder andere gegrilde champignon met zeewierboter, peterselie-misodressing en geroosterde gist, en gefrituurde pompoen met aioli.

De benedenverdieping is bedoeld als kunstruimte. Momenteel worden er foto’s van Noor Images tentoongesteld. In de toekomst kan iedere keer een andere kunstenaar een project opzetten. De focus van de expositie ligt op fotografie, met als thema de relatie tussen klimaat, water en mens. In de punt van het schip zit nog een verstopte ruimte, die gebruikt wordt voor private events, wijnproeverijen en meer spannende verrassingen.

Contrast Ms. van Riemsdijkweg 306, Noord

