Collegegeld, nieuwe laptop, een kamer huren: wat kost studeren tegenwoordig?

Mariska Marree (18) gaat luchtvaart- en ruimtevaarttechniek studeren aan de TU Delft.

“Met mijn moeder heb ik een begroting gemaakt: we kwamen uit op 1200 euro in de maand. Helaas heb ik geen recht op een aanvullende beurs. Daarom ga ik maximaal lenen. Dat is ruim 1000 euro in de maand. Daarnaast wil ik acht uur per week werken. Binnenkort ga ik op kamers, daarvoor betaal ik 485 euro huur. Mijn studieboeken kosten 450 euro per jaar. Om simulaties te maken heb ik ook een dure laptop nodig. Die heb ik van mijn ouders gekregen.

Aan boodschappen verwacht ik 179 euro per maand kwijt te zijn. Het is nu nog lastig in te schatten of ik het red met 1200 euro. Hoe ik mijn studielening ga terugbetalen? Ik hoop dat ik een goede baan vind.”