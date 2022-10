Cocktails drinken en werken bij sportschool Double Shift

Bij Double Shift kun je meer doen dan alleen sporten. Beeld Jennifer Gijrath

Alleen maar sporten in de sportschool? Dat zagen eigenaren Maarten Pleunis (34) en Aron Kovacs (46) van Double Shift toch anders. Ze openden deze zomer de deuren van hun nieuwe sportschool op de Lauriergracht, waar je naast sporten ook naar de sauna kunt gaan, gemasseerd kunt worden en nog even kunt blijven hangen in de lounge om te werken.

Pleunis heeft een sportachtergrond en werkte jaren in een sportschool als personal trainer waar hij, toentertijd zijn klant, Kovacs leerde kennen. Met de inzichten van klant én sporter begon het balletje te rollen.

“Mensen komen vaak naar de sportschool voor een training en gaan daarna gelijk weer weg,” zegt Pleunis. Bij Double Shift werkt het andersom: bezoekers komen voor de dagelijkse activiteiten en kunnen daarnaast nog even sporten.

Het pand is meer dan honderd jaar oud, dat is te zien aan de houten dakconstructie en de bakstenen muren, waar de vierkante vlakken aangeven waar vroeger de ramen hebben gezeten. Het oude frame contrasteert met de nieuwe, kleurrijke details, zoals de lichtblauwe tegels in de kleedkamer.

Om de locatie nog aantrekkelijker te maken, organiseert Double Shift elke twee maanden activiteiten. Er hangt hedendaagse kunst in de hal, er zijn cocktailavonden en soms draait een lokale dj. “Het moet ook een plek zijn voor de buurt,” zegt Kovacs. Daarom krijgt iedereen met de postcode 1016 tien euro korting op een abonnement, dat normaliter 79 euro per maand kost.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.