Ceo van Ace & Tate Mark de Lange: ‘Ik vind de mix van culturen in Oost fijn’

Mark de Lange Beeld Jakob van Vliet

Eerste keer in Amsterdam

“Dat was toen ik met mijn vader meeging naar zijn kapper, Pasquale, in de Begijnensteeg. Die zit er nu niet meer, maar dat was een soort cultkapper. Mijn vader ging daar al sinds jaar en dag naartoe. Daarna aten we steevast een broodje bij Van Dobben. Mijn vader leeft helaas niet meer, maar ik ga nog steeds vaak naar Van Dobben voor een broodje filet of kroket.”

Restaurant

“Entrepot. Het zit in een oude biljarthal, die ze heel mooi hebben verbouwd. Ik eet daar altijd iets wat ik nog nooit eerder heb geproefd, zoals gortepap, dat onderdeel was van een dessert met cacao crumble en bruinebotersorbet. Zo allejezus lekker! Ze hebben in deze tijden een afhaalmenu, dat wil ik dit weekend gaan proberen.”

Mijn kapper

“Dat is Joost van Het Haartheater. Zoals je op de foto kunt zien, heb ik hem al een tijd niet kunnen bezoeken. Nooit gedacht dat ik zo zou verlangen naar de kapper. Ik kom al vijftien jaar bij Joost, en vertrouw alleen hem mijn haar toe. Inmiddels heb ik een afspraak staan, die hij nog twee dagen heeft vervroegd voor me. Fantastisch.”

Speciaalzaak

“Bij Mendo in de Berenstraat verkopen ze prachtige coffee table books over kunst, reizen, fotografie, muziek – noem maar op. Ik vind er altijd iets tofs. Ze noemen het zelf ‘a candystore for book aficionados’. Ik ga er naartoe om inspiratie op te doen.”

Mendo Beeld Jakob Van Vliet

Favoriet vervoermiddel

“Dat was lange tijd de fiets, maar het is zo druk nu, dat ik liever loop. Als het kan, kies ik een andere route, en luister naar muziek of een podcast. Als ik ergens niet uitkom, maak ik een wandeling en vaak dient de oplossing zich dan vanzelf aan.”

Monument

“De Westergas, dat is zo’n waanzinnig mooi terrein. Ik ga er graag naar de fotobeurs Unseen. Mijn beste herinnering aan die plek is mijn eerste keer Awakenings, oktober 1998. Jeff Mills draaide, en als 17-jarige was ik helemaal gek van hem. De lichten en lasers waren overweldigend, en mijn vrienden en ik gingen pas naar huis toen het licht was.”

Westergasfabriek Beeld Jakob Van Vliet

Favoriete winkel

“Het is natuurlijk een verre van objectief oordeel, maar ik vind de Ace & Tatewinkel in de Van Woustraat geweldig. We hebben drie winkels in de stad, maar deze vind ik het tofst vanwege de muurschildering van Studio Ceizer en de flexibele, verrijdbare muren, waardoor we de winkel ook voor events kunnen gebruiken, zoals tijdens ADE. Ik kan er ontzettend van genieten als ik mensen daar blij naar buiten zie lopen.”

Mooiste brug

“Ik verheugde me nogal op de fietsbrug over het IJ, die er helaas niet komt. Ik hoop heel erg dat er alsnog iets komt, of het nou een tunnel of iets anders is. Anything om het centrum en Noord te verbinden. De drukte op de pontjes is, zeker in de spits, echt niet te doen.”

Mijn buurt

“Dat is Oost. Sinds ik vader ben, merk ik dat je eigen buurt nog belangrijker is, omdat je dichter bij huis blijft. Ik vind de mix van verschillende culturen en leeftijden in Oost heel fijn. Dat multiculturele zie je ook terug op culinair gebied: je hebt hier fantastische roti, heel lekkere falafel en waanzinnige rijsttafelgerechten.”

Museum

“Het Stedelijk, vanwege het toffe gebouw en omdat ik de vaste collectie geweldig vind. Toen ik ambassadeur voor Young Stedelijk werd, mocht ik een audiotour opnemen over een paar werken. Mijn favoriet? Cathedra van Barnett Newman: een groot blauw werk, met een witte streep. Het is simpel, maar niet eenvoudig en ik word er altijd helemaal ingezogen.”

Favoriete modewinkel

“Tenue de Nîmes op de Elandsgracht. Ze zijn heel goed in denim, en hoewel ik daar niet zo van ben, slaag ik er toch vaak. Van hun eigen merk Tenue heb ik net een sweatshirt gekocht, en ik heb behoorlijk wat sweatshirts in mijn kast hangen, maar deze is by far de mooiste.”

Tenue de Nîmes Beeld Jakob Van Vliet

Mooiste herinnering

“Trouwen met mijn grote liefde Eva in de Hortus, op 6 oktober 2018. We trouwden in de plantenkas en aten daarna in de Orangerie. We hebben het bewust vrij klein gehouden, maar iedereen die we erbij wilden hebben, was erbij. Een prachtige dag.”

Wil altijd nog

“Terug in de tijd om Guns N’ Roses, Nirvana en The Stones in Paradiso te zien. Ik heb toen ik dertien was de Rolling Stones wel via een livestream op het Museumplein gezien. Maar hoe mooi moet dat zijn geweest in Paradiso...”