Cathelijne over haar zoon Teun: ‘Hij kookt de sterren van de hemel’

Het gezin van Cathelijne woont in haar eigen ouderlijk huis, dat ze kocht toen haar moeder overleed. Haar zoon Teun is net als zijn oma heel creatief. ‘De meeste jongens vragen op hun zestiende een scooter, ik een naaimachine.’

Cathelijne Speller (48)

“Mijn grootste geluk is als we met zijn allen aan onze grote eettafel zitten. We discussiëren en praten over van alles, van politiek tot wie de eerste zoen zal krijgen. Ik ben opgegroeid in het huis waar we nu wonen en ik zat vroeger met mijn ouders en broers aan dezelfde eettafel. Na het overlijden van mijn moeder was het huis te groot voor mijn vader, hij wilde graag dat een van zijn kinderen het kocht. Mijn broers hadden toen geen interesse, wij wel. Nog altijd vieren we hier alle familiefeesten.

Teun, onze oudste zoon, is dyslectisch, Noor is dyslectisch en heeft waarschijnlijk dyscalculie. Moos, ons zondagskind, heeft nergens last van. In ons schoolsysteem krijgen kinderen heel snel een stempel. Na een Cito-toets, die Noor in de kleuterklas deed, werd een probleem gevonden: Noor kon niet sorteren van klein naar groot. Mijn moeder relativeerde het gelukkig. Als we Noor een taart voor zouden zetten, zei mama, met grote en kleine stukken, zou zij feilloos het grootste stuk kiezen.

Mijn moeder, die in 2013 is overleden, was onwijs creatief. Ze noemde Teun – haar eerste kleinkind – haar apegatje. Teun spaarde stenen en mama maakte voor hem een rariteitenkabinet dat ze zelf zaagde, boorde en beschilderde. We missen haar nog altijd. Soms huilen Teun en ik samen even om oma.

Teun dacht lang dat hij architect of industrieel ontwerper wilde worden, maar twee jaar geleden is dat ineens omgeslagen naar mode. Op zijn zestiende heb ik hem de oude naaimachine van mijn moeder gegeven. Zij naaide kleren voor iedereen. Teun maakt er echt de prachtigste kleding mee. Het is geweldig om te zien dat hij zo gepassioneerd is en dat hij nu al zo’n duidelijke toekomst voor ogen heeft.

Ik ben een echte regeltante. Eerst had ik een eigen evenementenbedrijf, waar ik voornamelijk huwelijken organiseerde, maar die werden tijdens corona afgezegd. Omdat er brood op de plank moest komen, heb ik een baan in loondienst gezocht.

Een paar jaar geleden hebben we gevraagd of elk kind één avond per week wil koken op de dagen dat wij allebei werken. Teun kookt de sterren van de hemel, waarschijnlijk ook omdat hij in een restaurant werkt. Vorige week kwam ik thuis en toen stond er een prachtig opgemaakt bord klaar met varkenshaas in rode wijnsaus, aardappelpuree en groene asperges. Teun heeft de gave overal een feestje van te maken.

Wat ik enorm bewonder is dat Teun helemaal zichzelf is, hij heeft maling aan wat anderen van hem denken. Dat maakt hem een vrij mens.”

Teun van Doorn (18)

“Mama weet hoe ik me voel zonder dat ik woorden hoef te gebruiken. Door klanken, gebaren en de manier waarop ik haar knuffel, voelt zij hoe het met me gaat. Als ik advies wil, stap ik naar mijn vader. Mijn vader is een echte man, hij zoekt naar oplossingen. Dat doe ik ook, maar dat hoeft niet altijd. Mama luistert en begrijpt.

Mijn ouders zijn niet streng, maar liegen mag echt niet in dit huis. Je moet eerlijk zijn. Als je liegt, maak je dingen kapot. Ik zeg waar het op staat, dat vinden mensen weleens hard.

Ik ben positief, dat heb ik van mama. Zij ziet de lol in van het leven en ze is grappig. Wat ik sterk vind is dat ze zich weinig van trends aantrekt. Als zij iets mooi vindt, draagt ze het, ook al is het niet in de mode.

Mama organiseert fantastische feesten met een geweldige sfeer. Het is lastig om precies te zeggen wat haar geheim is. Als zij iets organiseert, kun je het loslaten, zij is je altijd een paar stappen voor. Vaak ontbreekt op feesten iets, bij mama klopt alles.

Rond mijn tiende maakte ik me enorme zorgen of ik ooit iets zou bereiken, omdat ik ontzettend dyslectisch ben. Mijn vader, die ook dyslectisch is, zei toen dat ik me moet focussen op waar ik goed in ben. Bij mij is dat rekenen en tekenen. Eerst dacht ik aan architectuur, maar op een vakantie in Amerika vond ik een paar te gekke roze schoenen die ontworpen zijn door Tyler the Creator. Hij is rapper en ontwerpt kleding. Hij inspireert me.

De meeste jongens vragen op hun zestiende een scooter, ik een naaimachine. Ik zit nu in het eerste jaar van de modeopleiding. Mijn merk heet Changer. Ik probeer de modewereld duurzamer te maken door stoffen te recyclen: ik spaar oude kleren en vraag winkels of ze ongebruikte stof hebben. Ik heb al een paar tassen vol.

Van mijn ouders krijgen we de basis, voor luxe moeten we zelf werken. Ik werk als hockeytrainer en als kok bij Kees. Daar begon ik als afwasser, daarna deed ik voor- en nagerechten en nu help ik de kok. Mode en koken lijken op elkaar: het gaat allebei over kleuren en structuren.

In ons huis woonden vroeger opa en oma. De keuken is nog hetzelfde en soms zie ik in gedachten oma hier nog koken, ze kon echt toveren. Ik ben verliefd op dit huis. Met mijn broer en zus strijd ik nu al over de vraag wie hier later mag wonen.”