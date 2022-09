Burna Boy, Justin Kluivert, Ryan Donk, ze gaan allemaal naar Lenny Razorsharp

Lenny Macnack van Lenny Razorsharp: ‘Ik wil medewerkers met dezelfde winnaarsmentaliteit die ik van het voetballen heb gekregen.’ Beeld Jennifer Gijrath

Zanger Burna Boy, voetballers Justin Kluivert en Ryan Donk: een greep uit de namen van de mensen die Lenny Macnack (44) weleens knipt. Twee maanden geleden opende hij zijn zaak Lenny Razorsharp, waar bekenden en minder bekenden langskomen voor een nieuwe coupe.

Macnack heeft op hoog niveau gevoetbald en is daarnaast altijd kapper geweest. “Als jongen oefende ik op vrienden uit de buurt, dat ging vaak mis.” Daarna ging hij in de leer bij zijn collega’s van Hairstudio PU-MA in De Pijp. Daar verwierf Macnack bekendheid met zijn werk toen hij een rood vlammetje in het geblondeerde haar van de net opkomende profvoetballer Ryan Babel zette. Zo werd hij de vaste kapper van meerdere profvoetballers, die hem soms zelfs laten invliegen om hun kapsel bij te werken. In zijn nieuwe zaak wil hij voor hen en andere beroemde klanten een aparte ruimte inrichten om ze in privacy te kunnen knippen.

Tot nu toe is de ruimte gevuld met zes spiegels, zes kasten en één kappersstoel. Macnack is nog niet aan decoreren toegekomen en de andere vijf stoelen komen wanneer hij personeel heeft aangenomen. “Ik wil medewerkers met dezelfde winnaarsmentaliteit die ik van het voetballen heb gekregen. Het knippen leer ik ze wel.”

Sinds de opening van Lenny Razorsharp is Macnack druk geweest. Zijn prijzen beginnen bij 35 euro, en worden betaald met een Tikkie. Over concurrentie van de andere kapperszaken op de Rijnstraat maakt Macnack zich geen zorgen. “Ik win altijd.” Zo had hij naar eigen zeggen nog geen naambord boven zijn zaak nodig. “Ik ben bang dat als ik die plaats, het aantal klanten explodeert.”

