Comedian Jeffrey Spalburg schreef voor zijn zoon een boek over hun familiegeschiedenis: ‘Ik wil hem vertellen dat hij alle recht van de wereld heeft om in dit land te wonen’

Cabaretier en comedian Jeffrey Spalburg (52) schreef een boek over zijn familiegeschiedenis. Hij geeft het verhaal van zijn vader door aan zijn zoon. ‘Je moet soms terug om vooruit te kunnen.’

Je kon een speld horen vallen. En toen klonk applaus. Het ijs was gebroken. En goed ook.

James Spalburg heeft hier, in het Badhoevedorp van 1950, een groep witte schoolouders voor zich gewonnen. In Ik ben jullie meester beschrijft zijn zoon Jeffrey hoe James op een avond, die speciaal was georganiseerd om de ouders te laten wennen aan de eerste zwarte leerkracht in het dorp, een fantastisch verhaal vertelt over de spin Anansi. Na afloop zijn de bezoekers om.

Iedereen kwam James persoonlijk een handje geven. Sommigen keken daarna nog stiekem of hij niet afgaf. James zag het wel, maar op dat moment kon het hem niet deren. Dankzij de kracht van deze kleine spin was hij de macht te slim af en kon hij met opgeheven hoofd beginnen aan zijn eerste lesdag.

Hijzelf heeft het nog steeds, schrijft zijn zoon Jeffrey. Dat hij eerst ergens het ijs moet breken om vooroordelen weg te nemen. Nu niet, haast hij zich te zeggen zodra het interview begint. “Sinds dit boek er is, ben ik rustiger geworden. Ik hoef me nu niet meer zo te profileren. Je hebt nu gewoon het boek waardoor je een indruk van me kunt krijgen.”

Dat was vroeger wel anders. Als kind al, als het enige zwarte jongetje in een klas in Hengelo, was hij druk. ADHD, denkt hij nu. Altijd een grote mond, altijd grappen maken. “Als je verbaal bejegend wordt, moet je je ook verbaal kunnen verdedigen. En humor is een machtig wapen.”

U kreeg als kind allerlei racistische verwensingen naar uw hoofd. Wat valt daar voor grap over te maken? Daar kun je je toch niet met humor tegen weren?

“Eerst moet het je raken. En als het je geraakt heeft, kun je het daarna pareren met humor. Zeker als je zoiets drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer hoort, vind je een manier om sneller te reageren. Ik ben nog steeds heel scherp op wat mensen zeggen. En inmiddels heb ik alle variaties al wel voorbij horen komen.”

Ik ben jullie meester is een geschiedenis van de familie Spalburg. Vader James groeide op in grote armoede in Suriname, moest als jong kind eieren rapen en die op de markt verkopen, en vertrok op zijn negentiende naar Nederland om zich verder te bekwamen als leraar wiskunde. Jeffrey, cabaretier en comedian, besloot het verhaal van zijn vader te reconstrueren zodat hij zijn zoon, geboren in het jaar waarin zijn vader stierf, kan vertellen waar zijn wortels liggen.

De aanleiding is dat zijn zoon, als hij acht is, te horen krijgt dat hij ‘moet opdonderen naar zijn eigen land’. Zoals Jeffrey te horen heeft gekregen – en zoals James te horen heeft gekregen. Je moet, constateert Jeffrey, soms terug om vooruit te kunnen. Weten waar je vandaan komt voor je weer verder gaat. Het gaat, stelt hij, om verhalen die empowereren. “Als je weet wat degenen voor jou hebben meegemaakt, kan dat je kracht geven bij je eigen struggles.”

In uw jeugd, schrijft u, waren zwarte mensen óf beroemd, óf zielig.

“Er zijn nu veel meer nuances – en er is ook ruimte voor meer nuances. Er ligt nu een hele wereld tussen, er zijn veel meer mensen van kleur die hun plek opeisen. Er is meer representatie, waardoor mensen hun beeld bijstellen: dit is ook gewoon een dokter, of een leraar. Dat kon vroeger veel minder.”

En toch zegt u tegen mij dat racisme u nog steeds overkomt.

“Racisme overkomt me niet. Niet openlijk. Maar ik zie en voel wel dingen. Daar heb ik een zesde zintuig voor ontwikkeld. Toen ik van de theaterschool kwam, bijvoorbeeld – dat je alleen voor bepaalde rollen wordt gevraagd. Mensen denken nu eenmaal in hokjes. Tegenwoordig kan ik ermee spelen. Dan zeg ik op het podium dat mijn moeder alleenstaand was – wat ook zo was. Het publiek denkt dan meteen dat mijn vader haar verlaten heeft, terwijl hij overleden was. Zo maak je er humor van. Mensen confronteren met hun eigen beperktheid.”

In een cruciale scène beschrijft u hoe u als tiener twee dagen wordt vastgehouden op verdenking van fietsendiefstal. Uw vriendje blijkt u te hebben beschuldigd, en de politie gaat er maar al te graag in mee. Uw moeder reageert heel lief, uw vader ijzig.

“De generatie van mijn vader klaagde nooit. Die deden zo geruisloos hun werk, omdat ze altijd wel voelden dat ze te gast waren in Nederland, ook al waren ze rijksgenoot. Als je gewoon je best doet, hebben mensen niks op je, zal ik maar zeggen. Maar als je zoon dan opeens in aanraking komt met de politie, klopt dat beeld niet meer. Dat was heel heftig voor hem.”

Ik kreeg buikpijn van dat verhaal.

“Zo heb ik dat ook ervaren. Maar later kon ik de humor ervan inzien. Toen ik mijn hit Hengelo-o-o had, werd ik onderscheiden door de burgemeester, en later mocht ik voor de politieregio Twente optreden op een kerstborrel. Toen heb ik dat verhaal in comedy gegoten. Sommige agenten lachten het weg, anderen kwamen naar me toe van: dat is toch niet gebeurd, nee toch? Ja, dat is hier echt gebeurd, zei ik. Zoete wraak.”

Uw vader is overleden in 2011. Had u het boek kunnen schrijven als hij nog leefde?

“Ik denk het niet, want vroeger had ik mezelf nooit de vraag gesteld wat voor ouder ik wilde zijn. Pas toen ik mijn zoon vasthield, dacht ik: wauw, ik heb hier een hele wereld in mijn handen. Hoe ga ik dit doen? Wat voor vader wil ik zijn? En dan kijk je natuurlijk naar hoe je eigen vader was.”

En hoe was hij?

“Een man die heel veel heeft opgeofferd om ons te brengen waar wij nu zijn. Maar zo’n vader kon ik helemaal niet zijn. Wat voor verhaal heb ik nou? Mijn vader kon vertellen dat hij op zijn achtste eieren moest rapen om op de markt te verkopen. Wat ga ik mijn zoon vertellen? Goh, papa stond een keertje op weg naar Zaltbommel in de file, weet je hoe zwáár dat was?”

Uw vraag was vooral: wat heb ik meegemaakt waardoor ik mijn zoon verder kan brengen?

“Ik zat er helemaal niet op te wachten om dit verhaal te vertellen, maar kennelijk was het nodig om mijn kind duidelijk te maken dat hij alle recht van de wereld heeft om in dit land te wonen. Daarvoor moet je wel de geschiedenis kennen. Suriname bestond niet eens, als land, dat was gewoon een plek in de Amazone waar een grens door is getrokken en plantages zijn gemaakt. Waar mensen heen zijn getransporteerd om geld te genereren voor het moederland Nederland. Dat is bizar, maar als je dat beseft, snap je ook waarom hier mensen van de voormalige kolonie rondlopen. Ik zeg altijd: ik ben hier omdat jullie daar waren. Dat is hoe het is. Maar als je dat niet weet, of je krijgt dat niet op school, ga je ongefundeerde uitspraken doen, zoals donder op naar je eigen land.”

“Ik wil dat mensen zich herkennen in mijn verhaal, of dat ze voelen wat ik heb meegemaakt. Dat ze buikpijn krijgen, zoals jij, als ze lezen hoe het voor mij was om vast te zitten. Ik gebruik nergens het woord racisme, of onderdrukking. Als je die woorden gebruikt, sluiten mensen zich automatisch af. Toch moeten we het erover hebben, omdat we nog altijd in een ongelijke wereld leven. Ik heb geprobeerd het gevoel te duiden dat mensen hebben die niet alleen hun wortels hebben in Hengelo of Paramaribo.”

Jeffrey Spalburg: Ik ben jullie meester, uitgeverij Das Mag, €22,50.