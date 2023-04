Chefkok Joris Bijdendijk legt uit voor Pasen: alles wat je moet weten over (de bereiding van) eieren

Gepocheerd, van chocolade of toch gewoon gekookt? Wekelijks helpt chefkok Joris Bijdendijk Paroollezers bij het koken met zijn rubriek De Keukenhulp. Voor Pasen duiken we in het archief en zetten we zijn tips over eieren op een rij.

Het bewaren van eieren

De boodschappen voor de paasdagen zijn ingeslagen, inclusief de eieren. Maar hoe bewaar je eieren vervolgens het best? Om rotte en ‘onveilige’ eieren te voorkomen, bewaar je ze in de koelkast – maar let voor de smaak wel op waar je ze naast legt. Verder verschilt het per soort ei (rauw, opengebroken, gekookt) hoe lang die bewaard kan blijven. Lees de volledige uitleg: hoe bewaar je eieren het best?

Het koken van eieren

Bij het paasontbijt kunnen de eieren op verschillende manieren voorgeschoteld worden. Ga je voor het perfect gekookte ei? Let dan op de tijd en watertemperatuur. Eieren moeten altijd gekookt worden in zacht pruttelend water en de duur van het koken bepaalt in wat voor staat de eieren uit de pan komen. Lees de volledige uitleg: de kunst van het perfect gekookte ei.

Het pocheren van eieren

Het pocheren van eieren doe je vanuit de eierschaal in vloeistof: in water of bijvoorbeeld bouillon, melk of boter. Om uiteindelijk een lopende dooier te krijgen die verpakt is in stevig eiwit, moet het ei 3 tot 5 minuten garen in een vloeistof die net tegen de kook aan zit. Je kunt een of meerdere eieren ook verpakken in trekfolie en gaar laten stomen in water. Lees de volledige uitleg: hoe pocheer je een ei?

De perfecte omelet

Voor wie liever een smeuïge omelet eet, is een puntgave, nieuwe antiaanbakpan van belang. Zo’n kwijlerige omelet bereik je door de juiste temperatuurbeheersing. Een te heet bereide omelet wordt taai. Je bakt het in een flinke klont boter en moet het ei voldoende laten stollen. Lees de volledige uitleg: hoe maak je een kwijlerige omelet?

Het geheim van roerei

Goed roerei moet net als de omelet smeuïg en glad zijn. Daarvoor neem je de tijd en gebruik je laag vuur. Voor roerei kan je oudere eieren gebruiken: die zijn makkelijker los te kloppen. Voor het lekkerste resultaat gaar je roerei met boter en met niets anders. Lees de volledige uitleg: het geheim van roerei.

Geen ei, maar wel geschikt voor Pasen: paasspijs en chocolade

Als je al daags voor Pasen aan de voorbereidingen begint, kan je ook zelf paasspijs maken. Het is namelijk het lekkerst als de spijs minstens (!) vier dagen in de koelkast kan rijpen, al is eigenlijk twee weken aan te raden. Lees de volledige uitleg: hoe maak je paasspijs? Op zoek naar andersoortige zoetigheid? Joris Bijdendijk heeft ook tips voor knapperige, glanzende chocolade.