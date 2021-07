Café Kuyl: klassieke bruine kroeg, voor de Amsterdammers van nu

Café Kuyl. Beeld Nina Schollaardt

Jaren geleden, toen het Rembrandt­plein nog werd bezocht door lokale Amsterdammers, was de brasserie van Hotel Schiller een iconische plek. Onlangs opende de bruine kroeg Café Kuyl hier zijn deuren. Klassieke houten ornamenten vormen het skelet van de bar, daartussenin hangt een grote spiegel en staan flessen drank uitgestald. In veel ramen is glas in lood verwerkt en de houten vloer kraakt.

Sjo Baggen (31), die het café met drie compagnons begon, ziet het als een uitdaging om Amsterdammers weer in huis te krijgen. Het historische pand kreeg een twist door de statige portretten die aan de wanden hingen te vervangen door streetart, kleurrijke posters van Piet Parra en skateboards van streetwearlabel Supreme. Op enkele muren, in 1923 beschilderd door Max Nauta, is nog wel Rembrandt te zien.

De inspiratie was de Kuil van Schiller, een biercafé met Duitse happen aan het Damrak. Duitse gerechten vind je nu niet op de kaart, wel borrelplanken, vanaf €28,50 voor twee ­personen. De vegetarische plank is gevuld met onder andere flamm­kuchen, gefrituurde bloemkool en vegakipnuggets van knolselderij. Er zijn vijftien bieren van de tap, vrijwel allemaal uit Amsterdam.

“In de Kuil van Schiller zaten de hoeden en de petten – de hoge stand en de zeelui – aan dezelfde houten tafel,” zegt Baggen. “Dat gevoel willen wij hier terugbrengen.” Alleen draagt de Fien de la Mar van toen nu een pet van een streetwearlabel.

Café Kuyl Rembrandtplein 26

