Clous & Dree: ‘Iets maken vind ik gemakkelijker dan praten’

Clous van Mechelen (81) vindt het mooi dat zijn dochter Dree Andrea (58) dingen vanuit het niets doet. Beiden zijn gevoelig voor de energieën om hen heen. ‘Mijn vader kan hele pittige buien hebben.’

Clous van Mechelen (81), muzikant

“Op mijn zeventiende begon ik te spelen in nachtclubs op de Zeedijk, meestal van zo’n tien uur ’s avonds tot vier uur ’s nachts. Daar heb ik ­muzikaal gezien veel aan gehad: je leert er alle genres spelen. Aan die ­levensstijl veranderde eigenlijk niks toen ik op mijn 23ste vader werd van Dree. We hebben toen ze jong was heel lang een strandhuisje gehad in IJmuiden, waar we zo’n drie maanden per jaar doorbrachten. Als ik tot ver in de nacht gespeeld had reed ik naar IJmuiden, daar brachten we de dagen met zijn drietjes door.

Ik heb veel in bandjes gespeeld, we repeteerden dan bij mij thuis. Het was een klein huisje. Dree lag vlakbij in de wieg, maar ze sliep er gewoon doorheen. Het is interessant dat het haar, ondanks dat ze erg geïnteresseerd is in muziek, nooit gelukt is een instrument te spelen. Ze heeft pianoles van mij geprobeerd, maar dat is natuurlijk nooit een goed idee, les van je vader.

Ik heb qua vaderlijke adviezen niet zoveel bijgedragen aan Drees opvoeding. Ik dacht altijd dat als ik ergens niks van wist, ik er beter niks over kon zeggen. Daar ben ik niet trots op, maar het is ook een stukje karakter. Als ik een kast of zo voor haar kon bouwen, was ik altijd enthousiast. Iets maken vind ik altijd gemakkelijker dan praten. Daar staat tegenover dat ik haar ook nooit iets heb verboden, ze heeft altijd kunnen doen wat ze graag wilde.

Hoe Dree dingen doet vanuit het niets, vind ik mooi. Ze is spontaan gaan filmen, gaan keramieken, en ze heeft een boek geschreven. Andere mensen die aan een documentaire beginnen hebben vaak al weleens wat gemaakt, zij doet zulke dingen out of the blue, en dan ook nog succesvol.

Ze heeft ook een tijd in New York gewoond. Ik had daar een romantisch beeld bij, dat ze daar voor altijd zou blijven en wij dan langs zouden blijven komen. Maar ze wil nu weer voorgoed naar Amsterdam komen. Sowieso waren vakanties samen altijd een mooie tijd. Toen Dree een jaar of tien was, zijn we op vakantie geweest naar Engeland. Ik kan goed zeilen, dus hadden we een zeilbootje gehuurd en zijn een stuk gaan varen. Op een gegeven moment braken er onderdelen af, waardoor het schip bijna verging. Met heel veel moeite kwamen we nog aan land. Het eerste wat ik tegen Dree zei toen ze op de kade klauterde, was: ‘Ren jij nou maar eerst naar ons favoriete restaurantje om te reserveren, anders zitten ze weer vol!’

Dat deed ze meteen, vlak nadat we echt bijna vergaan waren! Dat was een mooi gezicht.”

Dree Andrea (58), artiest

“Tijdens corona hebben we met zijn drietjes in een soort cocon geleefd en gefunctioneerd. Hier bij mijn ouders ben ik, op een goeie manier, nooit op visite. Tijdens covid, en nu nog steeds, wandelden mijn vader en ik veel hier in de buurt. Hij kan behoorlijk in ­mineur raken en zeker tijdens covid heb ik hem gepusht om elke dag te wandelen. Samen bedenken we dan uitdagingen.

Als er mensen langs­lopen lijkt het waarschijnlijk een ­beetje raar, maar het zijn juist dingen waarbij je je intellect nodig hebt, zoals ter plekke een lied verzinnen en zingen, om de beurt een zin, en het moet blijven rijmen. Of we doen in plat Amsterdams alsof we bonje elkaar hebben. Dan zien we weleens een voorbijganger naar ons gluren en roepen we: ‘We hebben het echt heel gezellig samen hoor!’ We zijn allebei een beetje gek.

Het leven is een ontdekkingsreis met elkaar, waarbij we elkaar steeds beter gaan begrijpen. Mijn vader kan hele pittige buien hebben, dat vind ik soms lastig. Hij is daar heel tof en eerlijk in: ‘Je hoeft het je niet aan te trekken dat ik me zo voel’, maar hij is natuurlijk wel mijn vader. Ik vind het nog steeds heel naar als hij zich zo voelt, maar ik ervaar het niet meer als een soort tsunami die me opslokt en weer uitspuugt.

Tegelijk kan hij soms gek worden van mijn gelaagdheid. Nu we allebei ouder zijn, begrijpen we elkaar beter. We zijn allebei ‘andersgevoelige men- sen’, gevoelig voor de energieën om ons heen. Als het mij teveel wordt, merk je dat aan me. Dan word ik emotioneel. Mijn vader neemt alles juist stilletjes op. Als je dat niet weet of begrijpt van elkaar, is het moeilijk om mee om te gaan. Nu kunnen we met een lach en een knipoog terug­kijken naar de ingewikkelde tijden. Ik ben allebei mijn ouders dankbaar dat we lang genoeg samen op deze planeet zijn om dit punt te kunnen bereiken.

In 1994 maakte ik de documentaire De tunnel. Het was mijn eerste echte film, waar ik ontzettend veel tijd en gevoel in gestopt had. Voor de muziek besloot ik toen mijn vader te ­vragen, want ik vind zijn saxofoonspel zo bijzonder. Toen kwam hij opeens met synthesizermuziek, waar hij zelf razend enthousiast over was maar die ik niks vond. Dat viel niet goed. Toen kwam ie op een ochtend opeens de studio uit en zei: ‘Ik heb het er vannacht even opgetoeterd hoor.’ Het was prachtig.

Dat is mijn vader. Hij had zich naar die tunnel in New York geteleporteerd en de juiste vibes opgepikt.”