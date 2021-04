Canta gestolen in Amsteldorp: ‘Politie doet niets, nu moet ik zelf rechercheren’

De gestolen Canta van Willem Coninck Liefsting.

De misdaad vond plaats voor uw deur, begrijp ik?

“Terwijl ik lag te tukken. Niet alleen mijn Canta hoor, een straat verderop is er dezelfde nacht nog een gejat. En twee straten verderop hebben ze geprobeerd een Canta te stelen, maar die start al tijden niet.”

Hoe weet u dit allemaal, vormen Cantarijders een hechte gemeenschap?

“Ik woon in Amsteldorp, een dorp in de stad.”

Was u niet verzekerd?

“Alleen WA, joh. Deze Canta Exclusive was van 2011, zo’n ding verzekeren is hartstikke duur. Canta’s worden aan de lopende band gestolen.”

Deed u wel aangifte?

“Ja, digitaal, dat moet. Dan kun je vragen of ze je terugbellen. Dat deed de wijkagent. De politie doet niets, ze behandelen het als fietsdiefstal, terwijl wij Cantarijders vaak afhankelijk zijn van onze Canta’s. Ik zeg nog tegen haar: ik tuf al acht jaar rond in Canta’s, ik ben nog nooit aangehouden om papieren te controleren. Dat zegt geen enkele Amsterdamse brommerrijder me na, terwijl ook Canta’s dus bij de vleet worden gejat.”

Was dit uw eerste Canta?

“Mijn vorige Canta was totaal gaar, rood met één wit portier en zo, mijn vriendin schaamde zich dood. Deze was net nieuw, overgenomen van m’n overleden buurvrouw. Via haar zoon dan hè. Helemaal gaaf, mooi rood.”

De politie doet niets en u bent niet verzekerd, hoe nu verder?

“Nu moet ik zelf rechercheren, al gaat dat wat lastig, ik wacht namelijk op een longtransplantatie. Dus zoek ik digitaal, via Facebook. Er bestond ook maar één foto van mijn Canta, en die komt van het Instagram-account van een Cantafan.”