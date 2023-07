Chemseks, drugsgebruik tijdens seks, wordt steeds populairder: ‘Zonder drugs geniet ik zelden’

Chemseks – het gebruiken van drugs tijdens de seks – wint aan populariteit. Daarom is er nu de website chemsex.nl, de eerste complete informatiebron in Nederland. Drie Amsterdammers vertellen over hun ervaringen. ‘Nuchter geniet ik zelden van seks.’

Chemsex.nl is een initiatief van Stichting Mainline, die zich inzet voor de gezondheid van mensen die drugs gebruiken. De site richt zich zowel op hulpverleners als mensen die aan chemseks doen, zich daarin willen verdiepen, willen stoppen of gestopt willen blijven. Eerder was al die informatie alleen bij elkaar te sprokkelen via andere platforms, zegt Leon Knoops, chemseks-expert bij Mainline. En dat terwijl chemseks een groeiend fenomeen is.

Wat het inhoudt? Kort gezegd: drugs gebruiken om langdurige, ongeremde seks te hebben. De populairste middelen: xtc en mdma, ghb en gbl, 3mmc, ketamine en in mindere mate crystal meth en (crack-)cocaïne. Gebruikers kunnen daarmee uren doorgaan. Chemseks wordt vaak gekoppeld aan de gayscene, maar komt ook daarbuiten steeds meer voor. Onder swingers bijvoorbeeld. En lang niet alleen in de grote steden, zegt Knoops.

Problematisch hoeft het niet te zijn. Veel mensen die recreatief aan chemseks doen, krijgen geen last van lichamelijke of geestelijke klachten. Zij gebruiken het als verrijking voor hun seksleven. Knoops ziet echter dat beginners zich niet voldoende informeren. Daardoor kunnen gevolgen optreden als slapeloosheid, spiertrekkingen, uitdroging, paniek, depressie of psychoses. Ook verslaving ligt op de loer. Zeker bij middelen als crystal meth, waarbij gebruikers tot twee weken na gebruik kunnen verlangen naar een volgende dosis.

Knoops constateert een ‘groeiende hoeveelheid’ gebruikers die in een burn-out of de ziektewet terechtkomen.“Maar het meest verontrustend is dat we een toename zien van mensen die als gevolg van chemseks in het ziekenhuis belanden of overlijden, door overdosering of suïcide.”

Thuisgebruik drugs door corona

Knoops plaatst meteen een kanttekening: hij werkt in de verslavingszorg en ziet alleen de ‘zwarte kant’. “De groep bij wie het goed gaat, klopt niet bij ons aan. Onderzoek toont aan dat bijna een op de tien gebruikers weleens de zelfcontrole is kwijtgeraakt.”

Relatief weinig dus. Maar toch: de laatste drie jaar ziet hij een gestage toename van mensen die wél aankloppen. Wekelijks zijn dat er, alleen bij Mainline, drie tot vijf. Officiële cijfers zijn er niet. Chemseks speelt zich haast altijd achter gesloten deuren af. In de slaapkamer, in darkrooms of op seksfeestjes. Bovendien hanteren veel onderzoekers verschillende definities: ze kijken bijvoorbeeld naar enkel homoseksuele mannen of bepaalde drugs.

Verrassend vindt Knoops de toename niet. “Met name vanwege de snelle opkomst van internetdaten. We zien jongeren die thuiskomen na een avond stappen en dan via bijvoorbeeld Grindr op zoek gaan naar seks. En als een biseksuele man zo zijn eerste ervaring opdoet, kan hij die bijvoorbeeld meenemen naar buiten de gayscene.” Knoops denkt daarnaast dat tijdens corona thuisgebruik van drugs is toegenomen.

De 43-jarige Jeroen herkent dat. Hij was anderhalf jaar gestopt met chemseks toen de wereld in lockdown ging. Algauw verviel hij in oude patronen. “Elk weekend ging ik los, voornamelijk met 3mmc. Dat werd vrij snel een probleem. Op donderdag begon het al te kriebelen. Vrijdag na werk kwamen dealer en dating-apps meteen om de hoek kijken.”

Wanneer de werkweek begon, voelde hij zich vaak zo slecht dat hij op maandag nog wat 3mmc nam om de dag door te komen. Uiteindelijk leidde zijn functioneren tot zijn ontslag. Jeroen had al eerder moeite zijn gebruik recreatief te houden. Jarenlang deed hij met zijn ex-vriend aan chemseks. Dat begon onschuldig: “De eerste keer kwamen we thuis van een feestje nadat we xtc en ghb hadden gebruikt. De seks beviel zo goed dat we het steeds vaker gingen plannen. Eerst met zijn tweeën, later trio’s en uiteindelijk groepsseks. Pas tegen de tijd dat het uitging en ik weken losging met crystal meth, besefte ik dat ik een probleem had.”

Drugs nemen schaamte weg

Jeroen is, na zijn coronaterugval, opnieuw drugsvrij. Elke twee weken bezoekt hij een bijeenkomst van Mainline voor mensen die met chemseks zijn gestopt. Hij is een van de weinige aanwezigen die ook zonder drugs moeiteloos seks kunnen hebben. Knoops wijst erop dat dat, in ieder geval onder homoseksuele mannen, een factor is voor de populariteit van chemseks: “Menig gay man heeft nooit van seks leren genieten. Drugs nemen onzekerheid en schaamte weg. Ook daaraan besteedt de site aandacht: hoe bouw je je seksleven weer op zonder middelengebruik?”

Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor die remmingen. Zo zijn er mannen die zich zonder drugs of alcohol niet genoeg kunnen ontspannen om anaal geslachtsverkeer te hebben. Ook kunnen volgens Knoops het collectieve trauma van de aidsepidemie (bang zijn dat je iets oploopt) of geïnternaliseerde homofobie (onbewust denken dat je iets doet wat ‘vies’ of ‘verkeerd’ is) meespelen.

Zo gebruikt Ammar (32) drugs als een middel om over zijn controledrang heen te komen. “Nuchter denk ik te veel na tijdens de seks, kan ik mijn lichaam en geest niet ontspannen. Zonder drugs geniet ik er zelden van.” Ammar, die anoniem wil blijven met het oog op familie en collega’s, werkt fulltime. Hij functioneert uitstekend. Maandelijks doet hij een of twee weekends aan chemseks. “Alleen wanneer ik op maandag vrij ben,” zegt hij. “Ik wil na een weekend feesten en seks 24 uur kunnen rusten. Ik zet haast altijd een wekker op mijn telefoon. Dan moet ik van mezelf stoppen.”

Ammar is biseksueel en de vrouwen met wie hij seks heeft gebruiken eveneens drugs, zegt hij. “Seks met iemand die nuchter is, vind ik trouwens ook niet prettig. Dan zit je op twee verschillende levels.” Zolang hij zijn werk op de eerste plaats zet, ziet Ammar geen onheil in chemseks, zegt hij. “Vooral op het moment zelf maakt het me gelukkig. Achteraf ben ik soms droevig door de drugskater. En soms doe je iets wat je nuchter niet zou hebben gedaan in bed.” Ammar verwacht dat hij er over twee jaar wel klaar mee is. “Nu ik in de dertig ben, zie ik meer dan vroeger in hoe ongezond drugs zijn voor je lijf.”

Het is afwachten hoe seks, nuchter en zich bewust van zijn controledrang, voor hem zal zijn. Voor de 42-jarige Dirk, die in 2018 na vijftien jaar stopte met chemseks, is het verschil met vroeger enorm. Hen heeft nooit meer seks en masturbeert nauwelijks nog. “Sinds ik gestopt ben, is mijn sex drive verdwenen. Dat begon al toen ik nog gebruikte. Drugs gaven een snellere high dan seks. Dus hield ik op daar mijn best voor te doen.”

Als twintiger ontdekte Dirk chemseks samen met hun echtgenoot. “Er ging een wereld voor me open. Ik was altijd onzeker geweest over mijn lichaam, kwam heel snel klaar en kon me niet ontspannen als ik gepenetreerd werd. Dat viel allemaal weg.” Over een periode van vijftien jaar gleed het echtpaar samen af naar dagelijks drugsgebruik. Spijt van die tijd heeft Dirk niet. “Het zijn fantastische jaren geweest, die voor een groot deel leuk waren. Tot een bepaalde grens.” Ook het verdwenen libido vindt hen niet erg. “Ik hoef nuchter niet meer terug naar hoe seks vroeger voor mij was.”

Schaamte is ook bij het aankaarten van een (verslavings)probleem een kernwoord, zegt Knoops. “Klop maar eens aan bij je huisarts met jouw slaapkamergeheimen, die je onder invloed van soms heftige drugs uitvoert. Bovendien zijn er veel artsen die geen idee hebben wat chemseks is. Of denken dat alleen homoseksuele mannen daaraan doen.”

Daarom staat er op chemsex.nl een landelijke zorgkaart met chemseksprofessionals in elke regio. Maar het belangrijkste doel van de site is dat het zover niet hoeft te komen. Knoops: “Onze boodschap in een notendop: als je kiest voor chemseks, informeer jezelf.”

Om privacyredenen is de naam van Ammar verzonnen en willen Jeroen en Dirk niet met hun achternaam in de krant; hun volledige namen zijn bekend bij de redactie. Dirk is non-binair en wil graag met hen en hun worden aangesproken.