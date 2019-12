Champagnetest: 9x bubbels van kleine wijnboeren

Een groeiend aantal kleine wijnboeren komt met eigen, ambachtelijk gemaakte champagne. Ons panel proefde er negen van onder de veertig euro. ‘Deze smaakt bloedstollend zuiver.’

Zeg je champagne, dan zeg je Dom Perignon, Moët & Chandon, Pommery en de andere ‘grand marques’ (wereld­beroemde merken). Het zijn grote spelers in een markt die de laatste tijd flink in beweging is.

Steeds meer wijnboeren die druiven leveren aan de grote champagnehuizen besluiten eigen, kleinschalige, ambachtelijke champagne te maken. “Het zijn vaak familiebedrijven, waarbij de zoons en dochters niet langer willen dat de gehele oogst verdwijnt in de bulk van de grote merken,” zegt wijnkenner Harold Hamersma. “Ze voeren een eigen etiket en maken champagnes waarin het karakter van de eigen wijngaarden en regio duidelijk naar voren komt.”

Blendmeesters

“Het is champagne met een eigen handtekening,” zegt Ronald de Groot, collega-wijnschrijver en hoofdredacteur van het magazine Perswijn. “Omdat deze wijnen vaak ambachtelijk worden gemaakt, kan de smaak verschillen van jaar tot jaar.”

De grote merken maken zo veel wijn en kopen zo veel druiven op dat de blendmeesters, op bijna wiskundige ­manier, champagnes kunnen maken die elk jaar hetzelfde smaken. De kleine merken zijn afhankelijk van de kwaliteit van de oogst van het betreffende jaar.

Hamersma: “De grote jongens brengen hun champagne aan de man met enorme marketingbudgetten en campagnes die doen denken aan die van Bacardi en andere drankmerken. Daarom is de Moët & Chandon Brut Imperial ­wereldberoemd, niet per se door de kwaliteit. Niet dat het slechte champagne is, maar het is wel een beetje standaard; zeg maar de Douwe Egberts Roodmerk onder de champagnes.”

Linkerborst

Vandaag proeft het panel in restaurant Le ­Garage negen droge champagnes (brut, extra brut en brut nature) van kleine huizen, besteld bij gerenommeerde wijnwinkels met een onlineafdeling. De drie wijnkenners – Hamersma, De Groot en Erwin Walthaus, eigenaar/sommelier van Le Garage – proeven uit grote wijnglazen. De Groot: “Je kunt er je neus in steken en goed ruiken.” ­Hamersma: “Coupes en flûtes zijn echt iets uit het verleden. Wist je trouwens dat die champagnecoupes zijn gemodelleerd naar de linkerborst van Marie Antoinette, echtgenote van koning Lodewijk XVI van Frankrijk? Of dwalen we nu af?”

De drie hebben van tevoren, op basis van eerdere ervaringen, een selectie gemaakt. Hamersma: “Op champagne­gebied is veel rotzooi te koop, maar wat we vandaag gaan proeven is topkwaliteit, helemaal als je de prijs in aanmerking neemt. En als het tijdens het proeven niet zo blijkt te zijn, zullen we dat zeker laten weten.”

De Groot en Hamersma leggen uit dat een goede fles champagne minimaal 30 euro kost. Als je dat te duur vindt, kun je bijvoorbeeld beter een wat duurdere cava, een sekt of een crémant kopen dan een goedkope champagne. Waar je verder op kunt letten? De Groot: “Op de fles staat de aanduiding grand cru of premier cru. De grand cru verwijst naar de streken waar de beste kwaliteit druiven vandaan komen. De premier cru-druiven zijn van mindere kwaliteit, hoewel je er ook heerlijke champagne van kunt maken.”

Naar binnen spugen

Leuk weetje voor de fijnproever: de code RM (récoltant-manipulant) op het etiket betekent dat de wijnboer 100 procent eigen druiven heeft gebruikt. RN (récoltant-négociant) koopt ook druiven van anderen.

Hoewel er verschillende druivensoorten in champagne verwerkt kunnen zijn, vinden we in de meeste champagnes een combinatie van pinot noir (geeft volle, ronde smaak), chardonnay (strak, elegant, fris) en pinot meunier (fruitig, rijp, soepel, zacht).

Tot slot: wie denkt dat proevers hun wijn altijd in een ­emmer spugen, heeft het mis. Deze champagnes zijn te lekker om niet door te slikken, aldus het panel. “Die spugen we naar binnen toe uit,” zegt Hamersma. En omdat die belletjes ervoor zorgen dat alcohol sneller in het bloed wordt opgenomen, bleef het nog lang onrustig in restaurant Le Garage.

Zo smaken de negen champagnes Het panel proefde de champagnes in een volgorde van superdroog naar vol en rond. Hier de bevindingen: André Clouet, Brut Nature Silver Grand Cru Proefnotities van het panel: ‘Zo droog als de wikkels van een mummie met een droge huid’;‘prachtige champagne die heel fris is en de mond zuivert’; ‘zoek je een zoetje, zoek verder!’; ‘dé opmaat voor oesters.’ Verkrijgbaar bij Wijnhandel B. J. De Logie (€33,50) Veuve Fourny & Fils, Veuve, Brut Nature Blanc de Blanc Premier Cru ‘Citrus, geel fruit, grapefruit, hoge zuren’; ‘100 procent chardonnay en dat proef je’, ‘vleugje eikenhout en rokerigheid.’ Verkrijgbaar bij Gastrovino (€39,50) * Drappier, Brut Nature Zero Dosage (favoriet van panellid Ronald de Groot) ‘Komt helemaal uit het zuiden van de Champagnestreek, met pinot noir-druiven die veel zon hebben gehad, waardoor de wijn een rijker, rijper, zachter karakter heeft dan zijn voorgangers’; ‘warmbloedig, rond en mild’; ‘voor de mainstream brut-fans.’ Verkrijgbaar bij Henri Bloem (€30,95) * Henri Giraud, Esprit Nature Brut, Grand Cru (favoriet van panellid Erwin Walthaus) ‘Veel koolzuur, een bijna agressieve mousse die nadat hij is weggetrokken bloedstollend zuiver smaakt’; ‘als een gezellig spoor van twee nagels langs de ruggengraat naar beneden’; ‘heel elegant en krachtig.’ Verkrijgbaar bij Pasteuning Wines & Spirits (€39,95) * Robert Moncuit, Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut (favoriet van panellid Harold Hamersma) ‘Venkel en kool’; ‘rijke afdronk’; ‘hoge zuren’; ‘ongelooflijk zuiver’; ‘met zijn mooie zuurbalans een smaakturbo voor gerechten’; ‘voor Chablislief­hebbers.’ Verkrijgbaar bij Wijnhandel Koninginneweg/Bâtard. (€36,50) Pierre Péters, Reserve brut ‘Zuurkool’; ‘rijp en vol’; ‘eikenhout en vanille’; ‘heel rijke stijl’; ‘smaakt naar oude wijnen, naar historie’; ‘complex, verschillende smaken in verschillende laagjes.’ Verkrijgbaar bij Wijnkoperij Okhuysen (€38,90) Apollonis, Authentic Meunier Brut ‘100 procent pinot meunier, dus lekker veel aardbeitjes, rijp fruit, Turks fruit’; ‘Zachtaardig’; ‘beetje tropisch.’ Verkrijgbaar bij Le Vineur (€31,95) Bérêche & Fils, Brut Réserve ‘Brede, mooie smaak’; ‘houtgerijpt’; ‘vleugjes vanille en gist’; ‘volle smaak die doet denken aan Franse brioches.’ Verkrijgbaar bij Janselijn Wijn (€36,50) Gosset-Brabant, Réserve Grand Cru ‘Rijk en rijp’, romig en gul’; ‘mollig en rijp’; ‘Antonio Zwembanderas met een buikje dat iets over de Speedo puilt’; ‘echte banketbakkerschampagne’; ‘dankzij de pinot noir heel wijnig’. Verkrijgbaar bij Cotidie (€34,50)

Het Panel Ronald de Groot, uitgever en hoofdredacteur van Perswijn. Over champagne: “Champagne is twee jaar houdbaar. Maar die informatie kun je gelijk weer vergeten. Champagne is niet om te bewaren, maar om te drinken.” Erwin Walthaus, eigenaar-gastheer-sommelier van restaurant Le Garage in Amsterdam. Over champagne: “Ik vind dat je champagne het hele jaar door kunt drinken. Ik zou het juist níet op oudejaarsdag drinken. De combinatie oliebollen-champagne is waardeloos.” Harold Hamersma, wijnschrijver voor onder meer Het Parool, bekend van de jaarlijkse wijngids De Grote Hamersma, ook online (degrotehamersma.nl). Over champagne: “Champagne is de enige wijn die 24 uur per dag de 5 in de klok heeft. Het is een prima aperitief, smaakt goed bij een ontbijtje en combineert bij zo veel gerechten dat het misschien wel de meest gastronomische wijn is die er bestaat.”