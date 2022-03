Chun Café: niet de goedkoopste, maar extreem goed

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Chun Café.

Waar bestellen we?

Vorige week een degelijke oer-Hollandse bezorgtest, dit keer reis ik wat verder de wereld over. Ik stuit op Chun Café in de Negen Straatjes: een bubble tea-zaak die ooit begon als take-awayconcept. Er worden nu ook opvallende semi-Aziatische sandwiches uit de keuken getoverd.

Zowel de zoete drankjes op basis van thee als de hartige broodjes zien er aantrekkelijk uit: de fotografie spat van het scherm af. Er zijn vijf soorten bubbelthee met melk, zes ijsthees en drie matcha lattes. En dan die knappe sandwiches... Vier stuks: met rundvlees, garnalen, eiersalade en een ontbijtvariant met ei, kaas en spek. Tot slot twee koekjes: met matcha (het populaire felgroene theepoeder uit Japan) en met hojicha (ook een Japanse groene thee, met een extra karakteristieke smaak doordat deze boven houtskool wordt geroosterd). Kortom: genoeg spannends om uit te kiezen.

Rijden maar!

Precies op de beloofde bezorgtijd stopt de scooter voor mijn voordeur. Alles is zeer zorgvuldig ingepakt, met mooie stickers en duurzame verpakkingen – waaronder biologisch afbreekbare rietjes van suikerriet. Tof.

Al gauw verschijnt er een grote glimlach op mijn gezicht, die zich er niet makkelijk af laat vegen. De twee bekers koude thee blijken beiden een schot in de roos. De brown sugar milk tea (€7,10) is een combinatie van sterke zwarte thee, havermelk en bruine suikersiroop, waar tapioca-parels in drijven met die bite waar ik zo dol op ben. Fijn dat je je drank volledig kan customizen: medium of groot, met koe- of plantaardige melk, met of zonder bubbels. Je kunt zelfs aangeven hoe zoet je ’t wilt. Dik 7 euro prijzig? Zeker, maar de kwaliteit – en hoeveelheid – is daar dan ook naar.

Hetzelfde geldt voor de mango jasmine (€6), een ijsthee van groene thee, gezoet met mangopuree. Ik koos ‘lychee jelly’ als extraatje: de troebele witte sliertjes die door de beker heen dansen, zijn een feestje op zich.

En dan heb je de broodjes nog te goed...

O, en wát voor broodjes. Zowel de egg salad toast (€8,95) als de rib eye bulgogi toast (€12,95) zijn fenomenaal. De belachelijk dikke sneeën donzig en goudbruin geroosterd briochebrood zijn van bovenaf halverwege ingesneden, waardoor het een soort rechtopstaande tasjes (zeg maar tassen) zijn geworden, waar de vulling royaal in is gelepeld. De eerste is volgestopt met de meest romige eiersalade ooit, de ander met malse reepjes ribeye in een Koreaanse bulgogimarinade, afgetopt met gekookt ei, pittige gochujangsaus and yuzumayonaise. Beide sandwiches zijn zo verschrikkelijk goed, dat ik ze aan iedereen zou willen aanraden – ondanks dat ze redelijk aan de prijs zijn.

Als toetje: een matcha cookie (€4,25) met witte chocolade. Beetje klein voor dit bedrag, maar zeker smakelijk.

Chun Café Open ma-zo 11.00 tot 16.30 uur

Bestellen via UberEats

Prijs €39,25 voor twee sandwiches, twee drankjes en een koek

Aanrader Niet het goedkoopst, maar extreem goed!

