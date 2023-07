Cedars biedt een tafel vol mezze en Libanese gastvrijheid – en een drupje Amsterdamse afzetterij (7,5)

Mara Grimm zoekt deze zomer het lekkerste terras van de stad. Dit keer eet ze Libanees in Cedars. De pionier onder de mezzerestaurants in deze stad kan jongere concurrenten, ondanks wat missers, zeker nog aan.

Sommige restaurants hebben alles mee. Cedars – vernoemd naar de cederboom, hét symbool van Libanon – is zo’n plek. Het zit in een ruim en licht paviljoen op de Westlandgracht dat zich goed leent voor groepen, er is een eigen parkeerterrein en vooral: een besloten en zonovergoten terras met uitzicht op het water. Toen ze net open waren bekroonde Johannes van Dam ze met een 9-, maar dat was dik vijftien jaar geleden toen de Libanese keuken een stuk minder ingeburgerd was dan nu. Dat blijkt ook uit het stuk van Van Dam, die zich bijvoorbeeld verbaasde over het feit dat er weinig bulghur in de taboeleh zat, terwijl dat juist hoort – maar daarover later meer.

Van personeelstekort is niets te merken; er is een blik blonde jongens opengetrokken dat zo keurig is opgevoed dat je bijna zou denken dat je op een tennisclub zit. Het publiek is stukken gemêleerder, al lijkt het minder druk dan vroeger. Misschien wel daarom worden er tegenwoordig muzikale avonden georganiseerd, zoals Jazz Thursday. Ik word negen van de tien keer acuut depressief van dit soort entertainment, maar aangezien Libanezen een ster zijn in het combineren van goed eten en feestvieren is het ongetwijfeld minder vreselijk dan ik denk.

Scala aan schaaltjes

Verwacht geen innovatieve gerechten, want Cedars is een mezzerestaurant van de oude stempel met eenvoudig uit­gevoerde klassiekers als hummus, labneh, fattoush en baba ganoush. Menu’s beginnen bij 50 euro per persoon, hoofdgerechten bij 26,50 euro. Die laatste zijn optioneel, want je zou ook je tafel vol mezze kunnen laten zetten en daar de hele avond van eten; shared dining is in Libanon per slot van rekening geen domme trend waardoor je een lullig bordje met anderhalve kroket door tweeën moet zien te delen, maar een tafel vol royaal gevulde schalen waar je een maaltijd lang van blijft eten.

We hebben nog maar nét besteld als een heel scala aan schaaltjes verschijnt. Alles wordt opgediend op mooi aardewerk en ziet er zeer kleurrijk en feestelijk uit. Er komt een royale mand flatbread bij en als we om kraanwater vragen, krijgen we een glazen kan met munt en citroen. Dát is nou Libanese gastvrijheid, zeg ik tegen mijn tafelgenoot, die nog nooit in Libanon is geweest. Dat ik weer eens naast zit blijkt achteraf; die kan staat onaangekondigd voor 5,50 op de rekening.

Qua wijn is het behelpen: er staan slechts twee Libanese wijnen op de kaart, allebei van Clos St. Thomas. Niet slecht, maar Libanon heeft veel meer interessante wijnmakers. De cocktailkaart is uitgebreider, maar aangezien die niet overloopt van originaliteit bestel ik arak. Een goed moment om een lans te breken voor deze pastis van het Midden-Oosten, want bij deze keuken past weinig beter dan een glas verdunde anijsdrank.

Zuinig straaltje olijfolie

We starten met hummus Beiruti. Die is zalvig als Libanese hummus hoort te zijn en komt met lekker veel gehakte peterselie, maar is overgoten met een wel erg zuinig straaltje olijfolie. Jammer: als je in mediterrane keukens ergens niet op moet bezuinigen, is het olijfolie. Smakelijk zijn de warak enab – gevulde wijnbladeren, zacht en mooi dun gerold en gevuld met rijst, tomaat en goed veel knoflook.

De labneh is vetter en steviger dan verwacht en zelfs bijna mascarponeachtig, maar dat wordt mooi gebalanceerd door de taboeleh die we bestellen. Over deze salade bestaan veel mis­verstanden. Nederlandse supermarkten en matige receptensites willen je graag doen geloven dat het gaat om een bulgursalde met een handje peterselie, maar het tegenovergestelde is waar. Kijk maar in het onlangs verschenen De bijbel van de Libanese keuken van Merijn Tol: taboeleh is geen bulgursalade, maar een friszure peterseliesalade met slechts een beetje gebroken tarwe. Die van Cedars is dus precies zoals hij hoort, met véél citroensap en véél smaak, met als kritiekpuntje dat de peterselie regelmatiger gesneden had mogen worden.

De kibbeh, kruidig lamsvlees in een jasje van bulgur, wordt hier duidelijk niet meer met de hand gevormd, maar met de machine; stevig gekruid is hij trouwens wél. Omdat de hoofdgerechten in verhouding duur zijn, delen we een lamskebab. Die mist wat grillsmaak, maar de toum, een intense Libanese knoflookpuree, maakt veel goed – en dat laatste slokje arak al helemaal.

Cedars heeft weliswaar volop concurrentie van een nieuwe generatie Libanese restaurants die stukken innovatiever te werk gaan, en lang niet alles is hier perfect, maar door het gedroomde terras nemen we de matige wijnkaart en de te dure hoofd­gerechten op de koop toe. Dat geldt niet voor het water, waarvoor ik een halve punt aftrek. Want kraan­water onaangekondigd op de rekening zetten? Dat heeft niets te maken met Libanese gastvrijheid, maar alles met Amsterdamse afzetterij.

Cedars (7,5) Heemstedestraat 80

wo-ma 16.00-23.00 uur

Best De taboeleh is zoals hij hoort: véél peterselie, véél smaak.

Minder De kebab mist grillsmaak.

Opvallend Dit is een van de weinige Amsterdamse restaurants met een eigen parkeerplaats

Leukste tafel Alle tafels op het terras, zo dicht mogelijk aan de waterkant. Liever schaduw? Kies dan voor het tweede en kleinere terras aan de rechterkant van het paviljoen.

