Candy Dulfer: ‘Juist in Amsterdam misstaan koloniale standbeelden’

Beeld Nosh Neneh

Terras

“Op een hoekje van het Beukenplein waar ik aan woon zit sinds kort een heel leuke wijnbar, Clos. De dag waarop ze zouden opengaan, werden de coronamaatregelen voor de horeca afgekondigd; zo sneu! Gelukkig loopt de zaak, voor zover ik weet, heel goed sinds ze onlangs open mochten. Ze hebben een fijn, groot terras met gezellige stoelen en uitzicht op het Beukenplein, waar altijd genoeg gebeurt.”

Beste zwemplek

“Ik vind stadsstrandjes, zoals ­Blijburg, geweldig. De naam zegt het al: mensen worden blij van een strandje in de buurt. Het geeft een ultiem zomergevoel. Ik ben niet zo’n zwemmer, pas bij veertig graden ga ik het water in. Wel zit ik graag aan de kant op een kleedje, terwijl de kinderen van mijn vriend een duik nemen. Vaak gaan we naar de roeivereniging naast de Berlagebrug, niet ver van ons huis.”

Geheim adresje

“Sinds januari heb ik geen vlees of vis meer gegeten, maar ik weet dat je voor de lekkerste gehaktbal van Nederland bij Slagerij Poldervaart in de Pretoriusstraat moet zijn. Een echt ouderwetse slager, met bijzonder attent personeel. Het vlees komt rechtstreeks van de boer en hun gehaktbal is heerlijk pittig en Indisch gekruid.”

Slagerij Poldervaart in de Pretoriusstraat ("De allerlekkerste gehaktballen hebben ze daar!"). Beeld Nosh Neneh

Beste plek om op te treden

“In Paradiso en de Melkweg ben ik zo ongeveer opgegroeid, maar Club Dauphine is als een thuishonk voor me. Elf jaar geleden heb ik het met twee vrienden opgericht. We misten een plek waar muzikanten van elkaar konden leren en waar jonge mensen live-ervaring op konden doen. Club Dauphine is geen wilde club, maar een comfortabele plek, met ­lekker eten en gevarieerde optredens, van soul, pop en funk, tot r&b en jazz.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik ben heel lui en doe het liefst alles met de auto, maar snap ook wel dat dat echt niet meer kan in de stad. Ik was dan ook heel blij met mijn elektrische fiets. Je zag er nauwelijks aan dat ie elektrisch was, en als ik dan makkelijk een brug opreed, zag je mensen kijken van: wow, die is sportief! Stom genoeg is ie al snel gejat. En toen ik een nieuwe kreeg via de verzekering, is ook die weer gejat – dit keer omdat ik m’n sleutels erin had laten zitten. Na corona was dat de misser van het jaar. Nu doe ik het maar met een gewone fiets, maar ik vind het verschrikkelijk.”

Rijp voor de sloop

“Alle standbeelden ter verering van zogenaamde koloniale ‘helden’ moeten wat mij betreft weg. Juist in Amsterdam, een van de meest multiculturele steden ter wereld, misstaan dit soort beelden ontzettend. Ik ben blij dat de discussie hierover nu echt gestart is, ook al zijn we er honderden jaren te laat mee. Het zou mooi zijn als onze stad in deze discussie een voortrekkersrol gaat vervullen.”

Lekkerste ijs

“Op het Beukenplein zit Het IJsboefje, waar ontzettend lieve meisjes werken. Ze gaan heel leuk en geduldig om met de vele kinderen die er één bolletje komen halen met soms net te weinig kleingeld. Voor hun blauwe smurfenijs moet je een sterke maag hebben, maar ik vind het erg lekker.”

Het IJsboefje. Beeld Nosh Neneh

Zomerdrankje

“Mijn favoriete drankje, en perfect voor in de zomer, is een Pornstar Martini, met wodka, passievruchtenlikeur, prosecco en limoen. Die vind ik heerlijk, maar drink ik bijna nooit omdat ik vreselijke migraine krijg van alcohol. En nee, dat is niet hetzelfde als een kater, ik ben er echt allergisch voor. Gelukkig maken ze bij Izakaya aan de Albert Cuyp een superlekkere ­alcoholvrije variant van deze cocktail.”

Pornstar Martini alcoholvrij. Beeld Nosh Neneh

Favoriete winkel

“Dat is boekhandel Minerva op de Koninginneweg, gerund door mijn oom Tom, tante Patricia en hun zoon Thomas. Ze weten zo ongelooflijk veel over literatuur. Noem een boek en zij hebben het gelezen, en vaak hebben ze het ook nog liggen – al is hun zaak piepklein. Alle drie dragen ze altijd hun ‘uniform’: een zwarte coltrui. Grappig, toch?”

Mooiste zomerherinnering

“Ik denk graag terug aan de avonden waarop ik met mijn ouders uitging. Ik was nog geen 18 en we woonden in Broek in Waterland, maar gingen met mooi weer ongeveer elke dag van de week naar Amsterdam om livemuziek te luisteren. Vroeger kon je in Amsterdam echt overal de hele nacht doorgaan, nu kan dat ook nog wel, maar veel beperkter. Als we dan ’s zomers rond een uur of vijf in de ­ochtend bij een feestje, jamsessie of ­concert vandaan kwamen, reden we soms met de auto door naar het strand. Samen met allemaal hippe vrienden van m’n ouders zagen we dan de zon opkomen.”