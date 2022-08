Bullet Train doet onherroepelijk aan het werk van Quentin Tarantino denken

Regisseur David Leitch rijgt in Bullet Train de actiescènes aaneen. Beeld Scott Garfield

Brad Pitt is in Bullet Train een huurmoordenaar met de ironische codenaam Ladybug. Pech achtervolgt hem, en de simpele klus die hij op zich heeft genomen blijkt toch niet zo simpel te zijn. Die klus bestaat eruit een koffer te stelen uit een Japanse hogesnelheidstrein (in het Engels: bullet train). Uiteraard zijn er meer kapers aan boord, ieder met een eigen agenda en bijnaam.

Zo zijn er Tangarine (Aaron Taylor-Johnson, die hier meer charisma toont dan in al zijn voorgaande rollen bij elkaar) en zijn partner Lemon (Brian Tyree Henry), die al zijn mensenkennis ontleent aan Thomas de stoomlocomotief. En The Prince (Joey King), die er hevig op los manipuleert met haar voorkomen van een schattig meisje. De indrukwekkende stoet acteurs, inclusief een aantal cameo’s, heeft overduidelijk plezier in hun rollen, met Brad Pitt, die sowieso de laatste jaren een aanstekelijk relaxedheid in zijn acteren heeft gevonden, voorop.

David Leitch, die met de trappenhuisscène in Atomic Blonde een van de beste vechtscènes van de laatste jaren regisseerde, rijgt in Bullet Train de actiescènes aaneen. Op de wat te buitensporig computer-geanimeerde finale na, is het een vermakelijke gechoreografeerde chaos vol zwaarden, neonkleuren en giftige boomslangen, ingebed in een plot waarin elk detail en elke wending als een schuifpuzzel in elkaar past.

Het gestileerde geweld en de rappe dialogen doen onherroepelijk aan het werk van Quentin Tarantino denken. Zoals ook de vertelstructuur, waarin geregeld stapjes opzij worden gezet om even tussendoor een personage van achtergrond te voorzien. De tegendraadse stijlelementen in de onafhankelijke cinema van de jaren negentig zijn de standaardingrediënten van de blockbuster van nu.