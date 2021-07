Caribische sferen met piña colada’s en salsamuziek bij The Grand Beach

Beeld Jakob van Vliet

Tussen de statige panden van de Oudezijds Achterburgwal, achter de grote poort van het chique hotel The Grand, ligt sinds een paar maanden een vissersboot op het droge. Eind mei heropende hier stadsstrand The Grand Beach, geheel in Caribisch thema. Naast de boot staan palmbomen en parasols. Er staan zelfs een vuurtoren en een kleed­hokje voor de dj.

Commercieel directeur Kees Hogetoorn (49) en leveranciersmanager Yaron Jansen (33) zijn blij met de zomerse sfeer. “Vorig jaar dachten we: als we niet naar Saint-Tropez kunnen, dan komt Saint-Tropez maar naar ons toe. Omdat buiten Europa op vakantie te gaan lastig is, dachten we aan Caribische eilanden.”

Tijdens de eerste coronagolf, toen Nederland op slot zat, liet het duo de parkeerplaats volstorten met zand. Het hotel had op dat moment nauwelijks internationale gasten. Het ‘strandje’ werd toen ook al benut voor bedrijfsfeesten, filmavonden, baby­showers en huwelijksfeesten.

Amsterdammers borrelen volgens de hoteliers in zonnige weekenden ook steeds vaker ‘zomaar’ mee. Op zaterdagen draait er een dj en als corona het toelaat een salsaband. Ook is er een cocktailkaart, met bijvoorbeeld piña colada’s (vanaf €12), een drankkaart met onder meer sangria (60 euro per pitcher), en een diner- en lunchkaart waar veel vis en chutneycombinaties op staan. Denk bijvoorbeeld aan gamba’s met mango en peper (vanaf €19).

Waar die vissersboot vandaan komt? Jansen: “Voor de gelegenheid heeft onze rum­leverancier Brugal speciaal een Caribische vissersboot laten maken.”