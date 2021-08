Cadeautje: een megamozaïek voor basisschool Oscar Carré

Wie aan Carré denkt, denkt aan circus, toch?

“Dat is ook het thema van het werk. Basisschool Oscar Carré viert vandaag zijn 25-jarig jubileum en naar aanleiding daarvan vroeg de school of ik met de leerlingen een mozaïek wilde maken. Echt een mozaïek maken met kinderen gaat niet, maar ik heb ze wel lesgegeven en betrokken bij het proces.”

Waarom mochten de kinderen niet mee mozaïeken?

“Het is een complex ambacht. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn daar nog te jong voor. Er komt veel gereedschap en giftige lijm bij kijken en het is heel erg veel werk. Mijn medewerker Cornelia Doornekamp en ik zijn er twee maanden lang twaalf uur per dag mee bezig geweest. Er zijn zes kratten vol gesteente in verwerkt – en er past behoorlijk veel in zo’n krat. Gelukkig is het nu hufterproof.”

Hufterproof?

“Een mozaïek is heel sterk, duurzamer dan bijvoorbeeld een schilderij. Dat komt onder andere door een speciale flexibele lijm, die maakt het extra stevig en bestendig tegen het weer.”

Hoe heeft u de kinderen dan toch betrokken bij het werk?

“Door ze les te geven en zo veel mogelijk van de circustekeningen die ze maakten te verwerken in het eindresultaat. Alles komt voorbij: grote tenten, clowns, circusdieren. Een aantal kinderen maakte echt verrassende, speelse tekeningen. Vooral de verhalen die ze erbij verzonnen waren bijzonder. Over konijnen in goochelaarshoeden en koorddansers met speciale trucs. Dat is allemaal verwerkt in achttien panelen die samen weer een groot landschap vormen. Een grote symfonie, over het circus.”