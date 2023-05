Café ’t Doktertje wil nooit subsidie: ‘Dan worden we erfgoed en moeten er Perzische kleedjes op tafel en levensliederen aan’

Wordt de bruine kroeg met uitsterven bedreigd? Daar merken ze bij ’t Doktertje, al zeven generaties bestierd door dezelfde familie, niets van. Vier avonden per week is het er stampvol. ‘Je moet alert en bijdehand zijn als je in een Amsterdams café werkt.’

Op het tafeltje bij het raam dat uitkijkt op de Rozenboomsteeg, tussen het Spui en de Kalverstraat, staat steevast een ‘gereserveerd’-bordje. “Zo houden we een plekje vrij speciaal voor onze vaste gasten, vertelt Maria Elout-Beems (67). En die komen hier veel. Want wie eenmaal in café De Dokter, ook wel ’t Doktertje – sinds 1798 – is geweest, keert terug. Voor het unieke interieur, vol antieke snuisterijen die de afgelopen eeuwen zijn verzameld, bedekt met een dikke laag stof. Voor de muziek: geen levensliederen maar uitsluitend jazz – achter de bar staat een unieke collectie van zo’n driehonderd elpees en nog veel meer cd’s. Voor de vijftien verschillende soorten gin, het eigen jenevermerk Dokters Recept, gestookt bij Wynand Fockink en de dikke plakken ossenworst van Louman met zuur van Kesbeke (wie bitterballen wil, mag ze gaan halen bij de buren).

Maar de stamgasten komen vooral terug voor Maria en haar echtgenoot ­Henny (74). Zij maken het café. Hun vaste gasten (noem ze géén klanten!) kennen ze bij naam en ze weten waar ze op vakantie zijn geweest en hoe het met hun relaties, werk en familie gaat.

Maria Elout-Beems en Henny Beems achter de bar van ’t Doktertje. Beeld amaury miller

Vaste gast Jochem Roth (39) die ieder weekend een drankje komt doen: “Mijn eigen vader woont in Zwitserland en Henny is een vaderfiguur voor me geworden. Hij stond met zijn gereedschapskist voor de deur toen er een nieuwe vloer gelegd moest worden. Henny en Maria zijn betrokken bij alle belangrijke momenten in mijn leven. Als er iets is, kan ik altijd bij ze terecht, dit café is mijn tweede thuis. Het familiegevoel is hier heel sterk aanwezig.” Zijn partner, Tamara Veldboer, komt met Jochem mee sinds ze elf jaar geleden een relatie kregen: “Ik denk steeds dat ik het café kan uittekenen, maar iedere keer zie ik weer nieuwe dingen, je kunt blijven kijken.”

Chet Baker

Henny, in keurig gestreken overhemd met stropdas, was hoofdinspecteur van politie in de roerige jaren tachtig. Hij staat nu bijna dertig jaar achter de toog. Maria’s ouders hebben bijna vijftig jaar in het café gestaan. Negen jaar geleden overleed haar vader. Zijn portret hangt boven de bar, zo houdt hij toch nog een oogje in het zeil. Veel stamgasten hebben hem nog gekend, hij was een eigenzinnige man, vertelt Maria: “Als er mensen binnenkwamen waar hij geen zin in had, zei hij dat het café zo ging sluiten, zodat ze weer rechtsomkeert maakten. En als hij Ajax wilde kijken deed hij de zaak gewoon eerder op slot. Hij was geen klassieke kastelein, hij reed in een Jaguar en droeg altijd een blazer, overhemd en een stropdas.”

Het publiek van ’t Doktertje is altijd heel gemêleerd geweest, vertelt Maria. “Na de medicijnstudenten kwamen er ook veel mensen die op de effectenbeurs werkten, advocaten en winkeliers uit de buurt, die toen nog vaak boven hun zaak woonden.” Het café was ook favoriet bij jazzmuzikanten. “Na het North Sea Jazz Festival namen saxofonisten Scott Hamilton en Ben Webster vaak een taxi van Den Haag naar Amsterdam om bij mijn ouders een drankje te doen.” Voor trompettist Chet Baker was het café een tweede huiskamer in de jaren dat hij aan de Da Costakade woonde. Henny: “Hij was zo verslaafd aan heroïne dat mijn schoonvader hem helaas ook weleens de deur heeft moeten wijzen.”

Hoewel Maria en Henny de gastvrijheid zelf zijn, nemen ze zich, net als de oude Beems, het recht voor om een bepaald publiek uit de zaak te weren. “Dronken Engelsen bijvoorbeeld, die vertel ik dat we een besloten feestje hebben, zodat ze weer vertrekken. Laatst kwam er een groepje mannen binnen. ‘Schat, kun je niet even Hazes opzetten?’ vroeg eentje mij. ‘Hazes? Speelt die soms saxofoon?’ antwoordde ik. Na één pilsje waren ze weer vertrokken. Je moet wel alert en bijdehand zijn als je in een Amsterdams café werkt.”

Kijkprijzen

Veel jonge toeristen plaatsen tegenwoordig filmpjes van het café op TikTok. “Je herkent ze direct, de TikTokfans; ze komen binnen, zeggen geen goedendag, beklimmen de ijzeren wenteltrap om een paar foto’s met hun telefoon te maken en vertrekken snel weer. We kunnen maar beter kijkprijzen gaan vragen! Maar ach, aan de andere kant moeten we blij zijn dat Amsterdam in trek blijft bij de toeristen, tijdens corona was het maar een dooie boel.” Ook deze zaterdagmiddag komen er regelmatig toeristen binnen, overduidelijk om het café van hun ‘must-see in Amsterdam’- lijstje te kunnen wegstrepen. Een enkel groepje blijft en bestelt ook een drankje, zoals de Zwitserse Philipp Wolf (30) die met twee vriendinnen aan het tafeltje achterin de zaak plaatsneemt. “Ik weet niet of het écht Amsterdams is, maar alles aan dit café klopt. Het heeft zo veel karakter.”

’t Doktertje zit al zeven generaties in Maria’s familie, dan werkte er een tante, dan weer een neef. “Tijdens de oprichting in 1798 kwamen studenten van de faculteit geneeskunde hier samen. Het Binnengasthuis, tegenwoordig deel van de UvA, zat hier om de hoek. Zo is de naam De Dokter ontstaan. Als kind mocht ik hier nooit echt komen van mijn vader, hij vond de kroeg geen geschikte omgeving voor kinderen.” Op die ene keer na, toen hij zijn kleindochter Fleur vroeg om even binnen te komen, vertelt Maria. “Horeca-ondernemer Sjoerd Kooistra zat aan de bar en vroeg aan mijn vader of hij het café niet aan hem wilde verkopen. Mijn vader wees naar zijn kleindochter en zei: ‘Stel haar die vraag over dertig jaar nog maar een keer, maar wij verkopen niks!’ In één klap was Kooistra stil.”

Tachtig uur per week

Maria en haar ouders runden in de jaren zestig ook Beems Coffee Corner, op de plek waar later het Esprit Café kwam en tegenwoordig een filiaal van Rituals zit. De afgelopen drieëndertig jaar bestierde de Amsterdamse familie ook Brasserie Beems aan het Rokin. Vlak voor corona verkochten ze de zaak – nu zit er een Starbucks – en sindsdien staan Maria en Henny samen achter de bar van ’t Doktertje, van woensdag tot zaterdagavond. “Anderen gaan na hun pensioen golfen of postzegels verzamelen, wij staan hier. Voor de gezelligheid én om het café voort te zetten, we hopen dat onze dochter en haar vriend daarna het stokje willen overnemen. Tijdens hun studietijd stonden zij op zaterdag samen achter de bar. Ze hebben net zoveel hart voor het café en het vak en zijn net zulke harde werkers als wij. Ik hoor jonge mensen van nu wel eens klagen over hun drukke banen, dan denk ik: ieder jong persoon zou een periode in de horeca moeten werken, dan weet je pas écht wat hard werken inhoudt. Wij werkten zeventig tot tachtig uur in de week en hadden niet meer dan twee weken per jaar vakantie.”

Vaste gast Norbert Jansen (66) neemt samen met zijn echtgenote Jaysha Obispo (49) plaats aan de bar. Hij vraagt naar ‘oma’ – Maria’s moeder, die binnenkort de respectabele leeftijd van negentig jaar bereikt. Op zaterdag komt ze altijd even naar het café om aan het vaste-gastentafeltje een glaasje port te drinken. “Misschien zie je haar straks nog wel even,” zegt Maria tegen Norbert. Hij komt al ruim veertig jaar in het café. “Ik was net afgestudeerd als fiscalist, Ik ben altijd blijven komen, ook nu ik allang voornamelijk in Antwerpen woon. Het is één van de zeldzame plekken in de stad die onveranderd is gebleven en geen ballentent is geworden. Dat komt door Maria en Henny, zij houden het hier in stand.” Jaysha: “Als we in Amsterdam zijn gaan we altijd hier ‘op café’, zoals de Vlamingen zeggen.”

Wekelijks borreltje

Dan moet Henny een fust bier vervangen, wat betekent dat de barkrukken en de stoeltjes achterin de zaak wat moeten worden opgeschoven, zodat het luik in de vloer open kan en hij in de kelder kan verdwijnen. Een paar minuten later staat het meubilair weer op zijn plek. Dit spektakel zal waarschijnlijk later op de avond, als het veel drukker is, nog een keer moeten plaatsvinden, zegt Henny.

Beeld amaury miller

Als Maria’s moeder, een statige verschijning in een mantelpak, met keurig gekapt haar en gelakte nagels, rond vijf uur binnenkomt voor haar wekelijkse borreltje, staat Norbert op om haar te begroeten: ‘U gaat er ook steeds jonger uitzien!’ Oma neemt plaats en nipt van haar glaasje port: “Drinken tijdens het werk was voor ons uit den boze, Maria en Henny denken er gelukkig net zo over.” Ze is blij dat ook de jonge generatie naar het café blijft komen, al zijn jongeren van nu wel anders, zegt ze. “Ze ergeren zich overal sneller aan. Mijn man noemde alle vrouwelijke gasten ‘schat’, dat kan nu niet meer.” Maria haakt in: “Vroeger was politiek een verboden onderwerp, nu praten we niet over zaken als MeToo en gender, daarin zijn we voorzichtig. Jonge Amsterdammers zijn erg gevoelig, ik zie ze soms al raar kijken als ik een knuffel krijg van een vaste gast. Of dat wel gewenst is, vragen ze me dan. Mijn vader zou veel moeite hebben gehad met alle veranderingen. Ook met die idiote prijzen van nu trouwens. Hij bleef altijd alles omrekenen naar guldens, een biertje van drie euro was voor hem zes gulden zestig. ‘Dat kan toch niet!’ riep hij dan uit. Hij deed er niet aan mee, dan verdienden we maar wat minder.”

Niet alleen de kroegpraat, ook de humor is veranderd, zegt Henny: “Vroeger tapten Amsterdammers moppen, maar daar heeft de nieuwe generatie niks meer mee. De laatste ouderwetse moppentapper die we hier aan de bar hadden was Maarten Spanjer.” Oma mijmert nog even over vroeger voor ze aan de arm van Henny weer naar huis wordt gebracht: “Alles is veranderd, maar hierbinnen lijkt de tijd stil te staan. Tot ik in de spiegel kijk en mezelf zie, haha!”

Datecafé

Aan het einde van bar worden twee krukken in beslag genomen door een jong stelletje, ze hebben duidelijk een date. Maria herkent de jongen: “Dit is niet zijn eerste afspraakje hier,” grinnikt ze. Bram Wikkerink (31): “Dit is het ideale datecafé. Meteen na het eerste bezoek was ik verliefd, vanwege de nostalgie, de jazz­muziek. Er is geen poespas, daar hou ik van. En vrijwel niemand zit hier op zijn telefoon, is je dat ook opgevallen?”

Beeld amaury miller

Een kassa is er ook niet. Op de hoek van de bar houdt Maria op een schrijfblok bij wie wat drinkt, via een systeem dat alleen zij en Henny begrijpen. Achter steekwoorden als pomp, stoel, deur, klok, tafel 1, 2, 3, 4 wordt het aantal genuttigde drankjes genoteerd, bij het betalen (pas na corona kwam er een pinmachine), rekent Maria het totaalbedrag razendsnel uit, uit het hoofd. “Toen we nog geen pin hadden, maakten gasten zonder cash het bedrag soms over via een bankoverschrijving, ze typten daarbij vaak een persoonlijke boodschap voor ons of oma, want zij hoort er nog steeds bij.”

Op het kleine terras naast de voordeur zit leraar klassieke talen David Cohen (29) met zijn vader, met wie hij net naar de Johannes Passion is geweest. Vriend Simon Mulder (36) is aangehaakt voor een Bolleke en een portie boerenkaas met mosterd en uitjes. David: “Ik kreeg net een gele kaart uitgedeeld van Henny omdat ik al veel te lang niet meer ben geweest. Henny is de enige kroegbaas aan wie ik zowel mijn vader als mijn vriendin kan voorstellen. Tijdens mijn studie kwam ik hier om colleges voor te bereiden en samen met Henny en een andere vaste gast, trambestuurder Michael, over jazz te praten. Henny heeft mijn jazzkennis in die jaren aanzienlijk verrijkt.”

vlnr: Floris Cohen, David Cohen en Simon Mulder. Beeld amaury miller

Tegen etenstijd vertrekt eerst Henny om om de hoek, in de Kalverstraat, een hapje bij zijn schoonmoeder te gaan eten, daarna is Maria aan de beurt. Vaste gast Jochem blijft wachten tot Henny terug is, zodat Maria niet alleen in het café hoeft te staan.

Een groep mensen in stoere motorjacks komt het café binnen. Ze komen uit het Noord-Hollandse Bergen en hadden een familie-uitje bij de Heineken Experience. Ramon Bolhuis (52) kwam hier vroeger weleens, als hij een drankje ging doen na zijn werk in de bouw. “Ik wilde dit café laten zien aan de rest, ik ben blij dat ik het nog kon terug vinden. Van de oude kroegbaas mocht ik binnen geen petje dragen, ik vond dat wel mooi. Net als het stof hier, op de lampenkappen, het lijken wel stalactieten!” Echte Amsterdamse kroegen zoals deze moeten blijven bestaan, benadrukt zijn zwager. “Die yuppen verpesten alles wat authentiek is aan de stad, ze klagen zelfs over het geluid van de Westertoren”. Na een bezoek van twee uur krijgt de groep van Henny de bon gepresenteerd, daarop staat geschreven: ‘Fam. Bergen. Recept van De Dokter.’

Groot Amsterdams Kroegenboek

Marianne Kemmerling (71) is net klaar met haar dienst bij Proeflokaal A. van Wees, ze komt in haar eentje een afzakkertje doen. “Vroeger werkte ik als jurist, maar toen mijn man vorig jaar overleed wilde ik mezelf bezighouden en nu werk ik weer, als serveerster. In dit café kun je prima als vrouw alleen een drankje komen doen. De dame achter de bar herkent me zelfs van mijn vorige bezoek, dat doet me goed.”

Lisa Gehrels (links) en Manon Dusseldorp. Beeld amaury miller

Tegen elf uur ’s avonds komen vriendinnen Manon Dusseldorp (31) en Lisa Gehrels (31) binnen met een exemplaar van het Groot Amsterdams Kroegenboek van B. J. ten Holter onder hun arm. Lisa: “Dit boek, uit de jaren tachtig, vonden we in de kringloopwinkel en ons doel is nu om alle kroegen die nog bestaan en die we nog niet kennen, samen te bezoeken; we zijn gek op bruine kroegen. Dit is onze eerste kroegentocht, eerder vanavond waren we in café Pollux. Het idee is om er in totaal vier af te gaan, maar het is overal zo leuk dat we dat aantal waarschijnlijk niet gaan halen.”

Manon: “We hoorden dat de bruine kroeg het moeilijk heeft in Amsterdam, dus willen we ze sponsoren. Het zou zo zonde zijn als dit soort plekken moeten verdwijnen. Laatst hoorden we dat café Ruk & Pluk in Oost ermee moet stoppen omdat er geen opvolgers te vinden zijn. We fantaseren weleens om de kroeg samen over te nemen, maar dat zou dan toch anders worden dan nu met de twee echt Amsterdamse, oudere dames achter de bar. Het personeel is zo belangrijk, net als hier. Zij zijn echt het café.”

Maria en Henny kunnen zich druk maken over hoe de media te pas en te onpas roept dat de bruine kroeg in zwaar weer verkeert. Maria: “Kom hier eens langs zou ik zeggen, het is iedere avond stampensvol. Soms staan de mensen op de trap. Hoezo gaat het slecht? Natuurlijk hebben we makkelijk praten, we doen het samen, zonder personeel. Maar je moet ook je best doen om jonge mensen te blijven trekken, zonder je authenticiteit te verliezen. Van voorstellen van de gemeente om bruine kroegen subsidie te verlenen willen ze niets weten: “Dan zouden we cultureel erfgoed worden en moeten we opeens Perzische kleedjes op de tafel leggen en levensliederen gaan draaien, met als gevolg dat dan echt drommen toeristen voor de deur staan met de erfgoedlijst in de hand. Daar beginnen we niet aan, wij blijven lekker onze eigen baas!”