Choreograaf Marco Gerris: ‘Geef ruimte aan kunstenaars, dan zie je dat een buurt opknapt’

Marco Gerris Beeld Jakob Van Vliet

Theater

“Meestal begin je als startend choreograaf in een klein zaaltje, maar de eerste voorstelling van ISH was in 2000 meteen te zien in de Meervaart. Ik wilde ramps en een halfpipe op het podium. Mocht allemaal. Het theater voelde als een paradijs. Ik blijf er kind aan huis.”

Restaurant

“Ken Sushi in de Lootsstraat. Ken is een oud-performer van ons dansgezelschap die zijn eigen restaurant is begonnen. Dat was zijn droom. De sushi die hij maakt… wauw, het is als vuurwerk in je mond.”

Mooiste brug

“De Torontobrug, tussen de Mauritskade en de Stadhouderskade, is heel lelijk. Maar: het uitzicht is prachtig. Veel mensen maken foto’s van het uitzicht op de Magere Brug, maar dat werkt niet, want dan sta je al midden in het centrum. Vanaf de Torontobrug overzie je alles.”

Dagelijkse boodschappen

“De Albert Heijn XL in Osdorp. In België, waar ik vandaan kom, zijn alle supermarkten zo groot. Toen ik twintig jaar geleden in Amsterdam kwam wonen dacht ik: wat een kleine kutwinkeltjes hier. Nu ben ik superblij dat ik om de hoek woon bij een supermarkt van formaat.”

Geheim adresje

“Zeg ik nie...”

Museum

“Toen fotograaf Michiel van Nieuwkerk een aantal bekende Amsterdammers portretteerde werd ik ook gevraagd. Nu hang ik in het Amsterdam Museum. Ik poseer overdreven, maar het is een grappige foto.”

Met pek en veren de stad uit

“Ik zag ooit Dries Roelvink op tv doodleuk vertellen over een optreden op een bruiloft waar hij tussendoor de bruid had ‘gepakt’. Wat een pannenkoek met zijn stoere praat. Hou op.”

Mooiste park

“Het Vondelpark was jarenlang mijn ­achtertuin. Voor de restauratie heerste vrijheid in het park. Er was een hippie-achtige sfeer en alles kon. Over die energie heb ik mijn eerste voorstelling gemaakt.”

Vondelpark. Beeld Jakob Van Vliet

Mooi van lelijkheid

“NDSM is een goed voorbeeld van een ­lelijke, industriële plek waar nu een vaste creatieve broedplaats is. Goed aangepakt.”

NDSM. Beeld Jakob Van Vliet

Favoriet vervoermiddel

“Elke keer wanneer ik mijn skates aantrek, ben ik van de wereld. Met muziek erbij zit ik helemaal op mijn eigen eilandje. Dan doe ik een rondje door het Vondelpark. Of ik pest net als vroeger wat toeristen door heel snel dicht langs ze te skaten. Hun doodsangst blijft leuk.”

Mijn buurt

“Ik had er vijftien jaar geleden niet willen wonen, maar ik voel me nu in Osdorp ­helemaal thuis. Er wonen relatief veel Turkse en Marokkaanse mensen, en ik denk dat die mix beter kan. Want die mix is waar Amsterdam voor staat. Ik zie de buurt met rasse schreden verbeteren.”

Osdorpplein. Beeld Jakob Van Vliet

Mooiste herinnering

“Eind jaren negentig met mijn skate-vrienden door de Amsterdamse straten sjezen. Het was de ultieme vrijheid. We kwamen overal mensen tegen, gingen zo hard mogelijk van het dak van Nemo en crashten bij vrienden. Het was voor skaters een gouden tijdperk.”

Lelijkste standbeeld

“Tegenover de VU staat een superlelijk standbeeld van een vrouw met haar mond open. Het lijkt wel een ouderwetse ­opblaaspop. De vorm, de stijl, de kleuren, alles vind ik er lelijk aan.”

Lady Solid. Beeld Jakob Van Vliet

Mooi lied over Amsterdam

“Origineel Amsterdams van Osdorp Posse. Dat is in één liedje de speelse handleiding van de rebelse, arrogante Amsterdammer. En de straattaal wordt uitgelegd, handig voor mij als Belg.”

Rijp voor de sloop

“We moeten niks slopen. Er wordt veel ­gepraat over bijbouwen, maar er staat ook een hoop leeg. Geef die ruimte aan kunstenaars. Dan zie je dat een buurt opknapt. En laten we dan de kunstenaars vervolgens niet weer wegjagen.”

Favoriete Amsterdammer

“Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet. Zijn passie maakt hem mijn rolmodel. Van grote premières tot de állerkleinste voorstelling: hij is zo betrokken dat hij overal dans komt supporten.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Ik vanaf de eerste seconde met zoveel liefde en warmte werd ontvangen, en ik een even grote mond en ongezouten ­mening heb als andere Amsterdammers. Na 23 jaar ben ik nog steeds echt verliefd op ‘Masterdam’.”