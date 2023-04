Brug 149: 20½ dingen die u niet weet over de Amsterdamse Bullebak (maar over een paar minuten wel)

Brug nr. 149, de Bullebak, over de Brouwersgracht, in 1896. Op de achtergrond het Haarlemmerplein met links de Haarlemmerpoort. Beeld Jacob Olie / Stadsarchief Amsterdam

1. De Bullebak, Amsterdams brug nummer 149, is een zogeheten dubbele basculebrug, een dure betiteling van een brug waarvan het dek haaks op de rijrichting opent en sluit. Dat gebeurt door middel van een contragewicht, dat ervoor zorgt dat het brugmechaniek minder hard hoeft te werken. Bascule betekent weegschaal. Hoewel er ter plekke al omstreeks 1625 sprake was van een sluis, dateert de brug van 1889. De Bullebak bevindt zich in de Brouwersgracht, ter hoogte van de Marnixkade.

1a. De Bullebakssluis, brug 160, bevindt zich zo’n 1200 meter verderop: in de Bloemgracht, tussen de Lijnbaansgracht en de Singelgracht (ezelsbruggetje: naast politiebureau Raampoort). De sluis – in feite een vaste brug – is nieuwer dan de brug: zij stamt uit 1930 en is ontworpen door de hoofdstedelijke bruggenmaestro Piet Kramer. Ook brug 160 wordt momenteel vernieuwd.

2. De naam van de Bullebak heeft een even heldere als geheimzinnige oorsprong. Amsterdam had een eigen Monster van Loch Ness: de Bullebak. Dit waterspook uit een oud volksverhaal zou in de gewelven bij de sluisjes wonen, en kinderen die te dicht bij de waterkant kwamen het water in sleuren. De angst dat kinderen te water raken, is kennelijk van alle tijden. (Zie ook #5.)

3. In 1940 kwam de gemeente erachter dat Amsterdam twee Bullebakssluizen bleek te hebben. Welke sluis had het meest recht op de naam Bullebakssluis? Zeventiende- en achttiende-eeuwse kaarten boden weinig soelaas. De brug over de Brouwersgracht heette destijds nog de Kleine Brouwers Schutsluis, maar werd in de volksmond de Bullebakssluis genoemd. Dat werd later de Bullebak (brug 149). De brug over de Bloemgracht had volgens destijdse inzichten meer recht op de naam Bullebakssluis. Nabij de Raampoort lag namelijk ook de Bullebackxsloot (de latere Hugo de Grootgracht).

4. De reden dat brug en sluis hun naam delen, is dat het mythologische waterspook zich niet beperkte tot een enkele brug of sluis in de nabijheid van het Haarlemmerplein, maar als een soort adhd-spook in de hele westelijke Jordaan kinderen (en dronken grachtplassers) het water in sleurde.

5. Schoolhoofd Jan ter Gouw (1814-1894) schrijft in zijn boek Amstelodamiana (1874): “Wie was sinjeur de Bullebak? Een wezen uit de middeleeuwsche mythologie. ’t Was een ijselijk waterspook, dat in diepe kolken woonde, en altijd op de loer lag, om den onvoorzigtige, die zich te digt op ’t kantje waagde, bij de beenen te pakken en in de diepte te sleepen. Bij donkeren avond kon men hem horen brullen en ’t water horen ruischen van zijn gewoel.” (Zie ook #2.)

Werkzaamheden aan de Bullebakbrug, in de Marnixstraat. Beeld Jakob van Vliet

6. Bijna drie jaar lang, vanaf 12 augustus 2020, werd de Bullebak onder handen genomen, even later ontbrak de brug zelfs helemaal. Op 27 maart 2019 werd ze afgesloten voor zwaar verkeer; gevaarlijke taferelen dreigden. Trams mochten nog louter stapvoets de brug nemen.

7. De sluiting van de Bullebak bracht het Bullebakje in stelling, een noodbrug – maar wel een noodbrug met allure. Het Bullebakje diende alleen voetgangers, fietsers en de brandweer.

8. De oude brugdekken – noem ze gerust kleppen – wogen 80.000 kilo per stuk, wat betekent dat elke keer wanneer de Bullebak zich opende, het gewicht van ongeveer honderd middenklasse personenauto’s de lucht in ging. De nieuwe dekken wegen 60 ton per stuk. De contragewichten bevinden zich in de vallen, de aandrijving in de keldergewelven van de brug.

9. Ondanks dat gewicht en de naam Bullebak, is de Bullebak helemaal niet zo’n bullebak: de brug meet tien bij twaalf meter, en is inclusief de gietijzeren leuningen en kademuren in totaal dertig meter lang.

10. Dat de Bullebak (sinds 1995) een gemeentelijk monument is, mag een klein mirakel heten. Het is heus een leuke brug, spik en span straks ook weer, maar aan de brug is, zeker na de huidige herbouw, geen enkel onderdeel meer origineel, en in feite was dat al decennia zo. De gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie kent de Bullebak een ‘positieve beeldwaarde’ toe.

11. De oude brugkelders zijn gesloopt, waarna een aantal houten funderingspalen uit het water is getrokken voor onderzoek. Deze omgekeerde boomstammen, waarop de Bullebak in 1889 is gebouwd, geven belangrijke informatie over de staat van andere bruggen in Amsterdam.

12. Daarna zijn nieuwe, stalen funderingspalen aangebracht, die de brug ‘minstens’ de komende eeuw zouden moeten kunnen torsen. (Zie ook #19.)

De terugplaatsing van de Bullebakbrug (zomer 2022). Beeld Jakob van Vliet

13. Wie bij het horen van het woordje ‘prefab’ aan een Knorrmaaltijd, trampoline of tiny house denkt, kan dat begrip oprekken: de nieuwe brugdelen van de Bullebak werden gefabriceerd in Groningen en over het water naar Amsterdam getransporteerd (wat een hele balanceeract bleek). Machinefabriek Rusthoven ontdekte in februari dit jaar, na een kleine vijf maanden lassen en smeden, dat ter plekke alles scharnierde en precies paste.

14. Wat is een bullebak? Het woord stamt uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw (toevallig net als de eerste brug ter plekke) en stond voor een ‘boeman’. Dezer dagen luidt de omschrijving van een bullebak ‘iemand die zich nors en onvriendelijk, soms agressief gedraagt en daarmee anderen angst aanjaagt, een norse kerel’, of een ‘stukje, propje neusvuil, snot’.

15. In 1977, toen de gemeente – in tegenstelling tot de huidige meningen – nog vond dat heel Amsterdam een groot verkeersplein diende te worden, dreigde de Bullebak een vaste brug te worden. Omwonenden kwamen in opstand. Ze hingen leuk getekende, Opland-achtige affiches achter hun ramen: ‘Houdt onze Bullebak open’. De Bullebak bleef ‘open’.

16. Niet zo open echter als tijdens de hondsdagen van 2018, toen de brug ‘spontaan’ opensprong. Toen werd het de gemeente duidelijk dat er een noodzaak tot renovatie bestond – later werd besloten de hele brug te herbouwen.

17. Op oudejaarsdag 1923, afgerond exact een eeuw geleden, zorgde een brok sneeuw ervoor dat motorwagen nummer 9 van tramlijn 18 ontspoorde, en vervolgens te water raakte. De wagon werd op 1 januari 2024 door een drijvende kraan uit het water van de Brouwersgracht terug op de Bullebak gehesen. Amsterdammers, zo blijkt uit historisch beeld, lopen niet alleen warm voor een mooi fikkie, een tram te water bewerkstelligt hetzelfde effect.

Motorwagen 9 van tramlijn 18 is in 1923 door een brok sneeuw ontspoord en te water geraakt bij de Bullebak (Brug 149). Een kraan hijst de tram op het droge. Beeld Stadsarchief Amsterdam

18. Voor wie en wat de vernieuwde Bullebak straks toegankelijk zal zijn, is vooralsnog in bestuurlijke nevelen gehuld. Voetgangers, brandweer, fietsers, de tram en flitsbezorgers mogen we aannemen. Van gemeentewege schijnt druk te worden vergaderd om de Bullebak ‘autoluw’ te maken. Daarover zal bij de feestelijke opening – nog geen datum bekend, al wordt juni genoemd – meer duidelijk worden. Sinds begin deze maand is de brug door voetgangers en fietsers te gebruiken.

19. De Bullebak, anno 1889, werd in 1900 aangepast voor de eerste elektrische tramlijn in Amsterdam, de latere tramlijn 10. Voor zwaardere elektrische motorwagens moest het brugdek worden versterkt en er verschenen grote bovenleidingportalen op de brughoofden. Toen in 1902 de trolleystang werd vervangen door de sleepbeugel, waren de portalen alweer overbodig.

Ook in 1908 en 1920 werd de brug aangepast; in 1956 en 1985 vond er groot onderhoud aan de Bullebak plaats. In 1978 was de brug bijna gesneuveld (zie #15): ze zou vervangen moeten worden door een uithijsbare betonnen plaat, was de gemeentelijke mening. Dat gebeurde niet, maar had wel een restauratie in 1985 tot gevolg à 4,5 miljoen gulden (ruim twee miljoen euro). De belofte van de gemeente is nu dat de geheel nieuwe Bullebak ‘honderd jaar’ mee zal gaan.

20. Niet alleen is de brug vervangen; de zogeheten landhoofden worden, nadat de brugdelen werden geplaatst, gerestaureerd. Dat gebeurt, in lijn met de beschermde status van de Bullebak, in ouderwets natuurstenen metselwerk.