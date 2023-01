Bruine kroeg in een modern jasje: bestel een biertje uit een van de 33 bierkranen bij Tapwest

Beeld Dingena Mol

‘Blijf de lieve stad’ is de boodschap van Eberhard van der Laan, die als muurschildering toekijkt over de bezoekers van Tapwest. Via de Herman Broodsteeg loop je naar de wc, waar valt te lezen: ‘Ik accepteer u zoals ik ben’. Meerdere Amsterdamse verwijzingen, gecombineerd met het industriële karakter van Brooklyn. “We zijn Amsterdammers met een grote liefde voor New York,” zegt Remco Boas (57).

Zeven jaar nadat Remco met zijn zoon Pim Boas (29) Tapzuid had geopend, gingen begin deze maand de deuren van de vestiging in West open. Samen met compagnon Evert-Jan Hubar (62) bouwden ze het pand, waar voorheen Bar Bistro Belleami gevestigd was, in twee maanden om tot modern biercafé. Remco: “Tapwest is een bruine kroeg in een modern jasje. Met handgemaakte leren banken, handgemaakte tafels en de muurschildering van Eberhard hebben we een warm gevoel gecreëerd.”

“Een groot verschil met Tapzuid is dat we een grotere keuken hebben, dus we kunnen hier een groter menu aanbieden. We hebben 33 bierkranen, nog meer dan in Tapzuid, en we geven 48 Amsterdamse brouwerijen een podium,” aldus Pim. Het menu van Tapwest is gericht op lunch, diner en borrel. Voor €15,50 zit je aan een vegetarische pokébowl, een cheeseburger kost €16,50 en in honing en bier gestoofde shortribs €19,50.

Zijn er al plannen om meer vestigingen te openen in andere stadsdelen? “Ja, wat mij betreft ook sneller dan de zeven jaar die er nu tussen zaten,” zegt Remco. “Maar we hebben zeker geen haast, dus we richten ons nu hierop en dan kijken we verder,” vult Pim aan.

Tapwest Tweede Kostverlorenkade 70, West Signature dish Patatje rundstoofvlees, rundvlees gegaard in Natte van Brouwerij ’t IJ. Cijfers 33 biertappunten, 48 Amsterdamse brouwerijen. Opvallend Ze hebben twee eigen soorten bier, Blonde Bakkes en Mokums Goud.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.