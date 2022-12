Bubbels erbij? Organiseer een oesterproeverij voor thuis via De Parelclub

Beeld Jennifer Gijrath

Shannice Wilner (27) en Leonne Stentler (36) zijn niet de meest voor de hand liggende oesterconnaisseurs. Wilner studeerde psychologie en werkt tegenwoordig als marketeer voor Brouwerij de Eeuwige Jeugd. Stentler speelde als professioneel voetbalster voor Ajax, ADO Den Haag en Oranje en werkt nu als voetbalanalist bij NOS en ESPN. Deze maand openden ze samen De Parelclub, een oesterproeverij voor thuis.

Wilner: “Oesters en champagne staan centraal bij festiviteiten binnen mijn familie. Vierenhalf jaar geleden bedacht ik in een restaurant de leus ‘Koester je oester’. We zijn T-shirts gaan verkopen en tijdens de lockdown organiseerden we stadswandelingen langs restaurants met oesters. Door covid aten we meer thuis, maar we konden oesters alleen in mandjes van twaalf dezelfde kopen. Er zijn heel veel verschillende soorten, uit verschillende regio’s en waterbeddingen. Bij De Parelclub kunnen klanten zelf een samenstelling van verschillende oesters maken.”

De oesters zijn beschikbaar in mandjes van twaalf (€32) of vierentwintig (€50) stuks. Wie wil, kan daar een passende wijn (vanaf €14) of champagne (€50) bij kopen. “Maar van mei tot september zijn we gesloten, want oesters eet je alleen in maanden met een R in de naam,” vertelt Wilner.

Wilner en Stentler runnen De Parelclub momenteel vanuit hun bovenwoning aan de Amstel, uitkijkend over de Magere Brug. Hier kunnen klanten sinds 17 december ook hun bestellingen elke zaterdag ophalen. “In de toekomst zou ik wel een winkel willen hebben, waar klanten uit grote bakken met verse oesters kunnen kiezen welke ze willen,” zegt Wilner.

De Parelclub Amstel 95-3, Centrum

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.