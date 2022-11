Chiara & Jonah: ‘Met onze kleding willen we de straten kleuren’

Chiara Spruit (48) en haar zoon Jonah (10) delen hun passie voor mode. Ze gaan er vaak samen op uit en dan stemmen ze hun outfits op elkaar af. ‘Veel mensen dragen grijs en zwart, maar mama ziet er altijd heel vrolijk uit.’

Chiara Spruit (46)

“Jonah is een heel sensitief kind dat altijd veel vragen stelt en veel weet over de meest uiteenlopende onderwerpen, ik leer iedere dag iets nieuws van hem. Hij bewandelt zijn eigen pad, ook al is dat niet altijd het makkelijkste.

Als Jonah ergens mee bezig is, laat hij zich niet snel van de wijs brengen of beïnvloeden door anderen. Dat wordt niet altijd door iedereen begrepen. Ik zie het als zijn moeder als mijn taak hem daarin te begeleiden en hem het zelfvertrouwen en de vrijheid te geven om te worden wie hij wil zijn. We hebben er daarom ook bewust voor gekozen om de kinderen in Amsterdam op te laten groeien, met diverse mensen van allerlei achtergronden om zich heen.

In de stad is er altijd wel iemand in wie je je kunt herkennen. Ik heb dat zelf gemist als kind, ik groeide op in een dorp waar ik als geadopteerd meisje uit Colombia niemand zag die op mij leek. Ik leerde vroeger ook dat creativiteit niet iets was waarmee je later als je groot was je geld kon verdienen. Pas toen ik op mijn dertigste moeder werd van mijn eerste kind, koos ik ervoor om alsnog mijn hart te volgen: ik ging naar modeopleiding Artemis en besloot me daarna volledig op styling te gaan richten.

Jonah heeft een natuurlijk stijlgevoel. Al vanaf het moment dat hij zich zelf kan aankleden bedenkt hij de geweldigste creaties, van een kimono op een jeans en blauw gelakte nagels, tot flamingosloffen gecombineerd met een opvallend jasje en een honkbalpet. Doordat Jonah heel relaxed en aardig is en altijd zichzelf, accepteren klasgenoten hem hoe hij is. We vinden het allebei leuk om te bedenken wat we aantrekken voor we naar buiten gaan, dat is echt een feestje; met onze kleding willen we de straten kleuren.

Ik vind het belangrijk om de kinderen mee te geven dat ze het verschil kunnen maken in de maatschappij, door te inspireren of te verbinden en oog te hebben voor de ander en je omgeving. In de stad raast het leven makkelijk aan je voorbij, maar als Jonah en ik op straat fietsen en iets bijzonders zien stoppen we, en nemen we de tijd om er even bij stil te staan. Het is mooi om te zien dat hij met een open blik door het leven gaat, dat is iets van onschatbare waarde.”

Jonah Spruit (10)

“Veel mensen dragen grijs en zwart, maar mama niet, zij ziet er altijd heel vrolijk uit. Ze moet wel vaak huilen, maar dat is niet altijd omdat ze verdrietig is. Soms huilt ze juist omdat ze blij is. Ik vind dat normaal, we praten er gewoon over.

We gaan er veel samen op uit en dan stemmen we eerst onze outfits op elkaar af, meestal met felle kleuren en een petje op. Daarna gaan we vaak een blokje om, door de buurt. Dan ruimen we samen afval op, of we kijken of er een ouder iemand is die wat hulp kan gebruiken. Soms tellen we de kleuren die mensen aan hebben en af en toe sleept mama me mee naar een museum.

Van schilderijen hou ik niet zo, maar ik kom wel graag in Museum Voorlinden of het Nemo, waar je van alles kunt doen. Ik vind het ook leuk om met mama te winkelen in de Negen Straatjes. Zipper is mijn favoriete kledingwinkel. We gaan ook vaak naar De Filmhallen, voor animatie- en Marvelfilms.

Ik vind Amsterdam soms wel heel druk, vooral als ik ’s ochtends op de fiets naar school word afgesneden door mensen met van die elektrische bakfietsen, die heel zenuwachtig aan het bellen zijn.

Ik heb een klas overgeslagen en nu zit ik in groep 8. Als ik elf jaar ben ga ik naar de middelbare school, dat lijkt me wel leuk. Ik verveelde me altijd erg in de klas, twee jaar geleden ben ik daarom van school gewisseld. Nu zit ik op een UnIQ school, daar is het werk moeilijker en kun je als je klaar bent nog extra taken doen. Of knutselen aan projecten, zoals een monsterpretpark bouwen, of leren programmeren. Later uitvinder worden lijkt me wel wat, al is het moeilijk om nog dingen te bedenken die niet al eerder zijn verzonnen.

Veel kinderen vonden corona verschrikkelijk, maar ik niet. Ik kon thuis snel al mijn schoolwerk afmaken zonder dat ik op iemand hoefde te wachten, en daarna had ik heel veel tijd over voor leuke dingen, zoals tekenen of honkballen. Ik honkbal in Osdorp bij Amsterdam Pirates. Omdat ik lang ben sta ik op het eerste honk en ben ik pitcher. Vaak gaan we naar het strand bij Bloemendaal om te oefenen met pitchen en catchen, op het strand krijgt tenminste niemand een bal tegen zijn hoofd.”