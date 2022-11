Cartoonist Jip van den Toorn: ‘Misschien ben ik als tekenaar een beetje een oplichter’

Jip van den Toorn (29), maker van cartoons en illustraties, is de jongste winnaar ooit van de Inkspotprijs. Die kreeg ze voor haar humoristische beeldcolumn over ‘milieubewust leven’. ‘Hond Bennie en een iPad zijn alles wat ik nodig heb.’

Sinds twee jaar is Bennie in haar leven. Bennie is een geadopteerd hondje van onbestemd ras, afkomstig uit Roemenië. Gedurende het hele gesprek ligt het beest op de bank braaf te luisteren naar wat het baasje allemaal heeft te melden. Lacht zij, wat nogal eens gebeurt, dan spitst Bennie de oren.

“Het is zo fijn om een hond te hebben,” zegt Jip van den Toorn. “Een hond geeft ritme, je móet ermee naar buiten. Het is ook zo leuk dat je elkaar begrijpt. Zij snapt wat ik van haar wil. Ik snap wat zij nodig heeft. Ik had het nooit verwacht, maar die hond brengt me zó veel.”

Hoe komt Bennie, een teefje, aan een mannennaam? “Het was de enige naam waar mijn ex en ik het over eens konden worden. Mensen zeggen voortdurend: ‘Huh, Bennie is toch een jongensnaam?’ Maar Jip is ook vooral een jongensnaam, dus Bennie en ik hebben wat gemeen. Nogal wat mensen dachten Jip van den Toorn een mannelijke tekenaar was.”

Het misverstand is een voor een flink deel weggeruimd door haar deelname aan De slimste mens, de kennisquiz waar ze het eerder jaar tot de finale wist te schoppen en die haar tot een semi-bekende Nederlander maakte. Als tekenaar timmerde Van den Toorn al eerder flink aan de weg.

In 2018 won ze de World Illustration Award in de categorie experimenteel met haar project Inappropriate Grandma, geborduurde kussens met afbeeldingen van piemels en herenkonten. Een jaar later volgde de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs en onlangs won ze de Inkspotprijs, de prijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar.

Absurde sfeer

Ze was niet alleen de eerste vrouw die de prijs won, ze was in de bijna drie decennia dat de prijs bestaat ook de jongste winnaar ervan. Milieubewust heet de onderscheiden tekening. We zien tweemaal vrijwel dezelfde afbeelding van een man en een vrouw in een vliegtuig. Het enige verschil is dat op plaatje twee de vrouw zegt: ‘Éigenlijk kan dit dus niet...’ Het onderschrift: ‘Brenda had besloten milieubewuster te leven.’

Beeld Marjolein van Damme

Het is allemaal typisch Van den Toorn: de licht absurde sfeer, het commentaar op het moderne leven, de verzorgde tekentechniek. Tweemaal per week maakt Van den Toorn voor de Volkskrant zo’n ­cartoon, of zoals ze zelf liever zegt: ­beeldcolumn. Haar werk verschijnt en ­verscheen verder in onder meer Het Parool, Vrij Nederland, de VPRO Gids en de Vlaamse krant De Standaard.

Ja, ze gaat als een speer, vindt ze ook zelf. Het lag niet geheel in de lijn der ­verwachting, want op de kunstacademie (de HKU in Utrecht, waar ze in 2016 afstudeerde in de richting Illustratie) behoorde ze naar eigen zeggen tot de middelmaat.

Huilend voor de Albert Heijn

“Ik deed er heel erg mijn best, luisterde ook heel goed naar de docenten, maar het duurde lang voor het iets werd. In het laatste jaar raakte ik in een existentiële crisis. Stond ik ’s avonds huilend voor de Albert Heijn omdat ik de hele dag had zitten tekenen en was vergeten hoe laat hij dicht ging. Of wist ik niet meer waar ik de van mijn vader geleende auto had geparkeerd en dacht dat hij gestolen was.”

Ze zag in dat laatste academiejaar het licht nadat ze een cameraatje had gekocht. “Ik liep door de stad en maakte foto’s van hoe raar mensen eigenlijk zijn en wat voor rare dingen ze doen. Ik besefte dat de echte wereld veel grappiger en absurder is dan je zelf kunt bedenken. De dingen die ik fotografeerde ging ik tekenen en zo is het wat geworden.”

Beeld Marjolein van Damme

Haar tekeningen lijken te zijn gemaakt met potlood, maar komen geheel op de iPad tot stand. Ze pakt het apparaat erbij voor een kleine demonstratie. “Er kan zo veel op zo’n ding. Je kunt een tekening echt in lagen opbouwen. En kijk, het heeft effect of ik zacht of hard op het pennetje druk. Alles wat je niet bevalt, kun je tot in het oneindige verbeteren. Ik laat foutjes of uithalen soms bewust staan, anders ziet het er te gelikt uit.” Aan het einde van de uitleg: “Ik lijk wel een verkoper van Apple, maar ik ben gek op dat ding. Bennie en een iPad zijn alles wat ik nodig heb.”

Aan zo’n tekening voor de Volkskrant werkt ze gemiddeld een dag. “Waarbij de meeste tijd, ik schat zo’n 75 procent, in het bedenken gaat zitten. Ik volg het nieuws, wandel met de hond en breng veel tijd door in van die veel te dure koffietenten. Het is de bedoeling zo’n cartoon in een dag af te hebben, maar vaak zit ik nog ’s avonds laat of ’s morgens vroeg te tekenen. Als je bijvoorbeeld een grote groep mensen op Schiphol moet tekenen, ben je wel even bezig.”

Werken voor een krant vindt ze heerlijk. “Een krant heeft een zekere vluchtigheid, morgen ligt hij in de kattenbak. Ik merk dat ik dat heel bevrijdend vind. Het dwingt je om jezelf niet al te serieus te nemen. Begrijp me goed, ik wil het beste maken dat er te maken valt, maar het is ook zo weer weg. De laatste tijd was ik veel bezig met mijn boek. Dat is dan ineens zo tijdloos en massief, het moet echt staan voor wie en wat ik ben.”

Crisis heet haar boek, waarin oude en nieuwe tekeningen zijn verzameld. Voorop staat een tekening van een kapotte telefoon. “Er kan nog zoveel aan de hand zijn in de wereld, het ergst is toch wel als je telefoon het niet doet,” zegt ze lachend.

‘Zo’n 75 procent van de tijd gaat in het bedenken van de tekening zitten.’ Beeld Marjolein van Damme

Crises zijn een vast thema in haar werk, ontdekte ze. Ze komen in het boek in alle soorten voor, groot en klein. De ­corona­crisis pakte tot haar verbazing in haar voordeel uit. “Weet je nog, die eerste golf, toen we dachten dat de wereld eraan ging? Ik dacht: daar gaat mijn werk, niemand die nu nog zit te wachten op een grappige tekening. Maar omdat er zo veel ­fotoshoots werden afgezegd, was er juist een enorme behoefte aan tekeningen. Ik heb in die eerst lockdown echt als een malle zitten werken.”

Sovjetworstelen

Lukt een tekening weleens niet? “Dat is voorbij. De ene tekening is beter dan de andere, maar ik ben inmiddels wel zo ­ervaren dat ik er altijd wel uitkom. Ik heb ook ook ontdekt dat het heel belangrijk is dat je hoofd niet altijd aan staat. Er moet een goede balans tussen aan en uit zijn.”

Ze zet haar hoofd regelmatig ‘uit’ door vechtsport te beoefenen: kickboksen en sambo. Die laatste is een van oorsprong Russische vechtsport, door Van den Toorn omschreven als ‘sovjetworstelen’. Ze leerde de sport kennen in Berlijn, de stad waar ze de helft van haar tijd woont en werkt.

Beeld Marjolein van Damme

“Er zijn veel Tsjetsjenen in Berlijn en daar train ik mee. Ja, dat zijn heel andere types dan ik. Maar ze respecteren me. Ik ben de enige vrouw in de groep en een beetje hun kleine zusje. We vechten wel gewoon hard. En ik leer er zoveel van. Het gaat over je eigen ruimte innemen en die van een ander te respecteren, over hoe je met iemand omgaat en hoe je voor jezelf opkomt. Nou ja, allemaal van die Dr. Phil-achtige dingen, zeg maar. Ik ben ervan overtuigd dat het me heel wat ­psychologen heeft bespaard.”

Het was – het zal eens niet – de liefde die haar naar Berlijn bracht. “Mijn toenmalige vriend had grote techno-ambities en dan moet je in Berlijn zijn natuurlijk. Ik ben met hem meegegaan. De relatie heeft het niet gered, de stad wel. Ik vond het er ­uiteindelijk leuker dan hij. Maar ook hij heeft er zijn draai gevonden: hij is geen dj geworden, maar sound engineer.”

Tijdelijke huizen

In Berlijn woont ze in de wijk Prenzlauer Berg, in Amsterdam – de stad waar ze werd geboren en opgroeide – leidt ze een zwervend bestaan. “Ik zit hier altijd in ­tijdelijke huizen: onderhuur of woningruil. Het is best fijn om telkens in een ander deel van de stad te wonen. Als het kan, ben ik in Berlijn. De laatste tijd moest ik veel in Nederland zijn vanwege mijn boek. Ik zit ook in de redactie van Dit was het nieuws, daarvoor moet ik fysiek hier zijn.”

Is het voor het maken van cartoons over het leven in Nederland geen probleem om in Duitsland te wonen? “Het nieuws kun je overal volgen natuurlijk. Het is misschien juist wel fijn daar van een afstand naar te kijken, zo kun je je beter zien of er iets in zit. Ik ben ook niet helemaal afgesloten van Amsterdam hè, ik heb gewoon contact met mijn vrienden. In het begin heb ik even gedacht: is het voor mijn werk niet raar om in Berlijn te gaan wonen? Maar in Doetinchem zou ik ook een ander beeld van de wereld hebben dan in Amsterdam.”

Tekent ze nog weleens gewoon voor de lol? “Nee, nooit. Stom hè? Ik zou graag zo iemand zijn die op een terras in een schetsboek zit te tekenen, maar ik doe het nooit, heb het ook nooit gedaan. Ik vind tekenen heerlijk. Het is echt mijn veilige bubbel. Waar ter wereld ik ook ben, ik ben thuis als ik teken. Maar tekenen is, hoe gelukkig ik er ook van kan worden, voor mij toch vooral een tool. Grappen maken, ideeën bedenken, verhalen vertellen, dáár gaat het me om. Misschien ben ik als tekenaar een beetje een oplichter,” zegt ze, weer met zo’n aanstekelijke lach.

Crisis, Jip van den Toorn (uitgeverij Podium, €20,99)