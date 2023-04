Caroline van Keeken schreef tragikomische roman over een moeilijke broer: ‘Ik vind niets interessanter dan hoe gezinnen werken’

Caroline van Keeken: ‘Het is zeker geen verslag van mijn vroegere thuissituatie. Maar ik heb de gezinsleden van toen wel een béétje misbruikt.’ Beeld Fjodor Buis

Boris loopt gevaar in zijn huis, vindt hij, vanwege een probleem met de luchtvochtigheid. De hygrometer die hij met kerst heeft gekregen geeft 73 aan, dus komen enorm hoge concentraties formaldehyde vrij uit de muren. Er groeit ook een paddenstoel uit de vloer naast zijn voordeur en een schimmel tussen de kieren bij de deur naar zijn appartement. Keelkanker ligt op de loer en dat kan uitgroeien tot hypofarynxkanker, kanker aan het strottenhoofd.

Dus nu woont Boris weer thuis, bij zijn ouders Simon en Heleen en zijn jongste zus Noor. En helikoptert zijn andere zus Alice, die op kamers woont, om hen heen. Boris is geannexeerd door Heleen, die op zolder bivakkeert. Simon broedt op de vijf woorden die hij niet heeft uitgesproken: Het. Is. Ook. Mijn. Zoon. En Noor ergert zich te pletter aan de krampachtige rondedans om de ‘aparte’, ‘interessante’ jongen die de deur van zijn kamer dichtsloeg, met háár hand er tussen. Noor: ‘Pol Pot was ook interessant.’

Voilà, de toon is gezet in Avondmensen van Caroline van Keeken. Vandaag verschijnt de tragikomische roman over gezinsleden die machteloos tegenover elkaar komen te staan en goede bedoelingen die op niets uitlopen.

Een kleine waarschuwing vooraf, zegt Van Keeken in café Czaar waar we ’s ochtends hebben afgesproken. Tot ruim anderhalf jaar geleden was ze nog ‘de Amsterdamse schrijfster’, nu woont ze in Haarlem met vriend en zoon Marius die de dag ervoor 1 is geworden. “Mijn zoontje was vannacht urenlang wakker. Van de spanning misschien. Mijn vriend en ik hebben van 1 tot 5 uur vanmorgen Buurman & Buurman met hem gekeken dus ik ben nogal gesloopt.” Ze lacht. “Maar verder gaat het goed, hoor!”

Een kind van een jaar en dan ook nog een roman. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? O wacht, laat maar. Wat een stomme vraag, die zou ik aan een man niet stellen.

“Helemaal niet erg, als je het voortaan óók aan een man vraagt. Maar waarom zouden we het er níet over hebben dat ik een kind heb gekregen en moet verzorgen en ook nog een boek heb geschreven? Ik heb heel erg lang aan Avondmensen gewerkt, ik heb er vijf à zes jaar aan geschreven. Het duurde ontzettend lang, ik was eerst veel te erg bezig met de lezer en wat andere mensen ervan zouden vinden. Ik had veel zelftwijfel en was enorm geblokkeerd.”

“Maar op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd: en nou is het klaar! Ik had zeven versies, die heb ik stuk voor stuk weggegooid. Ik werd zwanger en dacht: als ik het nu niet afmaak, gebeurt het nóóit meer. Want ik kende natuurlijk ook de verhalen over pasgeboren baby’s en schrijven. Toen maakte ik het echt tot prioriteit en kreeg ik de focus. Maar toen onze zoon werd geboren was het boek nog niet af. Dus dat het er ligt, is het bewijs dat het wél kan samengaan, een baby en schrijven. Mijn vriend heeft gewoon zijn helft gedaan, ik heb veel oppas ingeschakeld en ik vond het ook heel fijn om te midden van alle zorgtaken mijn hoofd te kunnen blijven gebruiken.”

Hoe kwam je op het idee van deze disfunctionele familie?

“Ik vind niets interessanter dan hoe gezinnen werken, ik ben gefascineerd door de rollen die mensen zich aanmeten ten overstaan van anderen. Daar ben ik veel mee bezig en lees er ook veel over, zoals de romans van de Amerikaanse schrijfster A.M. Homes over suburban familial dysfunction.”

Stamt die fascinatie uit persoonlijke ervaringen?

“De best te verwachten vraag. Ik kom niet uit een disfunctioneel gezin, dat zou overtrokken zijn. En het is zeker geen verslag van mijn vroegere thuissituatie. Maar ik heb de gezinsleden van toen wel een béétje misbruikt. In ons gezin was het een en ander aan de hand en ik was degene die de lieve vrede wilde bewaren en iedereen wilde helpen. Dat was duidelijk mijn rol en daar heb ik veel over nagedacht.”

Zoals zus Alice in jouw boek, die een van de vertellers is. Heb je daar last van gehad?

“Ja, daar heb ik last van gehad, daar zat wrijving. Ik wilde dat iedereen oké was, soms tegen beter weten in. Terwijl ik eraan voorbijging hoe het met míj ging, ik was vooral bezig met de anderen. Het is best lastig hoe ik dit moet formuleren, het is niet de bedoeling dat morgen iedereen van het dak springt. Maar het draaide bij ons ook veel om een broer die veel aandacht nodig had. Ik zag hoe mijn ouders het daar moeilijk mee hadden en wilde hen ondersteunen, en mijn broertje. Daardoor heb ik een volwassener rol aangenomen dan ik eigenlijk had moeten spelen, dat heeft zijn weerslag gehad. Ik voelde me ervoor verantwoordelijk dat het goed ging. En dat lukte niet, welk kind kan dat nou? En daar voelde ik me dan weer schuldig over.”

Een boek als zelfonderzoek?

“Een beetje wel, maar het is ook niet heel autobiografisch omdat ik het inmiddels heb afgewend. Ik heb niet vanuit de wonden geschreven, overdreven gezegd.”

Ik heb bij het lezen ook veel moeten lachen. Of grimlachen, naar Kees van Kooten. Avondmensen is in alle pijnlijkheid ook vaak wrang en vilein en geestig.

“Ja, ik denk dat in die tragiek ook veel lichtheid schuilt. Een grappig voorbeeld, wel uit mijn eigen leven: ik was achttien toen ik voor twee jaar naar Engeland vertrok. Ik heb daar een jaar een zangopleiding gedaan, in het tweede jaar zong ik in een bar en was ik vooral ook veel dronken. Een levensveranderende ervaring, vond ik zelf, die ik ook mijn broertje wilde meegeven. Dus ik kocht een vliegticket naar Barcelona voor hem, vertrek over een week en terugvlucht drie maanden later. Ik dacht: daarna komt hij getransformeerd terug. Maar hij ging niet en ik was serieus ontdaan. Ik was twintig hè, het was een tikje extreem en fanatiek, maar ik was ervan overtuigd dat hem dat goed zou doen. Toen vond ik het tragisch, maar nu heeft het ook wel iets komisch.”

Hoe wist je na al die eerdere versies dat deze goed was?

“Dat voelde ik: dit is het beste wat ik nu kan. Wat ik voor ogen had en wat ik heb geschreven viel samen. Ik heb gekozen voor de perspectieven van Simon en Alice, die eerdere versies waren ook vanuit andere personages. Een versie was zelfs helemaal vanuit Noor geschreven, the sensible one. Gefrustreerd over die broer die ze niet trekt en die iedereen maar de hand boven het hoofd probeert te houden. Alleen die stem bleek minder leuk om te lezen. Ik heb er heel veel over nagedacht al die jaren, en misschien wel meer geschrapt dan geschreven. Maar mijn compassie met alle gezinsleden is totaal. Toen ik het manuscript had ingeleverd was ik een beetje ontredderd, zo lang had ik met hen in mijn hoofd geleefd. Al is het na zoveel jaar in een grot ook wel heel fijn als je er weer uit mag.”