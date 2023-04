Chanel, Gucci, maar ook kleinere labels: shop vintage designerkleding bij Taro op de Haarlemmerdijk

Beeld Koosje Koolbergen

Eigenaresses Robin Dokter (27) en Tabitha Sleur (49) kennen elkaar uit Haarlem, waar ze beiden al een aantal jaar een eigen winkel hebben. Ook daar verkopen ze enkel tweedehands kledingstukken van mooie merken. Want, zo zeggen ze zelf, de passie voor vintage zit diepgeworteld. Sleur: “Mijn moeder was altijd bezig zelf kleding te maken en nam me mee naar Lady D in de Jordaan. Zelfs mijn trouwjurk was vintage.”

Toen de vorige eigenaar van het pand, een Nederlandse ontwerper, aan Dokter vroeg of ze het concept van haar winkel in Haarlem niet ook wilde opzetten in Amsterdam, hoefde ze daar niet lang over na te denken. “Het pand is echt naar ons toegekomen, het heeft zo moeten zijn.” Al snel stapte Sleur in en Taro was geboren.

Bij Taro vind je merken als Givenchy en Gucci, maar ook kleinere labels. Naast dat Dokter regelmatig naar het buitenland gaat om zelf stukken in te kopen, kan je hier als particulier ook items langsbrengen. De selectie gebeurt met een kritisch oog voor de staat en kwaliteit. “Iets mag extreem en gek zijn, daar houden we juist van. We verkopen het liefst iets wat je nergens anders gaat vinden,” zegt Sleur.

De beweging op het gebied van duurzaamheid in de mode die de twee vrouwen zien, bevalt ze wel. “Er wordt echt een nieuwe betekenis gegeven aan het begrip ‘tweedehands’. Het imago wordt letterlijk en figuurlijk opgefrist.” Dokter stemt hiermee in. “Dat willen wij ook echt promoten. Er is zoveel moois in de wereld, het is zonde om kwaliteit niet voorop te stellen.”

Taro Haarlemmerdijk 144, Centrum Openingstijden Woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 19.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Prijzen Je vindt hier een mooie gebloemde Ganni-blouse voor €96 of een geruite Les Coyotes De Paris-jas voor €159. Ook hangen er een polkadotvestje van Just In Case (€35), een Yves Saint Laurent-blazer (€499) en een Chanel-jurk (€900) in de winkel. Online Via het instagramaccount van Taro @taro_designervintage kan je het aanbod van de winkel zien en worden ook items verkocht. De website is nog in de maak.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.