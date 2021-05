Café de Amstel viert kampioensfeest met een fotowedstrijd

Arie van de Velden van Café de Amstel. Beeld Susanne Stange

Ajax werd zondag kampioen, maar uw zaak moest dicht blijven.

“Normaal gesproken halen we het hele café leeg voor de wedstrijd. Dan gaat de biljarttafel aan de kant en creëren we een soort tribune met onze biertafels. Dan zit er zeker een mannetje of 70 binnen. We spelen dan het Ajaxclublied en nummers van André Hazes om de sfeer op te bouwen. Dan deel ik van die Ajaxvlaggetjes uit en zit dat hele spul ermee te zwaaien. Het is dan echt een gekkenhuis. Door de coronamaat­regelen kon dit nu niet.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Het is nu echt wel tijd dat we opengaan. Ons spaargeld is op. Ik had vorige week een klant die tranen in haar ogen had omdat ze even naar binnen mocht toen ze aan het wachten was op haar bestelling. Zo blij was ze om hier weer te zijn.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“Mijn vrouw zegt: ‘Jouw hoofd is een ruw schetsboek.’ Ik word steeds wakker met nieuwe ideeën. Omdat we gisteren geen Ajax konden kijken in het café, besloot ik een Ajaxfotowedstrijd te organiseren. Mensen moesten mij foto’s appen of mailen terwijl ze in een Ajaxshirt thuis naar de wedstrijd kijken. De winnaar heeft een maaltijd gewonnen: spareribs, tournedos of een kalfsschnitzeltje.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Je kan de moed wel opgeven, maar daar ga je het ook niet mee redden. Ik probeer vooral bezig te blijven. Naast de Ajaxfotowedstrijd heb ik eerder een puzzelspeurtocht georganiseerd van twee uur waarbij mensen zeventig vragen moesten oplossen over plekken en restaurants in de buurt.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Dan gaan we los. Als Ajax weer gaat spelen komt de gevel vol te hangen met rode en witte ballonnen. Normaal gesproken hadden we ook een scherm buiten met een tent. Mensen stonden dan op kratjes om naar de wedstrijd te kijken. Als het allemaal weer kan zou ik dat ook willen doen.”

Café de Amstel Amstelkade 39 cafedeamstel.nl

Tips? open@parool.nl.