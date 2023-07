Carel herkende zijn benen en zwembroek direct, toen hij de zwembadfoto zag. Alleen... hij was daar nooit geweest. ‘Was ik erin gefotoshopt?’

Het is niet de mooiste zwembroek, maar wel zijn favoriete. Dus als journalist Carel Grol (43) hem op een oude foto in deze krant ziet opduiken, herkent hij zichzelf meteen. En kijk, daar speelt zijn dochtertje in het water. Maar waarom herinnert hij zich dan niets meer van die dag in het De Mirandabad?

Het bericht kwam op een zondag, om 11:13 uur, toen ik in de trein zat. Een app van mijn ex-vriendin. Ze stuurde een foto die in Het Parool stond. Daarop ben ik te zien. Althans, een streepje van mijn rug, en verder vooral mijn zwembroek, waar mijn benen onderuit steken.

Mijn zwembroek is knaloranje, met ­witte bloemen. Mijn ex stuurde er drie smileys bij, die huilen van het lachen. Ook mijn dochter staat op de foto. Klein meisje, links op de afbeelding, onder een rode parasol.

Ik stond dus in de krant. Ooit in de papieren versie, maar nog steeds zweef ik, in mijn zwembroek, rond op internet, met in de verte vaag de afbeelding van mijn dochter.

Ik werk voor een krant, Het Financieele Dagblad, en dus staat mijn naam geregeld op papier. Alleen ben ik dan niet het onderwerp, maar steevast de boodschapper. Nu was ik deel van het verhaal. Als een detail, maar toch: ik stond in de krant. Ik keek naar mijn schermpje en glimlachte. Het verhaal kwam uit januari 2021. De foto moet nog eerder zijn genomen, in de zomer. Bij het artikel gezocht omdat hij bij de inhoud paste. Zoals een verhaal over inflatie steevast wordt vergezeld door een nietszeggend beeld van een mensenmassa in de Kalverstraat of een verhaal over ABN Amro door een plaat van het hoofdkantoor, zo stond ik dus bij een verhaal over het De Mirandabad.

Ik appte mijn ex: ‘Hahaha! Wij zijn het zeker!’

‘Ja, klopt,’ schreef ze. Ze was aan het zoeken naar afbeeldingen van het buitenbad. ‘Die zwembroek herken ik uit duizenden.’ Weer die drie smileys die huilen van het lachen.

Bier en palinka

Tja, die zwembroek. Er schuilt kennelijk een feitjesnerd in mij, want hoeveel mensen weten nog wanneer ze een zwembroek hebben gekocht? Ik wel.

Het was zondag 3 augustus 2008. Ik was in Boedapest. De dag ervoor had ik daar een bruiloft gehad. Vrienden van me, zij Hongaars en hij Nederlands, waren getrouwd; een dag die eindigde met een onwaarschijnlijk feest in een kasteel midden in de stad met uitzicht op de Donau. Zigeunermuziek en André Hazes, bier en palinka, oneindig dansen in een tropisch warme nacht. Toen de zon al lang weer op was, kwam de schoonmaakploeg de laatste feestgangers letterlijk de uitgang uit vegen, want het kasteel was ook museum en zou zo weer opengaan. Ik was een van die laatsten.

Beeld Dingena Mol

Die dag wandelde ik nog enigszins ­verdoofd door de zonovergoten straten van de Hongaarse hoofdstad. Wat doe je als je een zinderende kater hebt in een snikheet Boedapest? Dan ga je naar een badhuis. Samen met een bevriend stel dat ook op de bruiloft was. Maar ik had geen badkleding, zij evenmin. Dus sloften we H&M binnen, een grote vestiging in wat vermoedelijk de Kalverstraat van Boedapest is.

Lukraak kocht ik daar een zwembroek, oranje met witte bloemen. Omdat die het goedkoopste was, al betaalde ik met forint en had ik geen benul wat het ding kostte. Met die oranje zwembroek in een plastic tasje vonden we een badhuis: een majes­tueus buitenbad ergens in een park, waar nog meer bruiloftsgasten van de vorige avond aanwezig bleken te zijn. Met een Nederlandse enclave dobberden we de hele verzengende augustusmiddag onze katers weg, om ’s avonds nog een keer met zijn allen te gaan dineren, aan de straatkant in Boedapest; het verliefde bruidspaar kwam ook nog even langs.

Dat was vijftien jaar geleden. De zwembroek heb ik nog steeds. Uiteraard ben ik iets corpulenter dan toentertijd, maar de oranje broek was ook wel erg wijd toen ik hem kocht. Mijn ex, die in mijn leven kwam toen ik de zwembroek ruim twee jaar had, vond het een lelijk ding. Ik vond hem vooral praktisch. Waarom zou ik een nieuwe kopen voor die handvol keren per jaar dat ik hem draag?

Piratenschip

Misschien vergroei je ook wel een beetje met een kledingstuk, bedacht ik, als je het zo lang hebt. In elk geval staat de zwembroek voor mij gelijk aan vakantie. Lange dagen in de zon, op een strand of bij een zwembad of meertje, met vrienden, familie, geliefden.

Vakanties ver weg: Sri Lanka, Mali. Dichterbij: Albanië, Macedonië. In Nederland: Bergen aan Zee, Schin op Geul. Toen mijn oudere broer twee jaar geleden trouwde, dook ik, in mijn oranje zwembroek en niet geheel nuchter, onder het oog van het bruidspaar vanaf een bruggetje een kanaal in Noordoost-Groningen in. Letterlijk een vreugdesprong. Die zwembroek heeft nogal veel meegemaakt.

Vooral ook het leven dat ik leid met mijn dochter. De eerste tien jaar dat ik hem had, droeg ik de zwembroek nauwelijks. Maar kinderen vinden zwemmen het leukste wat er is. Zo ging mijn dochter naar peuterzwemmen, waar ze vooral opviel door haar hardnekkige weigering om in het warme water van het revalida­tiebad te springen. Resoluut stond ze op de rand van het bad. “Ik durf niet!” Stond ik daar, in mijn oranje, Hongaarse H&M- zwembroek, een blonde peuter aan te moedigen. “Je kunt het!”

Inmiddels is ze ver in de basisschool en zwemmen we ’s zomers veel in de Sloterplas of in de naamloze watermassa ­achter het Rembrandtpark, tegen de A10 aangeplakt.

Terwijl de intercity verder zoefde, keek ik nog eens naar de foto op mijn ­telefoon. Mijn zwembroek in het buitenbad van het De Mirandabad. Op de ach­tergrond een piratenschip. Links dus mijn dochter.

Om 11.17 uur appte ik mijn ex. ‘Wij zijn dit niet. Want ik ben nooit in het buitenbad van het Mirandabad geweest. Piratenschip heb ik nimmer gezien. Dit moet een lookalike zijn.’

‘Vaag,’ antwoordde ze. Onze dochter, negen jaar, had meteen gezegd dat wij op de foto stonden. ‘Dat zijn Carels voeten, benen, en zwembroek, en dat daar ben ik, mama.’ Maar ook zij had toegegeven dat ze zich niet kon herinneren er geweest te zijn.

Tja, een piratenschip, dat had ik toch nog wel geweten?

De stand van zaken: ergens was ik ervan overtuigd dat ik op de foto stond. Het was mijn zwembroek, het waren mijn benen. Alleen kon ik me niet herinneren dat ik ooit in het buitenbad van het De Mirandabad was geweest, laat staan dit piratenschip. Dus waren er twee mogelijkheden. Of ik was er geweest en dat toch vergeten, of ik was erin gefotoshopt.

Carel Grol in het De Mirandabad, 7 juli 2023. Beeld Dingena Mol

Terwijl de trein door de Noordoostpolder raasde, appte ik mijn ex: ‘Als ik thuis ben, ga ik Het Parool mailen. Mysterie!’

Per ommegaande: ‘Je bent het wel. Zelfde figuur. Kan niet missen.’

Thuisgekomen stuurde ik een mail aan Dingena Mol. Zij was de fotograaf, aldus de credit bij de foto. Ik legde haar de situatie uit en besloot: ‘Kortom, mysterie hier. Heb ik een dubbelganger, loopt er nog iemand rond in Amsterdam met een zwembroek van voor 2010? Is er gewerkt met Photoshop? Weet jij nog iets van hoe en wanneer deze foto is genomen?’

Ik was simpelweg benieuwd, schreef ik, want ik had sterk het idee dat met mijn benen en zwembroek op de foto staan. ‘Zelfs de verkleuring op de voet komt ­overeen met het kleurpatroon op mijn voet, als ik in de zomer slippers draag, maar misschien heb ik het helemaal fout.’

Diezelfde avond nog kwam er bericht. ‘Ha Carel! Dat is een apart verhaal! De foto is denk ik gemaakt in de zomer van 2020.’ De foto was in ieder geval niet gefotoshopt, schreef de fotograaf; het was dus echt de situatie op die dag. ‘Dus als jij het niet bent en ook niet je dochter, dan is er iets vreemds aan de hand... Ik vond die zwembroek heel leuk en vrolijk, vandaar dat ik ’m op de foto heb gezet.’

Ik antwoordde direct. ‘Als ie niet geshopt is – leek me al onwaarschijnlijk – dan is er dus nog iemand met zo’n zwembroek en met een dochter die lijkt op de mijne. Dank voor het snelle antwoord, ik zal uitkijken naar mijn dubbelganger!!!’

Het bleef toch wat onbestemd voelen. Iemand met ogenschijnlijk mijn postuur, met ogenschijnlijk dezelfde voeten, dezelfde zwembroek? Zoals mijn dochter zou zeggen: ‘Hoe dan?!’

Platgeslagen monotoon

Twee dagen later, dinsdag, het voorval was alweer enigszins uit mijn gedachten weggezakt, kreeg ik aan het begin van de middag weer mail van Dingena. Ze had het opgezocht en de foto was gemaakt op 13 augustus 2020. ‘Het was de coronatijd en in het De Mirandabad waren er shifts ingevoerd waardoor de onderlinge afstand gewaarborgd kon worden.’

Dit was de schakel! Het bewijs. Was ik het of was ik het niet?

Ik had die zondag nog gepeinsd of ik niet toch een keer naar het De Mirandabad was geweest. En dat ik me dat gewoon niet meer kon heugen. Het brein is tenslotte feilbaar. Wat deed ik op 13 augustus 2020?

Het was coronatijd. Dagen waren platgeslagen monotoon. Gek eigenlijk, dacht ik nog, dat is maar heel kort geleden en lijkt alweer eindeloos ver weg. Amper bezoek. Geen feest. Afstand houden in winkels. Waren mijn dochter en ik, juist om die verpletterende eenvormigheid te doorbreken, misschien naar het zwembad geweest?

Geen idee. Of toch wel. Althans, er was een manier om er achter te komen, besefte ik. Bankafschriften. Ik ging meteen naar de website van mijn bank om in te loggen en zocht naar 13 augustus 2020.

Geen transactie.

Behoudens dan een onbeduidende terugstorting die dag. Ik zou het kaartje voor het De Mirandabad contant betaald kunnen hebben. Die kans achtte ik onwaarschijnlijk – ik heb bijna nooit meer cash. Misschien waren de betaal­systemen wat traag. Ik verbreedde de zoekperiode naar drie dagen: wellicht had het De Mirandabad een dag later het geld van mijn rekening gehaald. Ook dat leek me onwaarschijnlijk, maar je weet het nooit.

Wat zat ik hier eigenlijk te doen? Zoeken naar betaalopdrachten van een zwembad waar ik eventueel geweest was, bijna drie jaar geleden. Maar ik móést nu eenmaal, aan mezelf, bewijzen dat ik daar aan de rand van het bad had gestaan. Het was bijna obsessief.

14 augustus, een transactie. Een betaling in een restaurant. In Bosnië.

En toen, ineens, wist ik het weer. De tweede week van augustus 2020 was ik met een Bosnisch-Nederlandse vriend afgereisd naar zijn geboorteplek, een klein stadje in het noorden van het land.

Het voelde toch als een eurekamoment. Ik was in het noorden van Bosnië die dag! In mijn zwembroek, die ook mee was, spartelde ik toen nog in de rivier de Sava, die Bosnië scheidt van Kroatië.

Dubbelgangers

Ik mailde Dingena. ‘Ik kan het niet zijn! Ik zat op de dag van de foto in Bosnië. Ik heb dus officieel een dubbelganger! Bizar verhaal. Maar wel een mooie geschiedenis.’

Maar de fotograaf liet het er niet bij ­zitten. Ik kreeg ogenblikkelijk een mail terug: ‘Heel maf! We kunnen op zoek gaan... De foto is absoluut gemaakt op 13 augustus 2020, dus als jij dan echt in Bosnië zat moet er een dubbelganger zijn.’ Ze had ooit, in de jaren negentig, een heuse website opgezet over dubbelgangers, schreef ze. ‘Je kon dan ook op zoek naar je eigen dubbelganger. Alleen was het nog te vroeg in de tijd: je moest eerst je foto scannen, en uploaden was allemaal niet zo handig als nu.’

‘Het zou toch heel maf zijn als er iemand is die op jou lijkt en ook zo’n zwembroek heeft en een dochter die ook nog op jouw dochter lijkt,’ mijmerde ze.

Ook mijn fantasie sloeg aan. ‘Hoe zou hij er verder uit zien?’ schreef ik terug. ‘Ook kaal? Houdt hij van bier? Slechte voetballer? Kapotte rechterenkel? Dan komt het wel héél dichtbij, haha! En dat kindje op de achtergrond, is dat zíjn kind? Meer vragen dan antwoorden.’

Maar goed, het verhaal was rond, de geschiedenis afgesloten, mijn hoofdvraag beantwoord. Aangezien ik al enige dagen met Dingena over dubbelgangers mailde, die ik ook nog nooit had gezien, besloot ik haar nog een foto te sturen van de oranje zwembroek. Ik zocht in mijn inbox en vond een plaatje, recentelijk geschoten door een vriend van mijn vader, op het strand van Bergen aan Zee. ‘Om nog even met bewijs te komen: dit is van twee jaar geleden. Rechts sta ik, met zwembroek en hoedje. Links is mijn dochter, gebogen over het strandkasteel dat kapotgaat in de golven.’ Zodat ze wist dat ze niet al twee dagen met een of andere gek aan met mailen was. Of juist wel.

Een halfuur later mailde Dingena terug. ‘Ik zie op de foto dat het patroon van de bloemen net anders uit de stof is gesneden, dus het is inderdaad een andere zwembroek en dus een ander persoon!’

Reconstructie van de mysterieuze foto op 7 juli 2023. Het patroon op de zwembroek is net even anders. Geen Carel Grol dus. Beeld Dingena Mol

Ik stond perplex. Dat ik daar zelf niet aan gedacht had! Zij is fotograaf. Ze heeft oog voor detail. Dat is wat haar onderscheidt, daar leeft ze van. Terwijl ik al dagen had gedacht: goh, oranje zwembroek met witte bloemen, dat moet wel dezelfde zijn – dat ben ik dus. Ik was er voetstoots van uitgegaan, zonder ook maar een seconde onderzoek te doen. Hoe goedgelovig kunnen een foto en een aanname een mens maken?

Beetgenomen

Dinsdag om vijf uur ’s middags haalde ik mijn dochter van de opvang. Ik vertelde haar onderweg naar huis dat de zwembroek op de foto in de krant niet dezelfde was als de mijne. ‘Dat stuurde de fotograaf.’

Eenmaal thuis rende ze naar boven, naar mijn kledingkast. De oranje, Hongaarse, vijftien jaar oude H&M-zwembroek lag linksboven in mijn kast, precies waar hij altijd ligt. Ik legde hem op mijn bed. Toen pakte ik mijn smartphone.

Ik haalde het Paroolplaatje erop naar boven. De foto van Dingena. Ik zag het direct. De stof van de beide zwembroeken, de mijne en die op de foto, is dezelfde. Maar het patroon is anders. Zo heb ik een witte bloem op mijn kontzak. De man die op de augustusdag drie jaar geleden aan de rand van het De Mirandabad stond, had geen witte bloem op de achterzak.

Ik was beetgenomen door mijn geheugen. ‘Mijn zwembroek’ was uiteindelijk toch gewoon een plaatje van een of andere man die al jaren in goedkope badkleding over het internet zweeft. Zoals ontelbare mensen dat doen in ontelbare plaatjes. Misschien sta ik ergens anders wél daadwerkelijk op een foto. Op de achtergrond van een oude bierreclame in Tanzania, in de verte op een toerismeposter voor Bosnië, een overzichtsfoto van een mensenmassa in Hongkong, waaruit mijn kale hoofd opduikt.

Ongetwijfeld zweef ik elders door cyber­space. Maar niet bij het De Mirandabad. Al heb ik er nu wel een mooie herinnering bij. Aan een zomerse middag met mijn dochter, op een plek waar we samen nooit zijn geweest.

Bent of kent u de dubbelganger op de foto? Carel en Dingena horen graag van u op psvandeweek@parool.nl