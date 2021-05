Cabaretier Yora Rienstra: ‘Hautain gedrag mag met pek en veren de stad uit’

Yora Rienstra bij het Homomonument. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste park

“Hoe cliché ook: toch echt het Vondelpark. Ik ben opgegroeid in Amsterdam en heb in dat park zo veel meegemaakt. Ik schaatste er als klein meisje, vierde er – toen nog – Koninginnedag, fietste er ’s nachts doorheen als ik was uitgeweest op het Leidseplein en rookte er mijn eerste jointje. Het is voor mij echt een stuk geschiedenis.”

Beste plek om te relaxen

“Ik vind het fijn om op de Elandsgracht op een bankje te zitten en naar de bedrijvigheid te kijken. In die straat voel ik de stad heel erg. Juist op drukke plekken kan ik goed ontspannen.”

Rust en ontspanning vindt Yora in de drukte van de Elandsgracht. Beeld Nina Schollaardt

Monument

“Het Homomonument op de Westermarkt. Ik ben gay en heb Joodse roots, dus ik heb veel met die plek. Het monument is ontworpen door Karin Daan, een vriendin van mijn moeder met wie ik vroeger veel omging. Ook in Amsterdam moeten we blijven strijden voor acceptatie en stilstaan bij de vrijheid die we hier hebben.”

Eerste keer in Amsterdam

“Op 6 maart 1981, toen ik werd geboren in het Prinsengrachtziekenhuis. Afgezien van periodes in Duitsland en Denemarken heb ik altijd hier gewoond. Amsterdam is mijn thuisbasis.”

Mijn buurt

“Ik woon met mijn twee kinderen en ­vriendin boven mijn ouders in Oud-Zuid. We kunnen geen eigen huis vinden in Amsterdam. De vrije sector is te duur en we krijgen geen hypotheek omdat we in de culturele sector werken. Voor sociale huur verdienen we weer te veel, dus we zitten vast. Ik heb het heus goed, maar dat ik als 40-jarige geen huis kan krijgen in Amsterdam vind ik wel heftig. Dan vraag ik me echt af waar het heen gaat met de stad.”

Wil niet dood gevonden worden

“Bij dat ING-gebouw naast het VU-ziekenhuis langs de A10-Zuid. Het lijkt me sowieso cru om dood gevonden te worden naast een ziekenhuis, dat je het dan net niet hebt gered en naast die schoen ligt. Afgrijselijk.”

Lekkerste broodje

“De croissants van Fournil. Er staat altijd een rij, maar ze zijn het wachten waard.”

Le Fournil de Sébastien, Franse bakkerij. Beeld Nina Schollaardt

Met pek en veren de stad uit

“Hautain gedrag. Als ik in andere steden ben, merk ik hoe anders er met je wordt omgegaan in winkels en de horeca. De arrogantie en hardheid van mensen hier valt echt op. Amsterdam wordt een stad van de rijken, de VVD-mentaliteit overheerst soms.”

Geheim adresje

“Mijn vriendin roept: dat ben ik! Haha. Maar wat is echt een geheim adresje? Ik denk Kolifleur, een kledingwinkeltje in de Jordaan waar je relatief betaalbare designkleding kunt kopen. Ik ben er pas één keer geweest, maar ik ben fan.”

Kolifleur, high-end second hand clothing gallery. Beeld Nina Schollaardt

Theater

“Bellevue. Ik heb elf jaar opgetreden in het keldertje, dus dat voelt als mijn tweede thuis. Je krijgt daar echt het ouderwetse theatergevoel door het kleine podium en de kleine bar achterin. Ik woonde er ook nog een tijdje boven, antikraak in een oud hotel. ’s Nachts belden er artiesten aan om te borrelen.”

Favoriete vervoersmiddel

“Sinds kort rij ik weleens op zo’n elektrische deelscooter. Daar krijg ik een heel romantisch gevoel van.”

Lelijkste straat

“Eigenlijk gewoon heel IJburg.”

Beste plek om te sporten

“Ik sport niet echt, maar ik skateboard wel. Dat doe ik het liefst met mijn zoon op de skatebaan op het Olympiaplein. Echt een midlifehobby.”

Wil altijd nog

“Mijn droomhuis kopen in Oud-West, dat is echt mijn buurt. Ik heb lang in de Wilhel­mina­straat gewoond, een dorpje in de stad. Ik deed ook mee aan het Wilhelmina Huiskamerfestival. Dat ontstond doordat er veel artiesten in de straat woonden. Later kwamen er ook artiesten van buiten optreden en werd het bekend.”

Beste plek om op te treden

“Toen ik in De Kleine Komedie mocht spelen, had ik echt het gevoel dat ik wat had bereikt in mijn leven. Je naam staat op de gevel, je krijgt er echt een kick van.”

Een avond stappen met...

“Mijn vriendin. We zitten door corona al anderhalf jaar thuis en vlak nadat we elkaar hadden ontmoet, was ze al zwanger. Ik denk dat we misschien twee keer met elkaar uit zijn geweest. De meeste mensen eindigen samen op de bank, wij begonnen daar juist. Het liefst wil ik met haar naar de Exit in de Reguliersdwarsstraat.”