Cabaretier Alex Ploeg: ‘Ik heb een enorme hekel aan mensen die ‘damsko’ zeggen’

Alex Ploeg: ‘Het Max Euweplein is een van de lelijkste pleinen uit de geschiedenis van pleinen.’ Beeld Nosh Neneh

Mijn buurt

“Ik woon nu zo’n acht jaar in de Schinkelbuurt. Toen ik er kwam wonen, was het best een lelijk stukje. Wel lekker dicht bij het Vondelpark, maar de Amstelveenseweg was vrij ongezellig. Inmiddels zitten er fijne winkels, koffieplekken en restaurants. Superleuk, en tegelijkertijd is dat natuurlijk het begin van het einde. De veryupping. De volgende stap zijn de expats en dan is het klaar.”

Restaurant

“Caron, in De Pijp. Het is er bruinekroegerig genoeg om me er thuis te voelen en kwalitatief genoeg om te denken: hier hoor ik niet thuis. Fijn dat er altijd mensen aan de toog zitten: een in-en-uitloopvibe.”

De Oeverlanden. Beeld Nosh Neneh

Park

“De laatste maanden ben ik met mijn vriendin uit pure ellende steeds vaker te voet eropuit gegaan. Dat is blijkbaar wat wij nu zijn: niet meer rock-’n-roll, maar wandelaars. Zo hebben we De Oeverlanden langs de Nieuwe Meer ontdekt. Dat is niet zo ver bij mijn huis vandaan. Eerst loop je langs allemaal gekke loodsen en een oude trambaan, en opeens zit je midden in de natuur. Afgelopen zomer nam ik een verkeerde afslag en belandde ik opeens tussen de nudisten die in een soort moeras op klapstoeltjes zaten. Wel oppassen dus daar.”

Sound Plaza aan de Amstelveenseweg. Beeld Nosh Neneh

Speciaalzaak

“Alle gitaarwinkels zijn als snoepwinkels voor me, maar Sound Plaza aan de Amstelveenseweg vind ik echt te gek. Een kleine zaak, waar altijd gitaarnerds zoals ik te vinden zijn. Sommigen hangen er gewoon in hun leren jackie zonder iets te kopen, die praten dan over plectrums of zo. Het is een winkel en hang-out. Ze kennen iedereen, weten precies wat je thuis hebt liggen en je krijgt er een bakkie aangeboden.”

Ergste horeca-ervaring

“Een mooi cijfer in jullie rubriek Proefwerk was aanleiding om een tijdje geleden naar een niet nader te noemen bistro te gaan. Het eten was er oké, maar de service was echt vreselijk. We hadden een Franse ober, die alles wat we zeiden of vroegen gedoe vond. Boter of olie bij ons brood? Dat was dus echt niet de bedoeling. Een biertje drinken bij het voorgerecht? Het was alsof we z’n moeder hadden beledigd. Wat z’n chagrijn betreft was het wel een echt Franse ervaring.”

Met pek en veren de stad uit

“Ik heb een enorme hekel aan mensen die ‘damsko’ zeggen, met name witte mensen. Of ‘doekoe’ en ‘fissa’. Je probeert te hard. Je komt duidelijk niet van de straat, maar uit het Gooi. Omarm het.”

Het Max Euweplein. Beeld Nosh Neneh

Plein

“Het Max Euweplein. Een van de lelijkste pleinen uit de geschiedenis van pleinen, maar daar zat het oude Comedy Café, waar ik ben begonnen met stand-up. Op een gegeven moment hebben de eigenaren het pand verkocht aan het Hard Rock Café, dus nu zit op die plek de T-shirtwinkel van dat café. Elke keer dat ik er langsfiets, doet dat een beetje pijn.”

Broodje

“De pita falafel en merguez van Kauffmann, in de Reinier Claeszenstraat. Daar hebben ze de beste falafel van Nederland. Ik vind ’m het lekkerst met zoveel mogelijk extra spul erop: mango, granaatappel, ­tzatziki, kom maar door.”

Favoriete Amsterdammer

“Peter Pannekoek. Hij is overigens geen echte Amsterdammer, maar doet zich wel zo voor. Daarom wil ik ’m op deze manier een hart onder de riem steken. Hij is ook iemand die het woord ‘damsko’ gebruikt.”

Theater

“De Kleine Komedie. Dé cabarettempel van Nederland.”

Laatste keer de stad uit

“Mag laatste keer het land uit ook? Mijn ouders wonen in Oxford, een plek waar ik graag heen ga om even bij te komen, en waar ik nu al lang niet meer ben geweest. Als je vanuit Nederland naar Engeland gaat, moet je daar in quarantaine. Jammer, want het is zo’n fijne plek. Alles is er oud en klassiek, alsof je door een Harry Potter-wereld wandelt.”

Mooiste gevel

“Die van het DeLaMar, helemaal van glas. Ik werkte lange tijd in een hotel precies daartegenover, en tijdens de verbouwing hadden mijn collega’s en ik het er veel over. We waren bang dat het een heel lelijk, modern Joop van den Ende-gevaarte zou worden. Maar het glas reflecteert precies de overkant van de straat, waardoor het lijkt alsof de gevels aan de andere kant gewoon doorgaan. Het is eigenlijk een gevel die geen gevel is, dat vind ik heel mooi gedaan. Soms was ik het zat, mijn werk in het hotel. Dan keek ik vanuit de receptie uit op het DeLaMar en dacht ik: er komt een dag dat ik daar sta.”