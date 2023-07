Canal Parade-primeur: een boot voor mensen die nuchter Pride vieren – ‘Sober is sexy’

Pride Amsterdam is veel meer dan alleen een feest. Toch wordt vooral de botenparade door veel bezoekers geassocieerd met drank en drugs. Stichting Queer & Sober hoopt daar verandering in te brengen. Oprichter en voormalig ‘partyboy’ Jeroen van Zanten (34): ‘We willen laten zien dat een alcoholvrij leven superleuk is.’

Voor Amsterdammer Jeroen van Zanten stond Pride vroeger gelijk aan dagenlang feesten met talloze middelen tot zijn beschikking. “Meestal was ik op de dag van de Canal Parade al hartstikke brak. Dan had ik maar één uurtje geslapen en ging ik alweer door.”

Van Zanten is nu bijna vier jaar nuchter. Hij is sober coach, werkt bij de alcoholvrije slijterij Nix & Nix en richtte eind vorig jaar Queer & Sober op: een stichting die zich richt op mensen in de lhbtq+-gemeenschap die geen drank of drugs gebruiken. Vorig jaar vierde Van Zanten voor het eerst nuchter Pride. Eerder betwijfelde hij of dat eigenlijk wel kon, zonder drank en drugs feesten. Inmiddels weet hij het antwoord: ja. En die kennis wil hij graag verspreiden.

Een paar jaar terug had je gedacht: nee, dat is onmogelijk?

“Absoluut. Ik was ervan overtuigd dat uitgaan hand in hand ging met drank. Het is, zeker in de Amsterdamse gay community, volledig genormaliseerd om elk weekend drank en drugs te gebruiken. Dat er nooit eerder een ‘nuchtere’ boot was tijdens Pride, is veelzeggend.”

Wat ging er vooraf aan je beslissing om nuchter te worden?

“Jarenlang te veel drank, drugs en seks; het ene leidde tot het andere. Ik was een partyboy die diep vanbinnen heel ongelukkig was. De meesten van mijn leeftijdsgenoten waren carrière aan het maken, ik werkte na een studie journalistiek bij een klantencentrum. Dat voelde voor mij als mislukking. Dat gevoel, die onzekerheden, stopte ik weg. Ik kwam laat aan op feestjes, zodat we het niet meer over serieuze dingen als werk hoefden te hebben. De eerste helft van de werkweek functioneerde ik nauwelijks, zo’n zware kater had ik dan. Maar op donderdagavond begon het weer van voren af aan.”

Wanneer besefte je dat je een probleem had?

“Op mijn 31ste verjaardag. Die dag werd ik verdwaasd wakker in een gaysauna in Madrid. Ik had ghb gebruikt en was out gegaan. Ik schaamde me kapot. Toen dacht ik echt: what the fuck ben je nou aan het doen, Jeroen? En dan word je ook nog de hele dag gebeld door vrienden en familie, moet je leuk en vrolijk doen.”

Het gros van jouw eerste nuchtere jaren vond plaats tijdens de pandemie. Hoe was het voor jou toen de wereld weer openging?

“Ik keek daar wel tegenop. Vooral omdat ik me afvroeg: hou ik het vol wanneer al die verleidingen er weer zijn? Maar het viel me ontzettend mee. Ik ben dit jaar naar Pinkpop en Down The Rabbit Hole geweest en zelfs in mijn sportbroekje naar een feest in Club Church. Soms ging ik uit met vrienden die dronken en drugs gebruikten. Dat ging prima. Ik weet alleen nu dat dat niet meer mijn wereld is.”

Hoe kwam je op het idee om een eigen organisatie op te richten?

“Ik heb een tijdje in Valencia gewoond en ben terug naar Amsterdam gekomen omdat ik heel sterk het gevoel had dat ik mensen wilde helpen die door soortgelijke situaties als ik zijn gegaan. Dat ben ik toen als sober coach gaan doen. Ik richt me specifiek op queer mensen, omdat er onder lhbtq+’ers meer drank- en drugsmisbruik voorkomt. Dat kan bijvoorbeeld komen door geïnternaliseerde homofobie of een gebrek aan zelfacceptatie. Ik zie mijn ‘oude ik’ vaak terug in de community. Toen ik vorig jaar voor het eerst nuchter Pride vierde, besefte ik: ik ben niet de enige die behoefte heeft aan een alcohol- en drugsvrije plek in de gemeenschap. Toen ontstond het idee voor Queer & Sober.”

Sindsdien is het snel gegaan.

“Klopt. In september, een maand later, hadden we onze eerste bijeenkomst; een picknick in het Vondelpark. Via sociale media zijn daar zo’n 25 mensen op afgekomen. Dat was voor mij een bevestiging hoezeer dit nodig is. Begin dit jaar heb ik de stichting officieel opgezet, samen met psycholoog Sjoerd Dreteler en ervaringsdeskundige Sander Deen. Inmiddels zitten we op zo’n 170 leden. We komen eens in de paar weken bij elkaar, voor bijvoorbeeld wandelingen, karaokeavonden, yoga of lasergamen. Dat is trouwens vrijblijvend: je kunt zelf bepalen of en wanneer je aanhaakt.”

En voor de duidelijkheid: Queer & Sober is geen AA.

“Zeker niet. We richten ons op lhbtq+’ers die helemaal nuchter zijn of die een plek missen waar ze, zonder alcohol of drugs, anderen kunnen ontmoeten. Van onze alcoholvrije leden zijn sommigen verslaafd geweest. Anderen zijn gewoon gestopt of hebben nooit gedronken. Of dat nou voor hun mentale of fysieke gezondheid is, door medicijngebruik, om religieuze redenen of simpelweg omdat ze alcohol niet lekker vinden.”

En straks staan jullie op een boot. Wat kunnen we daarvan verwachten?

“Het thema is ‘Sober is Sexy’, dus we willen uitpakken met onze outfits. Of ik dat spannend vind, nuchter? Nee, dat valt mee. Mijn onzekerheid richtte zich meer op mijn sociale positie in de samenleving – ben ik zonder drank en drugs leuk en interessant genoeg? – dan op mijn uiterlijk.”

Wat voor reacties krijg je tot dusver op de boot?

“Van heteroseksuele mensen hoor ik weleens: o, zijn drank en drugs zo’n groot probleem in jullie gemeenschap? Van lhbtq+’ers hoor ik dat nooit. Iedereen weet wat er speelt. Haatreacties komen er gelukkig niet veel. Al reageerde iemand op Instagram met: ‘Veel drank hoort juist bij Pride, jullie hebben daar niets te zoeken.’ Zo’n opmerking kan ik niet eens serieus nemen. Ik kan het nooit hard maken, maar iemand die zo reageert...”

...die heeft een probleem?

“Of hij snapt het gewoon echt niet. Dat kan natuurlijk ook. Niet bij iedereen die veel drinkt, ligt daar iets aan ten grondslag. Maar ik denk bij veel mensen wel meer dan ze zelf beseffen. Er vaart een jongen mee op onze boot die vorig jaar nog weinig begripvol reageerde op een Instagrampost van mij over alcohol. Nu is hij gestopt met drinken. Soms zeggen mensen tegen mij: ‘Leven en laten leven.’ Maar ik zeg niet dat jij niet mag drinken, ik wil helemaal niet met een vingertje wijzen. Ik wil gewoon een plek creëren die er nog niet was, maar waar wel behoefte aan is.”

Wat is jullie voornaamste boodschap op de Canal Parade?

“Aan mensen laten zien dat een alcoholvrij leven superleuk is. Kijk, de toeschouwers aan de kant stoppen heus niet spontaan met drinken. Dat hoeft ook niet. Maar ze worden misschien wel aan het denken gezet. Alcohol is natuurlijk hartstikke ongezond. Daar lijken weinig mensen bewust mee bezig te zijn. Sterker nog: het wordt vaak verheerlijkt. Het is stoer of grappig als je gaten in je geheugen hebt of van je fiets bent gevallen.”

Er lijkt wel een kentering gaande te zijn in de samenleving met betrekking tot alcoholgebruik.

“Ja, dat merk ik ook. Al zit ik als sober coach natuurlijk ook in een behoorlijke bubbel. Maar als ik naar een borrel of café ga, zijn er vaak talloze alcoholvrije opties. Een paar jaar geleden had je misschien één 0.0-biertje en soms alleen frisdrank. Maar mensen die niet drinken vormen natuurlijk alsnog maar een kleine stroming in de samenleving. Als je op vrijdagavond door de Reguliersdwarsstraat loopt, zie je bijster weinig nuchtere mensen.”