Citroengras en gezouten kabeljauw: Arca geeft de Portugese keuken een Aziatisch accent

Beeld Daphne Lucker

Het interieur is zwart met goud, het Portugees sprekende personeel is druk in de weer en door het raam kijk je uit op het centraal station. Arca is het nieuwste concept van Michelinsterkok en ondernemer Henrique Sá Pessoa. Het restaurant zit in het Art Hotel, midden in het centrum.

De ruimte bestaat uit een restaurantgedeelte en een lounge, gescheiden door een lange open keuken en bar. Dat het restaurant in het Art Hotel zit betekent uiteraard ook dat er aandacht is voor de kunsten; er zijn diverse werken te bewonderen van Atelier Van Lieshout.

Sá Pessoa, eigenaar van restaurants in onder andere Lissabon en Macau (China), heeft zijn team persoonlijk uitgekozen en is eens in de twee maanden een paar dagen aanwezig. “Er zijn weinig Portugese restaurants in Amsterdam, en die koken vaak erg traditioneel. Met Arca proberen we het te combineren met invloeden uit de Aziatische keuken. Met ingrediënten als citroengras, gember en koriander halen we het beste uit beide werelden. De naam, ark in het Portugees, is dan ook een verwijzing naar de tijd dat Portugal de wereld over zeilde voor specerijen.”

De favoriet van Sá Pessoa is de bacalhau al bras (€25), gezouten kabeljauw met aardappel en ei, een klassiek gerecht waar ingrediënten als peterselie aan zijn toegevoegd. Een andere aanrader van de chef is de arroz de marisco (€44) voor twee personen, rijst met verschillende soorten schaaldieren.

Arca Amsterdam Martelaarsgracht 5

Tips? open@parool.nl