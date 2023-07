Café Zuid is niet heel luxe maar ook geen bruine kroeg

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: ontbijt, lunch of dineer zo luxe als je zelf wilt bij Café Zuid. Eigenaar Dennis Poland: ‘Ik wilde dat gezellige bistrogevoel.’

Aan de drukke Koninginneweg, in hartje Oud-Zuid, opende drie maanden geleden Café Zuid. Dat ging niet zonder horten of stoten. Eigenaar Dennis Poland (38) verkreeg het pand in coronatijd en opende terwijl de Koninginneweg een jaar lang in verbouwing lag. “We waren eigenlijk half open,” aldus Poland. “Niemand kon de voordeur bereiken. Maar we konden wel uittesten waar de buurt behoefte aan had, en ons daarop aanpassen.”

Nu zijn ze dan echt geopend, met een nieuw concept en een nieuwe naam. Poland: “We waren te veel een restaurant, we wilden meer een café zijn.” Het pand heeft een groot terras en binnen zitplekken op drie hoogteniveaus: boven kijk je uit over het hele restaurant en beneden zit je naast de open keuken.

Je kunt er komen lunchen, borrelen of dineren. Op de kaart staan betaalbare Franse bistrogerechten om te delen, zoals een steak tartaar (€12,50), en veertien verschillende wijnen (€4,50-€18 per glas). Water komt uit een watertap aan de bar. Poland heeft een achtergrond in evenementencatering en de Franse keuken, waar hij zijn inspiratie voor Café Zuid vandaan haalt. “Ik wilde echt dat gezellige bistrogevoel.”

Doordat ze op het randje van het centrum gevestigd zijn, vlak bij het Vondelpark en de Zuidas, krijgen ze een gemengd publiek. “We zijn niet heel luxe, maar ook geen bruine kroeg. We zitten er echt tussenin,” vertelt bedrijfsleider Yasmin Darwish (31). “We krijgen veel expats en buurtbewoners. Iedereen die hier woont heeft veel geld, maar soms willen ze juist een simpel broodje met een lekker glas wijn. Je kunt het zo luxe maken als je wil.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.