Buiten is het koud en modderig, maar de stadsnomaden op ’t Landje willen nergens anders wonen: ‘Freedom!’

Op ’t Landje, de gedoogplek voor zo’n veertig stadsnomaden in het Westelijk Havengebied, heeft de winter toegeslagen. Gelukkig is er gas en elektra van de gemeente. ‘Iedereen zou in zijn handjes moeten knijpen als hij hier mag wonen.’

Anna (59), in een vorig leven uit Tsjechië, slentert tussen de caravans van ’t Landje. Op haar schouder zit een uil, in haar armen een kraai.

Anna praat snel, gehaast wel, en houdt alles om zich heen scherp in de gaten. Ze wijst naar een kat, die al net zo komt aanslenteren. “They are hunters, you know,” zegt ze, terwijl ze de kraai nog meer omklemt met haar arm en een hand voor haar uil houdt. “Voor die kat zijn zij lunch.”

De uil heet Atlas, bijnaam Atty, en de kraai Lady. Atty is een cadeau van vrienden, Lady heeft ze een tijd geleden gevonden bij Sloterdijk, ergens langs het spoor, erg jong en bijna dood. Na een paar dagen goede zorgen van Anna kon Lady weer springen en vliegen. Toch is de vogel gebleven. Anna is daar heel blij mee.

“Ik wilde altijd al graag een vogel als gezelschap voor Atty,” zegt ze. “Maar een kraai kan niet altijd binnen zijn, dus ik ga een volière voor haar bouwen.”

Beide vogels zijn natuurlijk ook fijn gezelschap voor haar. “Ja, heel erg fijn,” zet Anna glimlachend. “Wil je mijn caravan zien?”

Schone en warme caravan

Ze loopt tussen de caravans over een gangpad, dat deels uit beton en deels uit modder bestaat. Daarom gebruikt ze haar sneakers alsof het pantoffels zijn; met de hiel platgeduwd. “Zo heb ik de schoenen sneller aan en uit. Ik wil mijn caravan schoonhouden.”

Schoon is haar caravan inderdaad, en lekker warm ook. Alle ramen zijn dichtgeplakt met isolatiemateriaal en extra dekens. Haar bed kan ook nog worden afgeschermd met een deken als gordijn. Atty en Lady hebben allebei een eigen deel van het bagagerek.

Anna kwam eind 2014 voor het eerst op ’t Landje wonen, een tijd, daarna weer een tijd niet, en zo verder. Sinds drie jaar woont ze hier fulltime.

Hoe bevalt dat? “Sometimes I like it, sometimes I hate it.”

Ze woonde een tijd naast een buurman die nogal veel lawaai maakte. Ze kon niet slapen, gek werd ze ervan.

Maar dat is het voordeel aan ’t Landje, een deel van de bewoners komt en gaat, en dan komt er altijd wel ergens een caravan vrij.

De eerste, die van Ronnie (zie kader), was toch wat klein, en nu is ze verhuisd naar een caravan bijna op het eind van ’t Landje. Die is groot genoeg, en als bonus: naast haar caravan is zowaar een open ruimte 1,5 bij 2 meter. Groot genoeg voor die volière.

Gedoogzone

Want ruimte is best schaars op ’t Landje, de gedoogzone aan de Westpoortweg die door de gemeente is aangewezen voor een groep stadsnomaden. Er is plek voor veertig caravans. De bewoners moeten wel elke twee jaar verhuizen, anders krijgen ze woonrechten. De laatste keer, begin dit jaar, was dat een verhuizing over een afstand van tweehonderd meter.

De gemeente heeft sanitair en aansluitingen voor gas en elektra aangelegd. Voor de vaste, geregistreerde bewoners is er zelfs een brievenbus.

Drie gangpaden zijn geasfalteerd. Daartussen staan caravans en aangebouwde keten, een vrolijk rommeltje. Er is zelfs een soort partytent gemaakt van bouwmaterialen. Onder een groot zeil staan een drumstel, koelkasten en een biertap. De beheerders, Arthur en Nancy, komen volgende maand terug, waarschijnlijk.

In de caravan van Ronnie woont nu Honza (40), ook uit Tsjechië. “Ronnie no here.”

Honza draait net een joint. Hij woont vijf maanden op ’t Landje, en dat bevalt hem prima. “Freedom!”

Hij heeft een zoontje van elf in Tsjechië en daarom moet hij hier werken, tot voor kort bij Danish Crown, een groothandel in varkensvlees in Haarlem, en nu is hij op zoek naar nieuw werk.

In zijn caravan vindt hij het koud, maar hij is blij met het gas en elektra dat hij krijgt van de gemeente. “All free!”

Vlierbessen, salami en bier

Veel bewoners willen niet praten, of zijn ‘nu even druk’. Uit een van de caravans van een vaste bewoner komt keiharde muziek, hardcore op standje tig. Naast de deur staat een volle winkelwagen met lege flessen, op het raam hangt een bord met ‘Ga mee verdwalen, ik weet de weg’.

Binnen wordt een roes uitgeslapen.

Ook vaste bewoner Max, een twintiger met een bos krullen, is er niet. Een dagdienst ergens, vertrokken, niemand in de buurt die het weet. De deur van zijn bus staat open en kan niet meer dicht. Max heeft er een deken en zeil voorgehangen.

André woont zeven jaar op ’t Landje: ‘Ik heb het niet slecht, hoor.’ Beeld Nynke Brandsma

André (79) is wel thuis, André is er altijd, en dan zeker met deze kou. Dan ga je niet met je scootmobiel op pad.

In zijn caravan staat een straalkachel, nog in de verpakking. Cadeau van HVO-Querido. De hulpverleners van Blije Buren brengen regelmatig fruit, brood, vlees en ander lekkers, en bovendien krijgt André elke maand AOW, pensioen en zorgtoeslag; iets meer dan 1100 euro.

“Ik heb het niet slecht, hoor.”

Hij zit in zijn stoel met een dekentje over de benen. Daaronder een straalkachel. Op de televisie is net een natuurprogramma. André luncht met vlierbessen, salami en een blik bier.

Hij woont zeven jaar op ’t Landje en is al drie keer meeverhuisd. Hij vertelt dat het fantastisch met hem gaat. Goed, hij is onderuitgegaan en toen heeft hij een paar weken in het ziekenhuis gelegen, maar dat is normaal.

“Dat gebeurt elk jaar.”

André werd drie keer weduwnaar in zijn leven, drie keer door longkanker. Hij heeft één zoon, die om de paar maanden een keer langskomt, en dat vindt André prima. “Ik moet ook niet de hele dag mensen over de vloer.”

Nieuwe mensen

André wil nergens anders meer wonen. Ze hebben hem al honderd keer een portiekwoning of een flat aangeboden, maar André gaat nergens heen. En al helemaal niet naar de opvang van HVO-Querido. “Dat is net een gevangenis, ze zitten daar in een cel.”

’t Landje is zijn thuis geworden. “Ik hoop op niks. Ik vind het wel belachelijk dat we steeds moeten verhuizen, zeker de laatste keer. Dat was maar tweehonderd meter. Maar dat is nu eenmaal zo, als je stadsnomade bent. Iedereen zou in zijn handjes moeten knijpen als hij hier mag wonen.”

Wel vindt hij het jammer dat ’t Landje zo is veranderd. Vroeger zaten hij en collega-stadsnomade Peter in een commissie die bepaalde of een nieuwkomer op ’t Landje mocht wonen.

Die tijd is voorbij. “Niemand vraagt meer wat. De hele tijd zie ik nieuwe mensen, geen idee waar ze vandaan komen. Vroeger noemde ik ’t Landje mijn familie, nu zie ik alleen maar indringers. ’t Landje is ’t Landje niet meer.”

Stadsnomade Ronnie in maart 2022 op ’t Landje; sinds juli is hij daar verdwenen. Beeld Nynke Brandsma