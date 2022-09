Clos is de ideale schoonzoon onder de wijnbars: voorkomend en clean, maar vooral een beetje saai (7)

Wijn is allang uit de stoffige kelders gekomen en is onder­werp van gesprek op terrassen én Dries Roelvinks Insta. Bij wijnbar Clos proeft culinair recensent Mara Grimm van het brede en betaalbare, soms iets te brave aanbod.

Er was een tijd dat wijn het domein was van stoffige sommeliers en oude mannen in morsige pakken. Gesprekken werden bij voorkeur op fluistertoon gevoerd en zo veel mogelijk gelardeerd met termen waar bijna niemand wat van begreep. Meepraten kon je maar beter niet doen – tenzij je een goede advocaat had. Dat is gelukkig allang verleden tijd en niet zo’n beetje ook; zelfs Dries Roelvink deelt tegenwoordig wijnadvies op Instagram.

Wat daarbij flink heeft geholpen, is dat toprestaurants stukken informeler zijn dan vroeger, waardoor fluisteren niet meer hoeft. Bovendien is er een nieuwe generatie sommeliers opgestaan die met zulk aanstekelijk en nuchter enthousiasme over wijn vertelt dat je vaak niet anders kunt dan aan hun lippen hangen. Ook de opmars van natuurwijnen speelt een rol: die hebben ervoor gezorgd dat zelfs de cool kids tegenwoordig dwepen met wijn.

Logisch gevolg is dat er steeds meer wijnbars bijkomen. Bij sommige kun je ook dineren, zoals bij Clos op het Beukenplein. De naam is goed gekozen: clos is de Franse benaming voor een ommuurde wijngaard en dat is waar het beschutte en schaduwrijke terras op het Beukenplein ook een beetje aan doet denken. Buiten plaatsnemen is daarom de beste optie, want hoewel eigenaar Rutger de Witte zijn zaak zelf omschrijft als een gekraakte Franse boerderij waarin een stel hippies een wijnbar heeft gevestigd, vind ik het vooral het zoveelste fantasieloze semi-vintageinterieur.

De uitgebreide wijnkaart is ingedeeld naar smaaktype. Alle open wijnen komen van Grapedistrict, het bedrijf waar De ­Witte jarenlang werkte, dus als je iets proeft wat je lekker vindt, kun je het – handig! – meteen online bestellen.

Meer goed nieuws is dat de kaart bomvol betaalbare flessen staat (het merendeel kost tussen de 30 en 45 euro), dat er flink veel wijnen per glas verkrijgbaar zijn én dat er voor ieder wat wils is. Dat laatste is meteen ook het slechte nieuws, want daardoor blijft het allemaal wat aan de oppervlakte.

Lotuswortel

We beginnen met een glas aardige sekt met een fijne bubbel van het Duitse Blankenhorn. Daarbij een aantal hapjes van de uitgebreide aperitiefkaart. Daarvan is vooral de tempura van lotuswortel met sojamayo leuk bedacht, maar er zijn ook kaaskroketjes, huisgemaakte pastrami, brood van Fort Negen met gerookte boter en kazen van Eriks Delicatessen.

Voor wie wil blijven dineren zijn er drie voor- en drie hoofdgerechten. Het vegetarische gerecht van Opperdoezer Ronde (het is het seizoen!) heeft zo’n hoog comfortfoodgehalte dat mijn tafelgenote onmiddellijk over een skivakantie begint. Het is een bijna lobbige mousseline met stukje shiitake en gerookte amandel – romig, hartig en troostrijk.

De bediening schenkt er een chardonnay van het Oostenrijkse Hannes Reeh bij, een uitstekende wijn als je van dikke chardonnay met flink veel hout houdt. Dries zou er vast van uit zijn dak gaan, maar ik hou er precies níét van. Als ik daarom voorzichtig informeer of er ook een andere optie is, is dat duidelijk even slikken. Best gek, want juist op een plek als deze zou je denken dat een alternatief zo uit de mouw wordt geschud.

Enfin. Het andere voorgerecht is dorade met camargue­rijst (een bruinrode rijst uit Frankrijk die een beetje nootachtig smaakt) en langoustine­saus. De rijst is krenterig geportioneerd en de vis is iets te gul gezouten, maar heeft een perfect crispy huidje en de schuimige saus is prettig krachtig. We krijgen er een Spaanse rosé bij: de Naranjas Azules van Soto. Fris en dorstlessend, maar na een paar slokken ook wat saai.

Slaapverwekkend

Dat geldt ook voor de oranje wijn van hetzelfde wijnhuis, La Transición. Het is als een boek dat veelbelovend begint, maar dat je na een paar bladzijden toch maar weglegt omdat het niet beklijft – al komt dat misschien ook wel omdat het vegetarische gerecht met saffraanrisotto tegenvalt. Aan de romesco en de schuimige (ze houden hier van schuimig) ­knoflook-beurre blanc ligt dat niet, maar de risotto zelf is zo vlak van smaak dat we er ­bijna van in slaap vallen.

Dubbeldrank

De panna cotta na kan dat niet goedmaken. Hij is veel te stijf – een panna cotta moet wobbly zijn – en doet in combinatie met de mango en een mierzoete passievruchtsorbet vooral denken aan een pak dubbeldrank. Dat kan makkelijk beter.

Toch is Clos zeker voor de beginnende wijndrinker een ­p­rima adres. De bediening is vrolijk, de sfeer laagdrempelig en de wijnen zijn betaalbaar en niet al te complex. Clos is dan ook de ideale schoonzoon onder de wijnbars: voorkomend, clean en goed georganiseerd, maar vooral ook een beetje saai.

7 Best

Het vegetarische voorgerecht met Opperdoezer Ronde is romig, hartig en troostrijk.

Minder

De panna cotta met mango en passievrucht smaakt naar Dubbeldrank.

Opvallend

De wijnkaart staat vol betaalbare wijnen met voor ieder wat wils.

Leukste tafel

De tafels op het achterste deel van het beschutte terras.

