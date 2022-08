Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op Crispy Chilli Oil.

Crispy chilli is hot! De iets pikante olie met knapperige peperstukjes, afkomstig uit China, is bijna overal lekker bij. En net toen ik dacht dat ik het ook echt overal op had geprobeerd, zag ik op Instagram een foto van een bekend New Yorks restaurant voorbijkomen. Chilli crisp over lobbig softijs. Dit wilde ik. En wel direct. Ik fietste naar mijn favoriete ijssalon en schepte thuisgekomen een flinke lepel olie over een bol vanille-ijs. Spannend? Ja! Lekker? Mwah.

Het succes van de intens populaire saus ligt grotendeels in handen van één vrouw, Tao Huabi. Nadat zij in de jaren 80 weduwe was geworden opende ze een klein bedrijfje van waaruit ze noedels verkocht aan lokale arbeiders en truckers. Het waren niet de noedels waar mensen voor terugkwamen, maar haar adembenemend lekkere chiliolie die ze gul over haar noedels schepte. Naast haar winkel begon ze een productiekeuken om de saus te maken. Mensen reden om voor haar knapperige olie en ze besloot een aantal verkopers aan het werk te zetten om de saus ook elders in China te verkopen. Al snel was de rode pot met haar gezicht ook buiten de landsgrenzen een begrip. Eerst waren het migranten die lokaal flauw eten ermee pimpten, nu zijn het ook chefs die het over roomijs gieten.

Naar de rechter

Het werd een megasucces. Saus met knapperige chili wordt inmiddels door allerlei bedrijven gemaakt; Tao Huabi moest zelfs naar de rechter om te verbieden dat die sauzen worden verkocht onder haar merknaam Lao Gan Ma, wat oude grootmoeder betekent. Haar onderneming is een van de meest populaire Chinese eetbedrijven, met intussen bijna twintig verschillende sauzen op de markt. Haar originele Crispy Chilli Oil is de meest populaire. Die krijgt z’n smaak van chilipepers, szechuanpeper, gefermenteerde zwarte bonen en, niet te vergeten, ook van de smaakstof glutamaat die de saus een extra hartige smaak geeft.

Chilinoedels Ingrediënten

400 g noedels (mag ook tagliatelle of spaghetti zijn)

6 snackkommkommers

4 el rijstazijn

2 el Crispy Chilli Oil, plus extra als topping

6 el sojasaus

1 el suiker

1 ½ el tahin

1 el chinkiang (zwarte azijn, kan ook vervangen voor sherryazijn)

1 el sesamolie

6 el water

300 g stevige tofu

3 el pinda- of andere bakolie

100 g shiitake, kleingesneden

3 tenen knoflook

1 el geraspte gember

4 fijngesneden bosuitjes

1 tl vijfkruidenpoeder Bereiding

Deze vegetarische noedels zijn losjes geïnspireerd op de vegetarische dandannoedels van Christina Chaey. Snij de snackkomkommers in dunne plakken en maak aan met rijstazijn en een goede snuf zout. Knijp er even goed in zodat de komkommer de azijn opneemt. Meng nu in een kommetje de Crispy Chilli Oil, soja, tahin, suiker, zwarte azijn en sesamolie met het water. Zet opzij. Knijp zo veel mogelijk vocht uit de tofu in een theedoek. De tofu mag totaal verkruimelen. Mocht hij na het persen nog niet verkruimeld zijn, maak het dan af. Bak de tofu in een laagje pindaolie. Laat een paar minuten gaan voor je de tofu draait en bak hem helemaal krokant. Haal de tofu uit de pan. Bak nu de shiitake, knoflook, gember en bosuitjes ook een paar minuten op laag vuur en bak nog heel even het vijfkruidenpoeder mee. Blus nu de pan met het sausmengsel. Kook intussen de noedels volgens de aanwijzing op de verpakking. Giet de komkommer af. Meng alle ingrediënten door elkaar, met eventueel nog een lepel kookvocht van de noedels voor extra saus en serveer. Uiteraard met een beetje extra Crispy Chilli Oil.