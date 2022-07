Catalina (28): ‘Van deze broek heb ik er inmiddels 31 aangeschaft’

Wie Catalina Mosquera Rosas (28), junior strateeg bij een reclamebureau

Gespot Van Limburg Stirumplein

Wat omschrijft uw stijl?

“Het is vrouwelijk, classy, vrolijk en strak. Mijn vriendje noemt me soms Claire omdat ik er nogal kakkerig kan uitzien. Maar er moet wel altijd iets hots in zitten.”

Wat heeft u aan?

“Ik heb een vintage jasje aan dat ik heb gekocht op Vinted. De broek is van Corel, een oud merk van de moeder van een vriend van mij dat vroeger bij de Bijenkorf hing, maar al lang geleden is gestopt. Pasgeleden vond ze heel veel oude voorraad terug en toen heeft ze een aantal sales gedaan. Omdat het voelde als now or never, en omdat deze broeken precies zijn wat ik zoek, heb ik er inmiddels, hou je vast, 31 aangeschaft. De ketting, met echte parels, heb ik van mijn vriendje gekregen, maar de oorbellen zijn dan weer hartstikke nep, van de Zipper. Oorbellen blijven altijd in mijn haar hangen en raak ik kwijt, dus geef er ik niet veel geld aan uit. De bril is van Ray-Ban en hoort echt bij mij. Dit is al sinds mijn zestiende mijn favoriet.”

Wie is uw stijlicoon?

“Mijn obsessie met Fran Fine van The Nanny is heel groot. Vroeger vond ik haar al fantastisch, maar op latere leeftijd ben ik me gaan verdiepen in haar outfits. Die bleken allemaal van sicke designers als Moschino te zijn, Fine’s stylist tailleerde ze voor haar. Ik zou er vaker uit willen zien als zij, maar durf nog niet all the way te gaan met korte rokjes en strak getailleerde jasjes. Ik heb het idee dat dat hele vrouwelijke hier wordt gezien als tuttig of té sexy – in Milaan of New York is het veel gebruikelijker.”

“Zo met jezelf op straat pronken vind ik sowieso niet echt iets Nederlands. Mijn vader komt uit Colombia. Vrouwen zijn daar veel vaker aan het paraderen en ownen de straat een beetje – maat 36 of 46, dat maakt niks uit. Hier voelt het alsof veel mensen terughoudender zijn en zijn outfits een stuk subtieler. Ik kan dan zo blij worden van de paradijsvogels die de stad kleurrijk maken.”