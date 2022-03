Centrale Markthal deelt gratis werkplekken uit aan ondernemers

Beeld Shutterstock/Leszek Czerwonka

Betekent dit dat jullie niet alle werkplekken verhuurd kregen?

“Nee hoor, we zitten redelijk aan het begin van het traject. We zijn de Centrale Markthal nog volop aan het restaureren en krijgen veel aanvragen. Maar we willen ook iets teruggeven aan de stad. Daarom krijgen drie ondernemers met een goede pitch een jaar lang een werkplek cadeau.”

Volop restaureren. Dat klinkt als een hoop herrie.

“Dat valt mee. De oostvleugel is net opgeleverd en daar komen de huurders te zitten, we zijn nu bezig met de westvleugel.”

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

“We zijn een non-profit organisatie en vinden het belangrijk dat iedereen kennismaakt met een plek die straks voor iedereen is.”

Aan wat voor werkruimte moeten we denken?

“Het worden pakhuisjes genoemd, van 140 vierkante meter. Elk pakhuisje heeft twee verdiepingen en staat in verbinding met de grote centrale markthal en met de eerste verdieping van het pand.”

Wie zoeken jullie precies?

“We zoeken geen ondernemers die alleen maar achter een bureau zitten, maar die écht wat willen doen en betekenen. Zo worden er nu al op kleine schaal buurtdiners gegeven door onze eerste huurders, een mix van mensen die creatief, culinair en circulair werken. Zo zit Mister Kitchen in de Centrale Markthal, maar ook een keramiekatelier, een gitaarbouwer en een aantal duurzaamheidsbedrijven.”

Moeten die creatieve ondernemers na een jaar de volle mep huur betalen?

“Dan verzinnen we een ingroeihuurcontract. Al moet ik zeggen: de ruimtes zijn voor Amsterdamse begrippen niet heel duur. Het begint bij 400 euro.”