Chef-kok Lelani Lewis: ‘De Caribische keuken is een schitterend gevolg van een inktzwarte tijd’

Met haar eigenzinnige kookboek Code Noir laat de Brits-Iers-Grenadaanse Lelani Lewis (36) mensen proeven hoe zelfs uit de zwartste bladzijden van onze geschiedenis iets moois kan komen. ‘Ik zal veel Caribische oma’s tegen het hoofd stoten: iedereen vindt dat hij weet hoe het écht hoort.’

“Mijn moeder was zeventien toen ze in Londen mijn vader leerde kennen,” vertelt Lelani Lewis terwijl ze meel met water, bakpoeder en zout mengt in een grote glazen kom. “Ze woonden in dezelfde wijk. Zij was een punker van Ierse komaf met gemillimeterd haar, mijn vader Grenadaan (van Grenada, een eilandengroep in het Caribisch gebied, red.). Hij werkte in een garage, zag haar daar elke dag langskomen en sprak haar aan op een feestje.”

“Daarna ging het snel, en trok mijn witte moeder in bij mijn vader en zijn tien broers en zussen. Eten was er altijd in overvloed. Voor mijn moeder moet het een zware tijd geweest zijn, want bij mijn vaders zussen deed ze het niet snel goed. Maar zoals alle Ieren is mijn moeder niet op haar mondje gevallen en dat heeft haar zeker geholpen. In mijn vaders gezin leerde ze koken – hij bleef later ook de kok bij ons in huis – en zo groeiden wij kinderen weer op in een huishouden waar samen eten een heel grote rol speelde.”

Lewis kneedt haar deeg, zet kracht, haar krullen deinen als springveertjes rond haar hoofd. “We hadden familieleden en vrienden van over de hele wereld. Daar in Zuid-Londen kwam het allemaal bij elkaar: van Ierse stoofpotten tot Indiase roti en Mauritiaanse aubergine in kikkererwtenmeel. Onze wijk was een enorme meltingpot en dat stopte niet bij de voordeur van ons huis. Zo leerde ik van mijn Ierse moeder hoe je dhal puri roti moet maken, platbroodjes met gemalen spliterwten erin. Zij kwam weer aan dat recept via de Indiaas-Caribische weg.”

Als haar deeg een tijdje heeft gerust, maakt Lewis er bolletjes van en rolt die uit. De zo ontstane ronde platen besmeert ze met geklaarde boter, voordat ze ze inkeept en er een soort patatzakjes van rolt, die ze door de uiteinden naar elkaar toe te drukken omzet in wat nog het meest op donuts lijkt. Die donuts laat ze weer een tijdje rusten voor ze ze zal platdrukken en uitrollen.

“We maken vandaag buss up shut. Zo noemen ze deze verscheurde platbroodjes, wat je mag vertalen als verscheurd T-shirt. Je bakt ze op een plaat en besmeert ze met geklaarde boter. Als ze gaar zijn, verfrommel je ze. Dan worden ze schilferig, en dat is heel erg lekker.”

Beeld Eva Plevier

Smetteloos werkblad

Terwijl de plaat opwarmt en haar aubergines en tomaat blakeren boven hete kolen in een kleine barbecue, ruimt Lewis de keuken even vlotjes op. Alles wordt afgespoeld en ordelijk gestapeld, haar werkblad houdt ze smetteloos. “Ik woon nu acht jaar in Amsterdam,” zegt ze. “Hier ben ik in keukens gaan werken, en leerde efficiënter koken. Dat ik in die horeca terechtkwam is een samenloop van omstandigheden: ik woonde met mijn man in Londen toen hij een baan kreeg aangeboden op het conservatorium in Groningen. We besloten naar Nederland te verhuizen, maar in Groningen wilde ik niet zitten.”

“Ik had een berg ervaring in werk voor goede doelen – werkte al sinds mijn zeventiende – en ging ervan uit dat ik hier wel snel een baan zou vinden. Dat viel enorm tegen. Niemand zat op me te wachten, en ik ben écht niet iemand die werkloos kan zijn. Op een gegeven moment dacht ik: dan regel ik het zelf wel.”

“In Londen deed ik al pop-ups, en in Nederland ging koken een steeds grotere rol spelen. Nu ben ik daar heel blij mee, want de weg die ik daardoor insloeg past goed bij me. Ik ben echt in de geschiedenis van de Caribische keuken gedoken en ook hier pop-ups gaan doen, waaronder een in Mediamatic. Daar kookte ik een menu waarvan de gangen de historische opeenvolging van de inwoners van het Caribisch gebied weerspiegelde: Inheemsen, Europeanen, Afrikanen, Indiërs, Chinezen. Nu is er Code Noir.”

Voor veel landen in het Caribisch gebied geldt een dergelijke opeenvolging van culturen, en wie denkt aan de bij ons bekende Surinaamse keuken ziet meteen de parallel: de Inheemse stammen die er woonden voor de ‘ontdekking’ van het gebied door de Europeanen, de slaafgemaakten uit West- en Centraal-Afrika die te werk werden gesteld op al dat nieuwe land. Na afschaffing van de slavernij volgde migratie vanuit India, het voormalig Nederlands-Indië en China.

Beeld Eva Plevier

Controversiële titel

De titel van Lewis’ boek – behalve recepten bevat Code Noir ook de verhalen achter de gerechten – is controversieel. Code Noir is namelijk ook een geschrift uit de tijd van Lodewijk de Veertiende, waarin precies beschreven staat hoe plantage-eigenaren met hun slaafgemaakten om moesten gaan ten einde het maximale rendement uit hun investeringen te halen. Alles van de gruwelijkste straffen tot het zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de slaafgemaakten is erin te vinden.

“De hele geschiedenis van de Caraïben is verschrikkelijk,” zegt Lewis. “Maar de mensen zijn er warm, positief ingesteld, hun keuken is een schitterend gevolg van die inktzwarte tijd. Ik vind dat we de term Code Noir moeten terugpakken, eigen maken, dat we hem naar het positieve moeten trekken, als een soort embleem van hoop.”

“Het is belangrijk dat er veel aandacht is en bijkomt voor het slavernijverleden, maar wat ik niet wil is dat wij nakomelingen van slaafgemaakten altijd maar als slachtoffers worden gezien, dat black history blijft klinken als iets negatiefs. Uit al dat duister is tenslotte ook licht gekomen. Het blijft een moeilijk evenwicht: het gruwelijke verleden er laten zijn én weigeren te leven onder de voortdurende schaduw daarvan. Hoewel ik een hekel aan het woord ‘woke’ heb, hoop ik wel dat mijn boek bepaalde mensen kan helpen zich te bevragen over waarom ze denken zoals ze denken.”

“Dankzij onze verhuizing naar Nederland is er nu dit boek,” vertelt Lewis terwijl de verscheurde T-shirts zich opstapelen op een bordje naast de hete stalen plaat. “Als ondertitel heeft het Recepten van de Caribische eilanden gekregen. Dat leek de uitgeverij beter, zodat de lezer meteen zou snappen waar het boek over gaat, maar ik vind het niet echt kloppen. Dit zijn misschien wel recepten die hun oorsprong op de eilanden hebben, maar ze zijn door het filter van een in Zuid-Londen opgegroeide Iers-Grenadaan gegaan. Met het recept van jerk chicken in mijn boek zal ik bijvoorbeeld veel Caribische oma’s tegen het hoofd stoten: iedereen vindt dat hij weet hoe het écht hoort, en dat is meestal niet hoe een ander het doet. Het feit dat ik niet in de Caraïben ben opgegroeid, maar in Londen, maakte het mogelijk om in een soort pan-Caribische keuken groot te komen. Mijn gerechten zijn voorbeelden van een diasporakeuken.”

Alles op tafel

Lewis poft knoflook, keert haar aubergines en tomaat op de kolen tot ze helemaal zwart zijn, de schilletjes bijna verkoold. Dan pelt ze de groenten, hakt ze fijn en maakt ze aan met gepofte knoflook, rauwe ui, komijn en paprikapoeder. Uit de vriezer haalt ze een scotch bonnetpeper (adjoema) die ze raspt zodat ze precies de juiste hoeveelheid pittigheid kan toevoegen. Nu mag alles op tafel; je eet dit gerechtje door met je blote handen steeds een stukje van het brood te scheuren en daarmee die pittige groentesalsa op te scheppen.

“Deze dip zouden ze baigan choka noemen,” zegt Lewis, en hapt tevreden van haar geroosterde groenten met gescheurde T-shirts. Haar sproeten dansen over haar gezicht terwijl ze kauwt en lacht. Dat positieve waarover ze het had, die niet te onderdrukken warmte van de mensen in de Caraïben ondanks dat duistere verleden: het is allemaal ook zichtbaar onderdeel van haar.

“Een beetje zout,” zegt ze. “Maar verder goed gelukt. Dit komt net als die platbroodjes uit de Indiase keuken, en het is eigenlijk een ontbijtgerecht. Ik dacht: omdat we vandaag wat vroeg beginnen.”

Code Noir, Nijgh & Van Ditmar, €39,99