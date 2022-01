Conciërgeservice Welcome Home van Stephanie Broeke scheelt veel regelwerk

Een huishouden runnen naast een baan en een sociaal leven kan pittig zijn. Stephanie Broeke (50) begon een conciërgeservice voor Amsterdammers die geregel willen en kunnen uitbesteden.

Wat houdt een conciërgeservice in?

“Een conciërge neemt regelwerk en huishoudelijke taken uit handen – iets wat in steden als New York en Londen al vrij gebruikelijk is. Daar is men wat servicegerichter dan in Nederland.”

Dus doet u dan alles waar uw klanten zelf geen zin in hebben?

“Ik niet per se zelf. Mijn bedrijf Welcome Home stuurt de mensen aan die iets voor je kunnen betekenen, zoals de schoonmaker, de loodgieter en de hondenuitlater. Dat aansturen is namelijk óók geregel, en wij centraliseren dat.”

Goh, wat een luxe.

“Het scheelt veel ruis in je leven en dat is heel prettig inderdaad. Maar het is trouwens niet zo dat mijn klanten verwende types zijn, integendeel. Het zijn hardwerkende mensen, die naast een zware baan ook tijd voor vrienden en familie willen houden door een en ander uit te besteden.”

Wie zijn uw klanten dan zoal?

“Mensen met een hoog inkomen. Vaak mensen uit de top van het bedrijfsleven, expats, of mensen met een pied-à-terre in Amsterdam. Ik zorg dan bijvoorbeeld dat het huis netjes aan kant is als ze hier aankomen, dat de koelkast gevuld is, en dat het niet steenkoud is bij binnenkomst.”

Krijgt u ook wel eens rare verzoeken van klanten?

“Raar valt wel mee, maar soms wel uitdagend. Tijdens de lockdown bijvoorbeeld: een klant kwam uit Londen en zou na één dag thuis in Amsterdam doorreizen naar Afrika voor een safari. Maar haar koffer vol safarikleding kwam niet aan op Schiphol. Toen moest ik razendsnel, terwijl alle winkels hier dicht waren, nieuwe safarispullen voor haar regelen. Dat was wel even spannend. Gelukkig waren de winkels in Antwerpen wel open.”