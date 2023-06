Buurtgezinnen helpt zwaarbelaste families via steungezinnen: ‘Hun verdriet raakte me’

Nynke Sikkema en Wietse Keeren (niet op de foto) vormen een steungezin voor Noor (9, tweede van links). Zij komt om de week bij hen om iets leuks te doen. Rechts: Noors moeder Loubna Kayoum, links haar jongere zusje (6). Beeld Dingena Mol

Behoedzaam strijkt Noor Kayoum (9) over de vacht van Puck, de poes. “Ze is al tweeëntwintig jaar oud, bijna blind en heeft drie poten. Een oud omaatje,” vertelt Nynke Sikkema (53) terwijl ze Noor gadeslaat.

In het begin was Noor nog een beetje bang voor het dier, maar nu allang niet meer. Sinds december vorig jaar gaat ze om de twee weken op zaterdagmiddag spelen bij Sikkema en haar vriend Wietse Keeren (45). Haar ouders Loubna (38) en Soerish Kayoum (60) hebben haar net gebracht. Ook Marieke van Rooij, de coördinator van stichting Buurtgezinnen is erbij. Zij bracht hen in contact met Sikkema en Keeren, die op een bovenwoning in het centrum wonen.

Buurtgezinnen koppelt een steungezin voor een langere periode aan een vraaggezin, dat wat meer hulp kan gebruiken. Zo worden de ouders even ontlast en krijgen de kinderen wat extra ontspanning, liefde en aandacht. Onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen maken steun- en vraaggezin afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen.

Tot rust komen

Nynke Sikkema en Wietse Keeren, die zelf geen kinderen hebben, meldden zich vorige winter als steungezin aan. “We wilden in ons drukke leven tijd vrij te maken om iets leuks met kinderen te doen. Ik zag het helemaal voor me om bijvoorbeeld samen met een creatief meisje te tekenen en kleuren,” vertelt Sikkema.

Ze herinnert zich nog goed de eerste ontmoeting met Noor. “Toen ik haar zag, voelde ik meteen mijn hart opengaan. Er was een klik, een bepaalde energie. Het is een bijzonder meisje. Door haar heb ik nieuwe dingen meegemaakt. Het geeft Wietse en mij ook veel. We leren Noor steeds beter kennen en ook elkaar vanuit een ander perspectief.”

Noors ogen glinsteren als ze vertelt over wat ze bij hen heeft gedaan: “Leuke spelletjes, cupcakes bakken, dansen, tekenen, naar de geitenboerderij en naar Jumpsquare. Daar heb je allemaal trampolines. Ik heb er met Wietse gesprongen!”

Noor vraagt meteen naar hem als ze binnenkomt – ‘waar is Wietse?!’ – maar Keeren is een weekend weg met vrienden.

Loubna en Soerish Kayoum zijn blij met het contact. Hun gezin maakt een moeilijke tijd door en kan daardoor wel wat steun gebruiken. “Ik heb een beroerte gehad en Loubna heeft veel last van migraine. We wonen met onze twee meisjes in een tweekamerwoning in Amsterdam-Zuidoost. Dat is krap. Slapen lukt nauwelijks, want je wordt meteen wakker van elkaar. We zijn erg moe. En een ruimere woning vinden is helaas niet eenvoudig. We zoeken naar iemand die met ons wil ruilen van huis,” vertelt Soerish.

De zaterdagmiddagen dat Noor bij het steungezin is, bieden hen de mogelijkheid om tot rust te komen. Loubna: “Als ze terugkomt, heeft ze altijd een sprankeling in haar ogen. Ik vind het mooi haar gelukkig te zien. Het is voor Noor ook niet makkelijk geweest.”

“Maar het gaat nu goed met mij,” vertelt Noor opgewekt. Ze heeft al bedacht wat ze vanmiddag met Sikkema wil doen: picknicken in het Amstelpark en een potje Yahtzee spelen.

Voor langere tijd

Stadsdeel Amsterdam-Zuid was in 2015 de eerste plek waar het initiatief Buurtgezinnen van start ging. Sindsdien zijn in de hoofdstad 430 koppelingen tussen gezinnen gemaakt. Inmiddels is de organisatie actief in 110 gemeenten in Nederland.

Oprichter Leontine Bibo (60) begon zelf ooit als crisispleegouder. “Als er nood aan de man was, had ik voor korte tijd pleegkinderen in huis. Steeds vaker viel me op dat zij het liefst thuis bij hun ouders wilden zijn. Het verdriet van zowel de ouders als de kinderen raakte me. Waarom moet het zo?, dacht ik. Als we elkaar meer helpen bij de opvoeding van onze kinderen, kunnen we veel ellende voorkomen. Vroeger was het normaal om bij elkaar in te springen: dat wilde ik terugbrengen. Zo ontstond het idee voor Buurtgezinnen.”

In principe kan iedereen meedoen. “Alleen voor gezinnen met een zwaardere problematiek, zoals ernstige verslaving, een vechtscheiding of een onveilige situatie thuissituatie, is Buurtgezinnen niet geschikt. Dat vraagt te veel van de vrijwillige steungezinnen. Voor zowel steun- als vraaggezin is het ook belangrijk om je aan afspraken te houden. Je gaat echt voor langere tijd een relatie aan met de ander,” legt Bibo uit.

De koppels worden gedurende twee jaar begeleid door een coördinator van Buurtgezinnen. Daarna kunnen ze het contact zelf voortzetten.

Lobke Rooswinkel en Merlijn Boshuizen zijn de ouders van Daantje (7, met bril) en Pippa (2, rechts). Wekelijks komt Indigo (8, met vlechtjes) spelen, zodat Indigo’s moeder Melanie (zwart shirt) even tijd voor zichzelf heeft. Beeld Dingena Mol

Gezondheidsproblemen

Lobke Rooswinkel (44) en Merlijn Boshuizen (46) en hun dochters Daantje (7) en Pippa (2) kunnen zich nauwelijks nog een leven voorstellen zonder Indie (8) en haar moeder Melanie (51). De koppeling tussen de gezinnen kwam tweeënhalf jaar geleden tot stand. “Midden in coronatijd beseften we dat we iets wilden betekenen voor een ander. Tegelijkertijd zochten we naar meer dynamiek in ons gezin. Via google vond ik het initiatief Buurtgezinnen,” vertelt Rooswinkel.

Boshuizen twijfelde in eerste instantie over het idee. “Ik dacht: ik heb het al zo druk en dan dit ook nog erbij. Maar na dag één veranderde ik al van mening. Ik ben gek op Indie en zie hoe Daantje en zij het naar hun zin hebben. Het is ook het gevoel iets goed te doen.”

Rooswinkel: “Inmiddels is Indie al langer in ons gezin dan onze jongste dochter. Ze hoort echt bij ons. We houden van haar. Het is dus niet alleen maar altruïsme.”

Daantje weet nog goed dat Indie de eerste keer kwam: “Ik wilde graag met haar spelen, maar ze bleef bij haar moeder zitten.”

“Ik was een beetje verlegen,” bekent Indie zacht.

Daantje: “Maar nu niet meer! Ik vind het leuk dat ze er elke week is en zie haar als een soort vriendinnetje-zusje. We tekenen en knutselen samen. En als ze komt logeren, slapen we soms samen in een hut in de kamer.”

Melanie kwam via het Ouder- en Kindteam bij Buurtgezinnen terecht. Ze kampte als alleenstaande moeder met gezondheidsproblemen door een auto-immuunziekte. “Toen ze me hulp van Buurtgezinnen aanboden, twijfelde ik. Ik was te trots. Nu ben ik blij dat ik het heb gedaan. In de tijd dat Indie bij Lobke en Merlijn is, kan ik slapen, uitrusten of iets voor mezelf doen. Voor Indie is het goed om even in een andere familie te zijn. Wij zijn altijd met z’n tweeën, nu ervaart ze ook het gezinsgevoel. Het verbreedt haar horizon.”

Mee naar Bakkum

Aanvankelijk ging Indie om de twee weken om te spelen, mee te gaan naar zwemles en mee te eten. Maar toen Melanie haar enkel brak en vanaf haar woning op driehoog niet meer de trap af kon, werd dat uitgebreid tot elke week. “Ze logeert op woensdag bij ons en dan brengen wij haar donderdagochtend naar school. Soms gaat ze ook mee op vakantie, bijvoorbeeld naar de camping in Bakkum,” vertelt Rooswinkel.

“De vakantie vond ik erg leuk. Ik ging met Merlijn op een skelter en die viel helemaal om,” vertelt Indie schaterlachend. Ze voelt zich helemaal thuis bij haar steungezin en heeft er haar eigen doosje met spullen staan. Geen van allen moeten ze eraan denken dat het contact ooit zou stoppen: “We zouden elkaar heel erg missen!”

Buurtgezinnen is op dit moment in Amsterdam voor 100 gezinnen op zoek naar een steungezin. Gezinnen die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via www.buurtgezinnen.nl.