Buurtmuseum Het Kijks, een raamkozijn in Nieuw-West, sluit na drie jaar

Beeld Sophie Saddington

Een zwaar besluit?

“Het zat eraan te komen. Het Kijks is opgericht in coronatijd. Alles was dicht, maar bij ons ging alles door: expositie na expositie. Dus was het druk rondom mijn huis. Er werd muziek gespeeld, er stond een ijscoman, lintjes werden doorgeknipt. En dat is nu allemaal minder.”

Hoe ontstond Het Kijks?

“Het was zomer en mooi weer. Ik woon naast een speeltuin en nieuwbouwwijk. Het werd heel druk daar: mensen namen zelfs tuinstoelen mee, hun laptop, ze dronken cappuccino’s. Er ontstonden evenementen voor mijn neus. Dus begon ik maar een museum, bestaande uit mijn raam, een houten lijst, een vliegengordijn en veel exposities.”

Wat voor museum was Het Kijks?

“Echt een buurtmuseum. Een plek waar op een andere manier naar de buurt werd gekeken. Waar het negatieve werd omgevormd tot iets positiefs.”

Hoe dan?

“Tijdens corona gingen veel mensen verbouwen. Stonden er overal containers voor afval en bouwmateriaal. Daarover werd geklaagd. Ik besloot die containers zo mooi mogelijk te fotograferen, met het verhaal erbij dat ze de buurt verfraaiden, en dat het jammer was dat ze werden opgehaald na afloop. Ik heb ook met Google Streetview, via oudere jaargangen, allerlei buurtbewoners opgespoord. Iemand die de auto inpakte voor vakantie of die zijn kind uitzwaaide in de deuropening. Met het idee: we mogen de straat niet op, zoek jezelf dan maar terug op deze collages.”

En nu? De toekomst ligt open.

“Ik heb mijn vrouw, tevens voormalig technisch directeur van Het Kijks, belooft even een paar weken helemaal niets te doen. Maar ik houd mijn ogen open, er komt binnenkort vast iets nieuws op mijn pad.”