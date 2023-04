Conservator Kostuum van het Rijks zwaait na 43 jaar af: ‘Kijk hier, de onderbroek van stadhouder Hendrik Casimir van Nassau. Leuk, hè?’

Bianca du Mortier (66) is als conservator Kostuum in het Rijksmuseum verantwoordelijk voor de collectie kleding, hoeden, schoenen en nog veel meer. Binnenkort gaat ze met pensioen. ‘Die Paco Rabannejurk van aluminium is natuurlijk heerlijk. Die kan eeuwig op zaal blijven staan.’

Bianca du Mortier zit aan een tafel in de kantine van het Ateliergebouw van het Rijksmuseum. Er wordt een gebakje voor haar neergezet, afgetopt met een eetbaar fragment van een schilderij van Vermeer. Er is blijkbaar iets te vieren rondom de grote Vermeertentoonstelling. Op de suikerzoete uitsnede draagt een vrouw een hermelijnen mantel.

“Dat weet je dus niet,” zegt Du Mortier. “Je gaat ervan uit dat het hermelijn is. Maar als je naar boedelinventarissen van bontwerkers uit de zeventiende eeuw kijkt, zie je op de lijsten heel veel witte konijnenvachten en losse hermelijnstaarten…”

Dus het kan zo zijn dat de vrouwen op de schilderijen van Vermeer konijnenmantels dragen? Du Mortier haalt haar schouders op en steekt haar handen in de lucht. “Bij Rembrandt is een kledingstuk ook niet altijd definieerbaar. Het is vaak heel schetsmatig, en je ziet geen naden. Dan is het gewoon een lap. Kostuums en stoffen op schilderijen zijn leuk, maar je kunt er weinig over zeggen. Je weet bovendien niet of de schilders echt de werkelijkheid schilderden.”

Goedemiddag. Hier spreekt iemand die even een andere kijk geeft op het werk van twee zeventiende-eeuwse grootmeesters. En met verstand van zaken, want Bianca du Mortier is conservator Kostuum in het Rijksmuseum. Deze maand gaat ze, na bijna 43 jaar in het Rijksmuseum te hebben gewerkt, met pensioen.

Beeld Dingena Mol

Gaten dichten

Wat doet een conservator Kostuum? “Het museum heeft een kostuumverzameling die al sinds 1875 bestaat. Het oudste kostuum is uit ongeveer 1632. Er zitten daarnaast zo’n tienduizend voorwerpen in de verzameling: mannen-, vrouwen- en kinderkleren, hoeden, schoenen, tassen, waaiers, ondergoed. Naaigerei… Nou ja, alles wat je kunt vatten onder mode en accessoires.”

Ze neemt een hap van de al dan niet hermelijnen mantel. Veegt haar mond af. “Ik mag ook aankopen doen om gaten in de verzameling te dichten. Ik inventariseer en beschrijf wat we hebben, wat het is. En ik doe onderzoek naar herkomst, naar degene die het heeft gedragen of geschonken. Verder moet ik ervoor zorgen dat die verzameling goed bewaard blijft. Dat doe ik in samenwerking met restauratoren, die in dit gebouw een restauratieatelier hebben. Dat bewaren gebeurt onder een constante temperatuur, met een constante luchtvochtigheid en in het donker. Net als papier. Objecten uit onze verzameling mogen, net als papier, maar tijdelijk worden tentoongesteld. Ze zijn lichtgevoelig, maar eigenlijk is manipuleren het schadelijkst.”

Japon, 1863-1866. Beeld Rijksmuseum

Dodelijk arseen

Ze wijst naar een muur van de kantine. Daar hangen drie foto’s van Erwin Olaf waarop kleurige, oude jurken zijn te zien. “Die jurken moeten op een pop worden gezet, en van elke keer hanteren gaat de kwaliteit van het geheel achteruit.”

De felgroene jurk in het midden schreeuwt om aandacht. “Dat is een jurk uit 1860. Om dat felle groen te krijgen, gebruikte men arseen. Heel giftig. En dodelijk. In het Kunstmuseum in Den Haag hebben ze een jurk die met arseen geverfd is en daar komen ze niet meer zonder handschoenen aan. Dat is toch fascinerend! De onze is gelukkig niet met arseen geverfd.”

Conservator Kostuum word je niet zomaar. Het lag ook bij Du Mortier niet in de lijn der verwachting. “Ik wilde eigenlijk filmregisseur worden,” zegt ze. “Het was mijn aller-, aller-, allergrootste wens. Wat er is misgegaan? Ik ben niet verder gekomen dan de stoep voor de filmacademie. Ik stond daar met mijn te nette schoenen en mijn te nette rok. Ik voelde opeens dat ik daar niet op mijn plaats zou zijn. Toen ben ik maar niet naar binnen gegaan.”

Om vervolgens kunstgeschiedenis te gaan studeren, vertelt ze monter. “Met een bijzondere fascinatie voor kostuum. In het laatste studiejaar hadden we een verplichte excursie naar Londen en ik sprak daar op een kostuumveiling stomtoevallig een mevrouw die in het Victoria and Albert Museum werkte. Zij vertelde toen dat de baan van conservator Kostuum vrijkwam hier bij het Rijksmuseum. Ik heb toen gesolliciteerd, en ik kreeg de baan! Ongelooflijk, maar waar. Ik was 24. Dat was in 1980.”

Ze kijkt even naar buiten, naar de achterzijde van het Rijksmuseum. Geen filmregisseur, maar conservator. Vrolijk: “Maar als je in een museum een tentoonstelling maakt, is dat ook regisseren. Want je wil een verhaal vertellen, dat is de basis. Maar ik was in het begin helemaal niet toegerust op die baan. Ik deed kasten open en dan dacht ik: o ja, een jurk, mooi. Ik wist wel uit welke periode die jurk kwam, maar ik had alleen maar theoretische kennis. En dan zag ik nog een jurk. Ja, die is ook mooi... Al snel kwamen er buitenlandse collega’s op bezoek en dan keek ik vol verbazing en interesse hoeveel informatie zij uit een kledingstuk haalden. Zij keken niet alleen naar de vorm of snit, maar naar de steken in de naden, de weefbreedte van de stof, het patroon op de stof, en de versiering. Zoveel kennis! Daar heb ik veel van geleerd.”

Ze stak haar licht op bij vakgenoten, werd lid van een club van collega’s uit de hele wereld – “foto’s van ‘vreemde’ objecten gaan daar van hand tot hand” – en in 2006 stond ze, met collega-kostuumconservatoren in Nederland, aan de wieg van het digitale platform modemuze.nl. “Waar de bezoeker alle aangesloten collecties met één druk op de knop kan doorzoeken, en met blogs, boekrecensies en algemene kostuum- en modehistorische informatie. Inmiddels een begrip in de mode- en ­kostuumwereld in Nederland.”

Handschoen van wit wasleer, met geschulpte kappen en bandjes met eikels en zijde, geborduurd met veelkleurige zijde, gouddraad- en canetille en vergulde pailletten, 1622. Beeld Rijksmuseum

Wat trof ze aan in 1980? “Er was vooral verzameld uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Op zaal stond een vaste opstelling met achttiende-eeuwse stijlkamers die er al zo lang stond dat die nodig aan vervanging toe was. Maar er was alleen tot 1960 verzameld en te zien, en dan zou er dus een gat vallen, dus die opstelling is nog lang blijven staan.”

Ledlampen

Het gat in de verzameling hoefde ze niet helemaal te dichten, omdat collega’s in musea in Den Haag en Utrecht goed verzameld hebben in de periode na 1960. Het Rijks kan altijd bij die musea een bruikleen aanvragen voor een tentoonstelling. “Vanaf 1990 werden kostuums en accessoires uitsluitend in wisselende opstellingen getoond, omdat we toen wisten hoe schadelijk het is om deze objecten permanent te tonen. Er hingen tl-buizen in de vitrines, waardoor de stoffen zijn verbleekt. We wisten voordien nog niets van uv-straling en de gevolgen daarvan.”

Inmiddels maken ledlampen het mogelijk om een opstelling maximaal een jaar te laten staan. “Daarom vind ik het leuk om mijn dienstverband hier af te sluiten met een symposium, waarbij we het gaan hebben over wat de samenwerking met de ­restauratoren heeft opgeleverd en wat de veranderende en steeds verder voortschrijdende natuurwetenschappelijke technieken aan nieuwe gegevens over de voorwerpen prijsgeven. Ik ben zo blij met alle technologische ontwikkelingen. Zo hebben we door verfanalyse een wambuis als zeventiende-eeuws kunnen dateren. Waanzinnig!”

En toen kwam de grote verbouwing. Bianca du Mortier kijkt een beetje sip: “Van 1996 tot 2003 hadden we een aparte kostuum- en textielzaal met hypermoderne, geklimatiseerde vitrines en speciale lichtsystemen waar we ieder half jaar wisselden en die erg goed bezocht werd door het publiek. Maar bij de verbouwing van het museum van 2003 tot 2013 werd onze zaal de winkel en wij kregen daarvoor twee vitrines terug in de Special Collections op de begane grond. Tja, wat zal ik zeggen... We tonen nu ondergoed uit de periode 1640-1940, maar het is op beperkte schaal.”

Bianca du Mortier: ‘Ik ging een keer op een barbecue voor een vrouw door mijn knieën om de zoom van haar rok te bekijken. Die bleek achttiende-eeuws.’ Beeld Dingena Mol

Lord of the Rings

Even iets heel anders. Heeft ze weleens naar het televisieprogramma Say Yes to the Dress gekeken? “Jazeker, heel vermakelijk.” Maar ze keek dan weer niet naar Downton Abbey of The Crown. Niet om af te geven op de kostuums, maar omdat die series haar niet interesseerden.

Vinger in de lucht: “Mijn favoriete kostuumfilm is The Draughtsman’s Contract van Peter Greenaway met kostuums van Sue Blane. En Marie Antoinette van Sofia Coppola. Prachtig. Het is het wel, maar het is het niet, snap je? Je voelt de tijd, de sfeer is die periode, maar het is niet letterlijk. Dat vind ik wel knap.”

Dan moet ze lachen, met haar hand voor haar mond. “Ik heb voor mijn oudste zoon het kijken naar Lord of the Rings totaal verpest. Al tijdens de eerste scènes met, hoe heet hij ook alweer, o ja, Bilbo Baggins. ‘O, nee!’ riep ik, ‘hij heeft kunststof voeten over zijn schoenen aan. En die wiebelen de hele tijd. Hadden ze die niet even goed kunnen vastmaken?’ Mijn zoon neemt me het nog kwalijk.”

De collectie die Du Mortier beheert, weerspiegelt de Nederlandse geschiedenis. De objecten moeten een connectie hebben met Nederland of door een ingezetene zijn gekocht of gedragen. “We hebben de Mondriaanjurk van Yves Saint Laurent aangekocht omdat die is gedragen door barones Van Zuylen van Nyevelt, hoewel zij geen Nederlandse was, maar wel was getrouwd met een Nederlander. Om toch een bijdrage te leveren aan de mode in Nederland na 1960, verzamelen we nu belangrijke buitenlandse ontwerpen die van invloed zijn geweest op de modeontwikkeling hier. Zo hebben we een aluminium jurk uit de jaren zestig van Paco Rabanne. Omdat zijn modehuis aantoonbaar invloed heeft gehad in Nederland en een bekende naam was. Het merk werd verkocht door Metz & Co in de Leidsestraat. Die Paco Rabannejurk is natuurlijk heerlijk. Die is van aluminium en kan ­eeuwig op zaal blijven staan.”

Ook buiten de museumwereld valt haar oog weleens op iets bijzonders. “Ik ging een keer op een barbecue voor een vrouw door mijn knieën om de zoom van haar rok te bekijken. Dat bleek, zoals ik gezien dacht te hebben, een achttiende-eeuwse rok te zijn. Op zolder gevonden en 24 uur in de Biotex gezet, omdat hij vies was. Verschrikkelijk! En maar met die sauzen in de weer! Ik heb wel gezegd dat het museum geïnteresseerd was als ze ooit van de rok af wilde.”

Twee onderbroeken

Ze wijst op de foto’s van Erwin Olaf. “Die jurken moesten meteen na de fotoshoot weer in een doos worden opgeborgen in het depot. Zullen we daar een kijkje nemen? Dan laat ik ook het fallusbeursje zien.”

Het wat? Du Mortier lacht geheimzinnig. Even later opent ze dozen en kasten in het kostuumdepot. “Hier ligt poppen- en babygoed. Hier een doos met de onderbroek van stadhouder Hendrik Casimir van Nassau. Eén van de enige twee onderbroeken uit de zeventiende eeuw die in Europa bewaard zijn. Leuk, hè?”

Onderbroek Hendrik Casimir I, 1630-1640. Beeld Rijksmuseum

Tegen een muur staat een rij paspoppen van verschillende afmetingen. “Het lichaam is in de loop der eeuwen veranderd, dus voor elke periode hebben we andere poppen. Uit een schenking van de familie Six kregen we een jurk die achttiende-eeuws moest zijn, maar die ‘deed’ het niet op de achttiende-eeuwse poppen. Heel irritant. Via foto’s in het archief van de familie Six kwam ik erachter dat de dames uit die beroemde familie de jurk nog gedragen hebben tot 1925, op gekostumeerde bals… Juist! Die jurk is dus vermaakt. Toen we een twintigste-eeuwse pop aankleedden met die jurk paste het wel!”

Dan blijft er nog een onvermijdelijke vraag te stellen: maakt ze zelf kleding? “O, nee! Nee, absoluut niet.” Alleen voor carnaval heb ik eens een jurk gemaakt. Voor de rest kan ik helemaal niets, haha!”

Ze lacht nog na als ze een doos opent. “Kijk hier, twee zeventiende-eeuwse handschoenen. Die heeft mijn voorgangster aangekocht. Die hoorden bij twee huwelijksportretten van de schilder Nicolaes Pickenoy. Die zijn – ik moest er wel jaren om zeuren – tenslotte ook aangekocht. Heel bijzonder dat ze weer samen zijn.”

Ze zoekt tussen de dozen. “Ja, hier is het fallusbeursje.” Du Mortier laat een met stof bekleed doosje zien dat inderdaad de vorm van een fallus heeft.

Het zeventiende-eeuwse fallusbeursje. Beeld Dingena Mol

Dan volgt toch wel een domper. “Nee, we weten niet precies wat het is. Mijn voorgangster dacht dat het was bedoeld om een schaartje in op te bergen. Maar het is nergens open te maken. Er zitten ook twee oogjes in, zodat je het kunt dragen. Het is zeventiende-eeuws. Dat beursje fascineert me al vanaf het begin. Als er mensen uit het buitenland komen laat ik het zien, in de hoop dat ze weten wat het is.”

Met een spijtig gezicht kijkt ze nog eens naar het fallusbeursje. “Ik heb eens met het beursje geschud, en meende toen gerammel te horen. Ooit zei een collega uit het buitenland dat er misschien wel een voorhuid in zat.”

Heeft ze het dan niet opengemaakt? Du Mortier trekt het kartonnen doosje meteen dicht tegen zich aan. “Nee, zeg!” Heiligschennis? “We gaan nergens in snijden of knippen of prikken. Alles moet non-invasief.” Er is daarom op Science Park een MRI-scan van gemaakt. En wat kwam daaruit? “Op het komende symposium worden de eerste resultaten van het interdisciplinaire onderzoek gepresenteerd. Ik hoop dat iemand zal opstaan die weet waar dat beursje voor werd gebruikt. Zodat het ­mysterie is opgelost.”

En dan volgt, na het symposium, uiteindelijk haar pensioen. Ze is nog bezig met een boek voor het museum, vertelt Du Mortier, over mode in de Nederlanden tussen 1585 en 1625. “Dat moet ik eerst afmaken.”

En daarna, alsnog naar de Filmacademie? Ze glimlacht. “Verder wil ik mijn opgedane kennis het liefst zo breed mogelijk delen. De site van Modemuze wordt vernieuwd en er is gebleken dat de bezoekers graag meer kostuumhistorische basisinformatie willen hebben. Het lijkt me erg leuk om dat te doen. Het voordeel van dit vak is dat je altijd onderzoek kunt blijven doen, want er is nog zo ontzettend veel onbekend.”

Bijvoorbeeld dat ene fallusbeursje…

Het symposium Under the magnifying glass: object-gerelateerd onderzoek in museale kostuum- en modeverzamelingen vindt 20 en 21 april plaats in het Rijksmuseum.