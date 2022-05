Burgers zijn net mensen, zegt deze kookboekenmaker: ‘Hij heeft een extraatje nodig als hij op de foto gaat’

Beeld Getty Images

Mens en hamburger, allebei ‘een burger’ maar wat hebben ze nog meer gemeen?

“Hoe verschillend ze kunnen zijn. Ons boek heet ook Burgers van Nederland: zo divers als de burger, zo divers is Nederland. De hamburger hoeft niet per se een broodje met een stukje vlees te zijn. Hij kan ook bestaan uit een boven- en onderkant van sla met daar tussenin een viskoekje. Hij kan vegetarisch zijn, of met vlees of vis, hij kan ook zoet zijn, of met ijs.”

Kan dan in feite álles een hamburger zijn?

“Ja, wat ons – ik maakte dit boek samen met Mel van Vorstenbos en Mirjam van der Rijst – betreft wel. Zolang die maar een bodem, een top en een midden heeft en uit laagjes bestaat. Ik zal je heel eerlijk zeggen: de Goedemorgen Burger, die ik ontwikkelde voor het boek… op het randje van wat een hamburger is. Dat is een wrap met onder andere pulled oats en guacamole, en een wrap is niet open, zoals een hamburger. Daar hebben we wel wat meer vrijheid genomen met het concept.”

In uw boek gaan Nederlandse burgers op de foto met ‘hun’ (ham)burger. Hoe matchte u de burger met de burger?

“Nou bijvoorbeeld: mijn dochter staat ook in het boek, samen met een vriendinnetje. Zij heeft downsyndroom en kreeg de Love Burger. Mensen met Down zijn heel lieve mensen, dus die burger met een speciaal hartenbroodje en een rode bietenburger, die past bij haar. En de dragqueen die ook in het boek staat, matchten we met onze Pittige Tante. Die burger is namelijk spicy en met bladgoud. Dat stond haar wel.”

U bent foodstylist. Hoe bereidt u burgers voor op de fotoshoots?

“Zo’n burger heeft soms inderdaad een extraatje nodig als hij op de foto gaat. Hij staat vrij lang voor de camera. Het vlees droogt uit, of het broodje krult om, of hij glijdt scheef. Dat ziet er niet zo lekker uit, dus geef je hem zijn glans terug met een beetje olie of water. Je stut hem een beetje, soms gaat er een extra prikkertje in, of een naald – eigenlijk net als bij een menselijk model.”