Buurtbewoners vinden het brood zo lekker dat Wils Bakery Café de deuren wel móest openen

Bijna tweeënhalf jaar geleden opende sterrenrestaurant Wils zijn deuren. Nu heeft het een toevoeging: Wils Bakery Café. Het restaurant is gevestigd op de derde verdieping van het gebouw, tegenover het Olympisch Stadion, het café is op de begane grond. “Boven is een fine dining-restaurant en dit is het bourgondische zusje,” zegt chef-kok Joris Bijdendijk (37).

Tijdens de lockdown kwam het team van Wils op het idee voor de bakkerij annex café in Franse bistrostijl. “We bakten al brood voor het restaurant, en in de lockdown zijn we brood ook los gaan verkopen. De buurt reageerde er zo enthousiast op, dat we er wel wat mee moesten doen,” aldus Bijdendijk.

Van de broden worden bijvoorbeeld de pastramisandwich met piccalillymayonaise (€12) gemaakt of de tosti met ‘Boeren Goudse Opleg en Wilde Weide Kaas’ (€8). Niet alles gaat om broden, de keuken serveert ook slavink van konijn met akkerpaddenstoelen (€17) en het eigengemaakte softijs met karamel en koffie (€7,50).

In Wils Bakery Café kan je niet aan de toonbank van de keuken zitten, zoals in het restaurant, maar je kan wel even gluren door de open keuken. De bar, aan de andere kant van de ruimte, is bedekt met witte tegels en wordt verlicht door glimmende, ronde lampen. De broden van bakker Maxim zijn geëtaleerd op een eikenhouten kast. zoals de pain d’epi, een breekbrood in de vorm van een korenaar.

