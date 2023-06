Camera, actie, vechten toch? Op de set van ‘Waar rook is’, een film over én door kinderen met ernstige gedragsproblemen

De leerlingen van het Altra College hebben ernstige ontwikkelingsproblemen én krijgen van huis uit weinig mee van kunst en cultuur. Nu maken ze zelf een film, woensdag is de première. ‘Kan ik mee naar LA?’

Jeremiah (14) loopt basketballend door het trappenhuis van het Altra College Centrum. Hij volgt filmmaker en cultuurcoach Dieuwertje Stienstra naar de koffiekamer op de eerste verdieping van het moderne schoolgebouw in de Konijnenstraat. In het pand krijgen zo’n zestig leerlingen met ernstige ontwikkelingsproblemen gespecialiseerd onderwijs omdat ze zijn vastgelopen in het reguliere schoolsysteem.

“Ik wil vandaag wel camera of geluid doen,” stelt Jeremiah voor. Stienstra vraagt tot hoe laat hij les heeft. “Half twee ben ik uit, maar ik kan nu al. Ik hoef echt niet naar Nederlands, want ik sta daar ruim voldoende voor, ik sta daar een zeven komma nog wat voor.” Hij kijkt haar met zijn grote bruine ogen verwachtingsvol aan, de bal cirkelend op het topje van zijn wijsvinger. Stienstra glimlacht naar hem: “We gaan eerst eens op zoek naar de rest van de cast en de crew.”

Het is vrijdagochtend kwart over tien op een van de laatste draaidagen van de film Waar rook is, voortgekomen uit een samenwerking tussen twee vestigingen van het Altra College (Zuidoost en Centrum), School2care in Nieuw-West en de Amsterdamse Jeugdtheaterschool. De cultuurinstelling probeert iets concreets en structureels te doen met de ambitie om meer kinderen uit het speciaal onderwijs in aanraking te brengen met de schat aan kunst die de stad en de wereld te bieden hebben, op uitnodiging van de gemeente en met subsidie uit Den Haag.

Drie jaar geleden droeg de Jeugdtheaterschool Stienstra voor bij het Altra College. Als coach is het haar taak de leerlingen kennis van kunst en cultuur bij te brengen. Zij krijgen daar van huis uit vaak weinig van mee, doordat velen van hen opgroeien aan de niet-geprivilegieerde kant van de ongelijkheidskloof: om je kind de binnenkant van het Stedelijk te laten zien of naar tekenles in Artis te brengen heb je tijd, rust en geld nodig.

Stienstra liet er geen gras over groeien. Op 21 juni wordt Waar rook is vertoond in Het Ketelhuis, een plek waar bijna niemand van de cast- en crewkinderen ooit is geweest.

Zuriël met het clapboard. Beeld Mariet Dingemans

De draaidag kan beginnen

Alvaro Congosto Martínez en Wouter Wind, de professionele filmmakers die de kinderen helpen met camera en geluid tijdens de opnames, staan klaar in het materiaalkamertje dat hen is toebedeeld. Nu het aanstormend filmtalent nog.

Stienstra daalt af naar de kelder om te kijken of de acteurs met wie ze een scène heeft gepland misschien rondhollen in de gymzaal. Onderweg komt ze Sylvester (13) tegen, een kwikzilverachtige kleine jongen met een engelensnuitje. Ze spreekt hem aan: “Sylvester, wat wil jij doen vandaag? Wil je clapboard doen?” Hij vliegt verder, roept over zijn schouder: “Maakt niet uit, verras me maar!”

Beneden vindt ze de twee acteurs met wie ze wil werken vandaag: Christiano (15) die met bokshandschoenen aan tegenover een boomlange gymleraar staat en Zuriël (14) die bij de klimrekken luistert naar een meisje dat verontwaardigd uiteenzet hoe ze er twee uur over deed om op school te komen omdat de trein uit Krommenie weer eens vertraging had. Als hij Stienstra in het oog krijgt, loopt Zuriël op haar af om te zeggen dat hij biologie mag skippen als hij belooft zich te houden aan de afspraak met de docent over het huiswerk.

De draaidag kan beginnen, anderhalf uur later dan de afspraak was. Daar is Stienstra aan gewend. Er komt ook geregeld niemand opdagen. Of een jongen die eerst enthousiast een cruciale rol speelde, besluit een dag later alleen nog camera te doen omdat hij toch liever niet in beeld wil. Dat poets je niet een-twee-drie weg in de montage.

Het vereist flexibiliteit en heel veel geduld, zegt ze. “Ik werk constant aan de relatie, want alleen als er wederzijds begrip en vertrouwen is, kan ik ze iets vragen. Deze kinderen komen van zo ver, ze hebben zoveel meegemaakt, je mag ze niet afwijzen. Op een geplande draaidag sta ik altijd klaar en ik haak niet af. Ik wil dat ze zien dat ik mijn woord hou, ook als zij dat niet doen. Misschien dat het ze leert iets terug te geven, maar daar doe ik het niet voor. Het gaat erom dat zij de boodschap krijgen dat wij hen en hun film serieus nemen.”

Christiano krijgt instructies van Stienstra voor een scène. ‘En daarna vechten toch?’ Beeld Mariet Dingemans

Meisjes zijn in de minderheid

Dertig kinderen werken mee aan Waar rook is, verspreid over drie schoolgebouwen – voor Stienstra een organisatorisch doolhof en een ingewikkelde montageklus, want het moet lijken alsof de film zich op dezelfde plek afspeelt. Er zit maar één meisje bij. Meisjes zijn sterk in de minderheid op dit soort scholen – in het geval van Centrum vijf van de zestig leerlingen – en bijna niemand van hen zag het zitten mee te doen, zegt ze. “De meisjes hier moeten al constant opboksen tegen de standaard van de jongens. Dat maakt hen nog kwetsbaarder, ook fysiek, en het kost veel energie. Ik kan me iets voorstellen bij de gedachte: ook nog een film met ze maken? Nee, dank je, ik kijk liever.”

De rode draad in Waar rook is, is een illegaal vuurwerkpakket dat door een leerling naar binnen is gesmokkeld. Hij wordt betrapt en van school gestuurd. Als hij het vuurwerk uit zijn kluisje moet halen om het aan de directeur te geven, blijkt het te zijn verdwenen. Om de leerlingen uit Nieuw-West, Zuidoost en de binnenstad te verbinden in de film was het goed dat de makers een fysiek object hadden dat van hand tot hand kon gaan, zonder de kinderen daadwerkelijk bij elkaar te brengen, legt ze uit.

Het vuurwerk is ook een metafoor voor het temperament van veel leerlingen: gevoelig voor prikkels, licht ontvlambaar. Luid, ook wel. En het is iets dat circuleert in hun eigen wereld. Stienstra: “Toen de jongens het nepvuurwerk zagen dat ik had laten maken, knikten ze allemaal goedkeurend: realistische prop, zo ziet dat eruit. Ze wisten het allemaal precies. In kluisjes in het regulier onderwijs zitten trouwens ook genoeg illegale vuurpijlen verstopt. Daar blijft dat vaak onder de radar omdat er nauwelijks op wordt gecontroleerd. Een school als het Altra College is een combinatie van onderwijs en jeugdzorg; daar staat overal een schijnwerper op. De impact die dat heeft op kinderen willen we ook laten zien.”

Het verhaal van de film is het resultaat van tientallen gesprekken die Stienstra de afgelopen jaren voerde met de leerlingen. Over rechtvaardigheid en vertrouwen. Over wat ze meemaken op school, thuis en op straat. Over vriendschap. “Het is een unieke weergave van hun leven in het Amsterdamse speciaal onderwijs. Daar is en wordt door anderen – volwassenen met een mening – al genoeg over geschreven en gezegd. In dit project hebben de kinderen zelf de autonomie en de macht over wat ze te vertellen hebben. Dat doen ze geweldig. Het script is niet meer dan een leidraad. Ik schets alleen maar een situatie, zij vullen het in.”

Witte sneakers, lange tenen

De set vanochtend is de gang op de eerste verdieping, de scène een ontmoeting waarin Zuriël op Christiano’s hagelwitte sneakers gaat staan. Witte sneakers zijn een statussymbool onder veel jongens van hun leeftijd. Erop staan is een dingetje, het kan snel uitmonden in ruzie of vechten, mede afhankelijk van wie binnen de hiërarchie op wiens schoenen staat. Jongens houden daar rekening mee, uit respect of ontzag, maar je kunt er ook een ander mee uitdagen. Tegelijkertijd gaan ze in vriendschappelijk contact vrij hardhandig met elkaar om. Per ongeluk of expres, of per ongeluk expres, heb je dan snel ineens iemands sneakers onder de zool van de jouwe, die daar misschien lange tenen over heeft.

Stienstra legt uit hoe ze het wil: Zuriël loopt de hoek om, Christiano komt van de trapkant, dan gebeurt het, gevolgd door een woordenwisseling. “En daarna vechten toch?” vraagt Christiano vol verwachting. Ze legt een hand op zijn schouders. “Niet echt. De situatie loopt niet uit de hand, want jullie zijn vrienden, toch?” De jongens knikken: got it.

Oké. Stilte op de set, zegt Stienstra. Camera rolling? Jeremiah knikt. Sound ready? De geluidsman steekt een duim omhoog. Sylvester klapt het clapboard. Actie. Loop, loop, loop. Schouder tegen schouder. Hé broer, hé broer; faka, je staat op mijn schoenen; relax man, het zijn maar schoenen; nee bro, ze zijn net fresh. Een paar onbedoelde figuranten uit de bovenbouw drentelen nietsvermoedend de set in. Opnieuw.

Na zeven takes is het eerste deel van de scène een wrap. Dat geldt ook voor het concentratievermogen. Stienstra last een pauze in voor water en broodjes. Christiano vraagt haar of op de set van Mocro Maffia ook alles zo lang duurt. “Daar duurt het nog veel langer,” zegt ze. Jeremiah springt ertussen: “Ben je weleens op een echte gangsterset geweest dan?” Stienstra knikt: “Heel lang geleden, toen ik een stage deed in Los Angeles.” Drie paar ogen rollen uit hun kassen. “Dat is echt dik,” zegt Sylvester. “Wat moest je doen dan?” Ze schiet in de lach. “Nou, ik was de regieassistent van de regieassistent van de regieassistent.” Sylvester neemt dit even in overweging. “Toch dik,” besluit hij.

De pauze zit erop. De scène moet nog een keer gespeeld worden, nu van de andere kant gefilmd. En daarna close-up shots van de witte sneakers. Sylvester werkt zijn clapboard bij. Stienstra geeft hem een compliment: “Goed dat jij er steeds aan denkt, ik was het vergeten.” Hij grijnst, zichtbaar blij met haar woorden. “Kan ik mee naar LA toch?”

Waar rook is: op 21 juni, 20.00 uur, te zien in Het Ketelhuis.

De naam Sylvester is gefingeerd.