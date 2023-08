Buurtkamer Costa & Co wordt één keer per week omgetoverd tot Jamaicaans restaurant Ashs Plek

Beeld Jakob van Vliet

Op de hoek van het Da Costaplein bevindt zich Buurtkamer Costa & Co, een knusse, kleine ruimte die aan een huiskamer doet denken. Één keer in de week (de dag verschilt) wordt deze ruimte omgetoverd tot woonkamerrestaurant, waar eigenaar en oprichter Ashley Mitchell Jamaicaans eten voor zijn gasten kookt.

“Ik ben in 2020 van Groot-Brittannië naar Amsterdam verhuisd,” vertelt Mitchell. “Dat was tijdens de pandemie, dus het was lastig om contacten te leggen. Van nature ben ik een heel sociaal persoon, dus als ik dan toch iemand leerde kennen, zei ik: kom bij me eten.” Zo bracht hij allerlei verschillende mensen bij elkaar tijdens zijn dinnerparty’s. “Daaruit is het idee voor Ashs Plek ontstaan. Eten in de intieme sfeer van een huiskamer.”

Nu is Ashs Plek een pop-uprestaurant, waar gasten met een reservering één keer per week een vast menu kunnen eten. Drie menu’s worden afgewisseld, allemaal met Jamaicaanse gerechten (€50 voor een menu). “Ik mis de Jamaicaanse gemeenschap in Amsterdam,” zegt Mitchell. “Net als het Jamaicaanse eten zoals ik dat thuis at. Dus dat kook ik voor de gasten.” Op de menu’s staan onder andere jerk chicken en ackee and saltfish, klassieke Jamaicaanse gerechten.

Mitchell: “Veel van mijn gasten hebben nog nooit Jamaicaans gegeten. Maar iedereen vindt het lekker tot nu toe. Ik ben ook een soort ambassadeur voor de Jamaicaanse cultuur zo.” Belangrijker nog vindt hij de connectie. “Ik wil vooral dat mensen elkaar leren kennen bij mijn etentjes. Er is geen betere plek om met elkaar te praten dan aan de eettafel.”

Ashs Plek Da Costaplein 12, West. Ackee and saltfish Het nationale gerecht van Jamaica bestaat uit gezouten bakkeljauw en gekookte aki, een fruitsoort. Overdag In het dagelijks leven is Mitchell eventmanager. “Ik heb geen culinaire achtergrond, maar heb wel al mijn hele leven passie voor koken.” IJsbreker Op tafel staat een doosje met kaartjes, waarop vragen staan om gesprekken tussen de gasten op gang te brengen. Mitchell: “Als ik in de keuken sta, is het soms net alsof ik naar een podcast luister.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl