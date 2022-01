Café Kale verkoopt coronasurvivalboxen met hapjes

Melissa Mel van Café Kale: ‘Ik ben altijd erg optimistisch en vrolijk, maar dat wordt steeds moeilijker.’ Beeld Daphne Lucker

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Deze lockdown is heel zwaar. In de eerste steunden mensen de horeca nog door veel af te halen. Maar nu steeds minder. Op Instagram zetten we vaak ons dagmenu, zoals een Franse uiensoep of gefrituurde kipburger met krulfriet. Dat is het enige wat je nu kunt doen. Je bent open voor het zicht, maar qua omzet kost het geld. Je moet toch zorgen dat de broodjes met beleg en saus er zijn, en dat de kachel aan staat.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We doen mee met de Stadswandeling 020 in het weekend. Dan komen mensen bij ons langs voor bier, glühwein of een hapje. We hebben elke keer weer wat leuks, zoals een stamppotje of flammkuchen. Doordeweeks is het heel rustig. Het gaat nu wel erg zeer doen, de potjes zijn bijna leeg.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“We verkopen een coronasurvivalbox met tien gefrituurde hapjes, en jonge en oude kaas. We hebben ook veel geklust. De muren zijn geschilderd, de tafels zijn geschuurd en de bar is gelakt. Je verzint elke keer weer wat, want we willen gewoon wat te doen hebben. Nu hebben we geen troep meer. Het is allemaal heel erg keurig.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Ik ben altijd erg optimistisch en vrolijk, maar dat wordt steeds moeilijker. Je ziet je bankrekening slinken. Soms ga ik even niet langs de zaak, dan kan ik het even niet aanzien. Dan ga ik wandelen op het strand in Zandvoort, waar ik woon, of langs de grachten in Amsterdam.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Heel hard gillen van blijdschap. Dan gaat de vlag uit. En dan ga ik zelf ook in een café met vrienden zitten. Inmiddels heb ik al hun huiskamers wel gezien.”

